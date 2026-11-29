Auta z pekla: Tavria byla tak špatná, že ji u nás raději nechtěli prodávat
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My jsme měli škodovky, Němci warťasy a trabanty, Poláci Poloneze a Maďaři něco, co nazvali Hódgép Puli. A náš tehdejší východní soused již dlouhá léta produkoval proslulé záporožce.
Podobně jako většina socialistické produkce byl i ukrajinský záporožec něco mezi svébytným produktem a kopií západního výrobku. A tak zatímco v první generaci (ZAZ 965) zvenčí připomínal Fiat 600, byť s kompletně jinou technikou, nástupce nezapřel „výraznou inspiraci“ západoněmeckým NSU Prinz.
Vzduchem chlazený čtyřválec vzadu ale byl už v sedmdesátých letech hudbou minulosti a v továrně to věděli. Začali tak s vývojem úplně nového modelu s předním pohonem a vodou chlazeným motorem.
Nástupce modelu 968 ale postihl typický mor plánovaného hospodářství, kdy sice auto začali vyvíjet už v paleolitu, na trh se ale mělo dostat snad až po pádu režimu. Tak nakonec vypadal i výsledný produkt, který se zapsal do análů historie jako jeden z mála vozů tak špatných, že jej u nás prý ani nechtěli ani schválit do provozu.
Zdroj: autorský text