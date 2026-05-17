Auta z pekla: Synonymum propadáku slaví 25 let. Připomeňme si spolu Fiat Stilo!
Coby samozvaní arbitři pekelných vozidel máme tu moc nazvat pekelným vozem i takový, který byl ve své podstatě dobrý. Stačila maličkost – že téměř potopil svou automobilku ke dnu.
No, jak jen můžeme shledat tak praktický a promyšlený automobil pekelným? Navzdory zdání je to vlastně celkem jednoduché - uživatel vozu si sice mohl u stila užívat nadstandardní výbavu, prostornou kabinu a několik opravdu cool elektronických vymožeností, pořád je to ale auto a ta vznikají především z potřeby výrobce vydělat peníze. Což stilu opravdu nevyšlo.
V podstatě je to pořád to samé. Když kdysi v Turíně uplácali z modelářské hlíny odvážné bravo, novináři kritizovali „možná až příliš italský vzhled“. Nižší střední třídě v té době ale kraloval výsostně německy strohý Golf čtvrté generace a došlo k plošnému „poněmečtění“ snad všech rodinných aut té doby.
Nástupce bravy byl v germanizaci svého designu opravdovým průkopníkem. A novináři? Pro ně teď bylo nové stilo zase příliš německé. Ale co je horší, očividně i pro zákazníky, kteří se o novinku zrovna neprali. Pak přišly problémy se spolehlivostí… a na zbytek mrkněte, jako vždy, ve videu!
Zdroj: Autorský text