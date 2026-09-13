Auta z pekla: Yugo. Třetí pilíř Balkánu po českých turistech a rakiji
Yugo bylo takovým klasickým vozem z východního bloku – bylo malé, laciné a velmi poruchové. Jako jedno z mála se ale podívalo i za hranice Evropy, a to dokonce za ty západní.
Představte si celý životní cyklus výroby auta. Vždy se předpokládá, že první ročníky z výroby budou nejchatrnější a s vyšší poruchovostí, poslední by naopak měly mít všechny dětské problémy dávno vyřešeny. Jenže tady jsme v Jugoslávii.
Přesněji v Kragujevaci, kde z výrobních linek sjíždělo yugo, podivuhodný případ Benjamina Buttona v automobilovém světě. Vůz, který v sobě skrývá tak drsný průmyslový příběh, že kdyby to viděl Baťa, rotuje v hrobě jako třífázový elektromotor.
Jak bylo v bývalém východním bloku zvykem, téměř každé vozidlo pocházelo z licenční výroby něčeho inteligentního a západního. Vznikl tak například legendární „žigulík“ (z Fiatu 124), dacia (z Renaultu 8/12) či oltcit (z listového těsta). Výjimkou nebylo ani yugo, jež vzniklo jako upravená a zkrácená varianta populárního Fiatu 128, který se v roce 1970 dokonce stal evropským Autem roku.
A pak? Pak přišel Malcolm Bricklin a všechno to začalo jít dolu vodou. Připoutejte se, stejně vám to bude k ničemu…
Zdroj: Autorský text