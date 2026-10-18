Auta z pekla: Velorex uměl na zpátečku 85 km/h. Dnes stojí ranec
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Velorex byla taková československá motoristická rocková hvězda. Žila úspěšně a rychle vyhasla. Ještě předtím se ale stihla stát pojízdnou továrničkou na vtipy, které nikdy nezapomeneme.
Ačkoliv velorex zažil své nejslavnější období až v druhé polovině 20. století, jeho kořeny sahají do roku 1940. Tehdy bychom v obci Česká Třebová, toho času v Protektorátu Čechy a Morava, našli bratry Františka a Mojmíra Stránských. Dvojici odvážných a chytrých konstruktérů, kteří se nebáli jak komunistického režimu, tak i podélné směrové stability.
Od prvních prototypů tříkolky, kterou si František vysnil coby komfortnější a univerzálnější způsob cestování než jeho motorka Sachs, až po výsledný produkt bavící svou kuriozitou nic netušící kolemjdoucí už po několik desetiletí, ale uběhlo hodně času. A také výrobků střídavé kvality vyvinutých metodou pokus-omyl.
A to je dobře pro nás a náš pořad Auta z pekla, v němž si je rádi představíme. Od začátku, až po jeho tři konce. Pásy tady sice nenajdete, ale něčeho se přidržte. Začíná pořádná jízda!
zdroj: Autorský text | video: František Pisarovič/Svět motorů