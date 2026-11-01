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Auta z pekla: Tesla Roadster nikdy nevznikne. Stejně jako minule

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Auta z pekla, 35. díl: Tesla Roadster | Zdroj: František Pisarovič/Svět motorů
Tesla Roadster
Tesla Roadster
Tesla Roadster
Tesla Roadster
Tesla Roadster
Tesla Roadster
Tesla Roadster
Tesla Roadster
48 Fotogalerie
František Pisarovič
pdc
František Pisarovič , pdc
Diskuze (2)

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Prý by se nemělo ustupovat bláznům, slibotechnám a jiným subjektům, kterým jde pouze o osobní prospěch a naplnění kasy. Že by to pomalu začali chápat i fanoušci Elona Muska? Pochybujeme. Ale kdyby někdo přece jenom chtěl konvertovat na zdravý rozum, nabízíme mu dnešní díl Aut z pekla.

Možná to ještě nedošlo mnoha lidem, ale 15. října se představením nové verze Tesly Roadster událo něco, co je i v děravé historii úspěšně vyvinutých modelů americké značky úplně nové. Veřejnost totiž od pompézní akce čekala sériovou verzi modelu, na který nemálo fanoušků složilo docela štědré zálohy ještě v roce 2017. Tedy po eventu, na němž nám kdysi Elon osobně ukázal i kamion Tesla Semi.

Za ten čas se toho událo hodně. Třeba několik celosvětových krizí včetně pandemie covidu či akutního nedostatku čipů. A na rozdíl od elektrického tahače Semi, který se přece jenom dostal do použitelného stádia, po Roadsteru se slehla zem na dlouhých devět let. A pokud si říkáte, že to na vývoj dvoumístného sporťáku stačí, zvlášť pokud ho vyrábí nejbohatší člověk planety, tak jste na omylu. 

Po devíti letech od konceptu totiž přišel... další koncept. A další várka neuvěřitelných slibů, po nichž investorům zůstane opět jenom díra v peněžence. Nebo tentokrát ne?

Zdroj: Autorský text | video: František Pisarovič/Svět motorů

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