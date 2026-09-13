Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Auta z pekla: Yugo. Třetí pilíř Balkánu po českých turistech a rakiji

Video placeholder
Video placeholder
Auta z pekla: Yugo | Zdroj: auto.cz
Yugo GV (1988) (USA)
Yugo GV (1988) (USA)
Yugo GVL (1988) (USA)
Yugo GVX (1988) (USA)
Yugo GV (1987)
Yugo GV (1987)
Yugo GV (1987)
Yugo GV (1987)
45 Fotogalerie
František Pisarovič
František Pisarovič
Diskuze (0)

Yugo bylo takovým klasickým vozem z východního bloku – bylo malé, laciné a velmi poruchové. Jako jedno z mála se ale podívalo i za hranice Evropy, a to dokonce za ty západní.

Představte si celý životní cyklus výroby auta. Vždy se předpokládá, že první ročníky z výroby budou nejchatrnější a s vyšší poruchovostí, poslední by naopak měly mít všechny dětské problémy dávno vyřešeny. Jenže tady jsme v Jugoslávii. 

Přesněji v Kragujevaci, kde z výrobních linek sjíždělo yugo, podivuhodný případ Benjamina Buttona v automobilovém světě. Vůz, který v sobě skrývá tak drsný průmyslový příběh, že kdyby to viděl Baťa, rotuje v hrobě jako třífázový elektromotor.

Jak bylo v bývalém východním bloku zvykem, téměř každé vozidlo pocházelo z licenční výroby něčeho inteligentního a západního. Vznikl tak například legendární „žigulík“ (z Fiatu 124), dacia (z Renaultu 8/12) či oltcit (z listového těsta). Výjimkou nebylo ani yugo, jež vzniklo jako upravená a zkrácená varianta populárního Fiatu 128, který se v roce 1970 dokonce stal evropským Autem roku. 

A pak? Pak přišel Malcolm Bricklin a všechno to začalo jít dolu vodou. Připoutejte se, stejně vám to bude k ničemu…

Zdroj: Autorský text

 

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů