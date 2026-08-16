Auta z pekla: Už je to 30 let, co dal Opel Sintra figuríně vypínák na bradu
Opel byl v devadesátých letech docela na koni. Béčková corsa vzala východní Evropu útokem, astra s vectrou zase táhly prodeje na Západě. Jako by se nic nemohlo pokazit. Jakoby…
Kdo by neměl rád opely? No dobrá, dělám si z vás tak trochu legraci. Z nějakých magických příčin je to totiž právě rüsselsheimská automobilka, z níž si mnoho fanoušků konkurence rádo utahuje. A sice na to nemají moc logických důvodů, protože na autech výrobce s bleskem ve znaku nebývá obecně nic moc špatného, v devadesátých letech by se ale přece jenom jeden průšvih mezi „blesky“ našel.
Opel Sintra dostal své jméno po překrásném kraji kousek od Lisabonu a hned po uvedení se zařadil na evropský trh s velkými MPV. Díky americkému základu měl výhodu většího půdorysu a slušné výbavy, nicméně kvalitativně si jej třeba Volkswagen natřel na chleba už na první pohled.
Ta pravá zábava ale začala až poté, co vůz poslala nezávislá organizace Euro NCAP proti deformovatelné překážce. Tady vám prozradím pouze to, že to byla rána. Ale jak velká, to vám prozradí až nejnovější díl Aut z pekla. Připoutejte se, bude to jízda!