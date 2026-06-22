Autem k Jadranu? Letos to bylo peklo! Mohli za to celníci i rozkopané dálnice
Tradiční mapování reality na cestě k moři autem nám dalo v červnu 2026 zabrat. Přísnější celníci a rozkopané dálnice způsobili, že jsme k Jadranu jeli přes třináct hodin – výrazně déle než v minulosti.
Po Splitu 2022 za volantem benzinového tivoli, dobrodružné elektrojízdě dlouhodobým enyaqem do Chorvatska a dalších sedmi zemí v roce 2023, cestě naftovým passatem na ostrov Krk před létem 2024 a dieselovým rextonem loni do Kvarnerského zálivu letos zkoušíme Istrii. A to s KGM Actyon.
Co se za dlouhé roky, kdy jsme oblíbený poloostrov s perlami jako Umag, Poreč, Novigrad či Pula míjeli, změnilo?
Změnilo se dost. A po naší čerstvé zkušenosti musíme konstatovat: pokud míříte na západní cíp Chorvatska, obrňte se trpělivostí! Hlavně Slovinsko, rozkopané prakticky od hranic s Rakouskem po ty s Chorvatskem, představuje peklo už teď v červnu, jak zjistíte na další dvoustraně. Nechceme se ani domýšlet, jak to tu (ne)pojede v červenci.
Vítěz cesty: Česko
Zní to neuvěřitelně, ale na naší cestě k moři letos vyhrává… Česko! Na trase z Prahy na hranice jedeme nejplynuleji, tankujeme nejlevněji a cítíme se nejbezpečněji. Jaký to rozdíl proti minulosti! Může za to hlavně noční čas české části cesty. Po podvečerním ulehnutí a brzkém vstávání jsme bez jakýchkoliv zádrhelů s prvním sluncem ve čtvrtečních pět hodin ráno na česko-rakouských hranicích.
To už máme koupenou rakouskou dálniční známku za 12,80 eura (310 Kč). Elektronicky přes oficiální e-shop Asfinag je to tak snadné. Také jsme před hranicemi dotankovali až po víčko. Proč? České ceně 38,90 Kč za litr benzinu nemůžou Rakousko a Slovinsko, které nás čekají v dalších hodinách, konkurovat. My ale s plnou nádrží z Česka dojedeme bez problémů až do Chorvatska a drahé stojany v Rakousku a Slovinsku jen monitorujeme.
Hraniční přechod v Nové Bystřici je naším tajným tipem už nějaký ten rok. Komu se nechce vstávat brzy, může do sympatického městečka v České Kanadě dorazit třeba večer, navštívit zajímavé Veteran muzeum, za pár kaček přespat a vjet jako my ve čtvrtek 4. června brzy ráno hned do Rakouska.
|Naše cesta k Jadranu
|0 km
|3:00
|Praha
|170 km
|5:00
|Rakousko
|310 km
|6:50
|Vídeň
|375 km
|7:45 – 9:15
|přestávka Steinfeld
|550 km
|11:30
|Slovinsko
|820 km
|16:35
|Chorvatsko
Co říká nehodová mapa
Následující řádky nejspíš číst nechcete, ale k cestování zkrátka patří. Jak jsme naznačili, start cesty ke konci noci a v brzkém ránu vyhodnocujeme v redakci jako nejpříjemnější i nejbezpečnější. Neb když vyrazíte čerství hned po spánku, ač posunutém dopředu, a ještě nepotkáváte na silnicích moc aut, snižujete riziko nehod.
Třeba v poslední analýze Portálu nehod českých a moravských silnic vedoucích právě směr Chorvatsko, tedy těch v okresech Břeclav, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Hodonín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Prachatice, Strakonice, Tachov, Třebíč, Znojmo, se nehodovost pohybuje mezi 1300 a 1500 karamboly ročně. Loni to bylo dokonce 1287 nehod.
V uvedených okresech je vidět zvýšená nehodovost v červenci (2200 nehod) a srpnu (2302 nehod), tedy o pětinu vyšší než ve zbytku roku. Mohou za to právě cesty k moři, což jen podtrhuje nejvyšší nehodovost v pátky, kdy se vyráží na dovolenou nejčastěji. K nejvíce nehodám pak dochází odpoledne kolem třetí. Tento čas se projevuje zejména právě v letním období od června do září.
Naštěstí víc než polovina nehod končí bez zranění, přes 40 % s lehkým zraněním, necelých pět s těžkým a dvě procenta úmrtím. Při pohledu na statistiku Portálu nehod je vidět, že v letních měsících je vyšší počet karambolů nejen co do počtu, ale i procentuálně: přes 53 % nehod, které se stanou v červenci a srpnu, znamená nehodu s lehkým nebo těžkým zraněním, případně úmrtím.
|Palivo
|Benzin
|38,90 Kč/litr
|Spotřeba
|6,3 l/100km
|Celkem
|2 010 Kč
|Poplatky na cestě
|Rakouský kupon
|12,80 eura (310 Kč)
|Slovinská známka
|16 eur (387 Kč)
Natankujte doma!
Ranní Rakousko je skvělé! Na silnici č. 5 ani živáčka, na č. 2, na niž přejíždíme po čtyřiceti kilometrech a necelých čtyřiceti minutách, zrovna tak.
Pohled na stojany vesnických samoobslužných benzinek dává za pravdu našemu odhadu: Rakousko je, co se týče paliv, výrazně dražší. Za litr benzinu tu chtějí 1,8 eura, tedy přes 43 korun. Za naftu ještě víc.
Na silnici č. 2 potkáme za celou dobu přesně deset aut a jednoho cyklistu, na následující č. 4 je vozidel trochu víc, ale jízda je stále poklidná a palubní počítač našeho černého actyonu nám hlásí krásnou spotřebu 5,7 litru benzinu.
Po 117 kilometrech v Rakousku vjíždíme lehce po půl sedmé ráno na dálnici A22, tady už stojí paliva přes dvě eura, tedy padesát korun za litr! Ještě není sedm ráno, a my už projíždíme poloprázdnou Vídní a přes dálnici A23 přejíždíme na známou A2 směr Štýrský Hradec. Tahle trasa má jednu obrovskou výhodu. Krásně jede, úplně míjí Alpy, takže na ní díky dálniční známce neplatíme nic navíc za mýtné úseky, které vyjdou dráž než samotné tři stovky za desetidenní kupon.
Bacha na podvodníky!
Pro první delší zastávku volíme krásné odpočívadlo Steinfeld, 205 kilometrů a dvě a tři čtvrtě hodiny od vstupu do Rakouska. Odpočívadlo je krásně zelené, uklizené, toalety i pitná fontána zdarma a stolky pod stromy a šimrajícím ranním sluncem vybízejí ke snídani celé posádky včetně psí spolucestovatelky, které se na trávě náramně líbí.
Nakonec se zdržíme půldruhé hodiny, volný čas využíváme k hledání ubytování v Chorvatsku a také nákupu slovinské dálniční známky. I tady radíme: volte jedině oficiální e-shop slovinské dálniční sítě DARS. Je v češtině a k ceně 16 eur (387 Kč) za týdenní kupon nepřiráží nic navíc. To ostatní vykutálené weby ano. Vintrica chce bez přepočtu rovnou 484 Kč, obchod zvaný Elektronické známky 635 Kč. Slovinské e-shopy jdou ještě dál! E-Vignette Slovenia si žádá 23,10 eura (560 Kč), a Motorway vignete dokonce 29 eur, tedy přes sedm stovek. A i web českého ÚAMK si přiráží přes sedmdesát korun (460 Kč).
Nohu z plynu!
V Rakousku důsledně dodržujeme dálniční limity, omezení na stovku je na dálnici A2 stejně časté jako obecná stotřicítka. Vzpomínáme proto na obyčejné silnice z hranic do Vídně, které jsou přehledné do dáli a stovka na nich platí na rozdíl od české devadesátky také.
Na pevné radary nás upozorňuje navigace, na měření samotnými policisty ale ne – a že jich na cestě potkáme. S radarem na nožičce i měřením a následným zastavením hříšníků přímo z maskovaných policejních aut. Hlavně tam, kde je rychlost na dálnici A2 snížená dokonce na osmdesátku. Zkrátka v Rakousku policie nespí, měří a pokutuje. Takže nohu z plynu, čtenáři!
První zdržení přicházejí až 335 kilometrů od hranic na obchvatu Štýrského Hradce, kvůli stavebním pracím je husto ve všech třech pruzích, ale jedou všechny, ač pomalu. Po 340 kilometrech z Česka s krásným značením na tabulích i na vozovce přejíždíme z A2 na A9, ale ta nás rovnou vítá kolonou, povolenou šedesátkou se nedá jet ani náhodou a nechceme vidět, jak to tady bude vypadat příští týden na prahu letních prázdnin.
Tudy do Slovinska?
Čtyřicet kilometrů se volně suneme po A9, ale sedm kilometrů od hranic se Slovinskem se kolona už ani nehne a my při navigací hlášeném zdržení přes čtyřicet minut odbočujeme směr Spielfeld, Sauberg, Grassnitzberg, Zieregg. Kromě toho, že jedeme, se kocháme nádherným krajem plným vinic a dopřáváme si tu malou pauzu.
Na dálnici už se nevrátíme a do Slovinska vstupujeme v 11:30 a po 380 kilometrech z Česka tam, kde rakouská silnička L660 přechází ve slovinskou 708. Hraniční přechod žádný, jen cedule Slovinsko. Což má výhodu, protože nedaleko na hlavním přechodu se živě kontroluje, jak si ověříme při zpáteční cestě.
Za tabulí Slovinsko se cesta zasekne kvůli semaforu. Cyklistu v bílém dresu Tadeje Pogačara na úžasném bicyklu značky Look, který stojí víc než většina aut před námi v koloně, dojedeme až po dvaceti minutách. Silnice totiž na chvíli přejde v prašnou cestu, na jejíž druhé půlce maká bagr. Ale netrvá to dlouho a nás vítají první slovinské vesničky Podigrac, Zgornje Vrtiče, Plač. Kroutíme se kolem řeky Pesnice, zdravíme ovečky pasoucí se na svazích a vzpomínáme na roky, kdy jsme podobným krajem objížděli tehdy krátkou slovinskou dálnici za dlouhý peníz…
Chybí pět minut do poledne, kdy po tomhle dobrodružství v zapomenutém kraji najíždíme po 395 kilometrech z českých hranic na dálnici A1. Že by tím začala jízda? Ani náhodou!
Výsměch všem řidičům
Loni i dřív v minulosti, kdy jsme také jako teď mířili na západ Chorvatska a slovinskou známku chtěli vytěžit co nejvíc a naopak neplatit téměř nic nebo vůbec nic na chorvatských mýtnicích, jsme dálničními tepnami kolem Mariboru a Lublaní prolétli Slovinskem hravě pod tři hodiny.
Letos? Úmor trvající přes pět hodin. Slovy čísel: vjezd do Slovinska v 11:30, výjezd z něj po 270 kilometrech po půl páté odpoledne. Průměr pod 55 kilometrů v hodině s většinou trasy po dálnici. Poplatek za ně v podobě šestnácti eur vypadá jako výsměch všem řidičům. A ceny u čerpaček kolem dvou eur za litr paliva jakbysmet.
Nejede to a nejede
Vzpomínáme na loňský rok, kdy jsme ve Světě motorů o stejných 230 kilometrech slovinskými dálnicemi psali: „Cesta ubíhá parádně, jedno jediné zúžení, ale kolony žádné…“
Letos? Jedno zúžení střídá druhé, vůbec nezáleží na tom, zda je rychlost omezena na šedesátku nebo čtyřicítku, suneme se sotva dvacítkou. Na stovku se dostaneme jen občas a je to velmi překvapivě v tunelech – čekali bychom v nich spíš osmdesátku. Je jich dost a mnohé měří dva i tři kilometry.
Jsou už dvě odpoledne, čas, kdy jsme se loni se stejným startem cesty už koupali v Jadranu. Teď trčíme po 520 kilometrech od Česka v šílené koloně u Lublaně, když se po pětadvaceti minutách posuneme jen o tři kilometry, házíme pravý blinkr a sjíždíme z dálničního parkoviště exitem 33 na Rudnik.
Náladu nám zvedá klidná atmosféra a v obci Črna Vas pod Lublaní na chvíli zastavujeme u netradičního kostela sv. Mihaela na Barju a u říčky Lublaňka. Na dálnici A1 se vracíme po sedmnácti kilometrech svižné jízdy i se zmíněnou pauzou ve 14:40 a užíváme si konečně normálního dálničního tempa, než po třiceti kilometrech přichází u Postojny se známou jeskyní další zácpa. Za víc než půlhodinu se neposuneme ani o deset kilometrů. Pak to chvíli jede obstojně a chvíli neobstojně, než konečně ve čtyři odpoledne a po 630 kilometrech od českých hranic dálnici v Koperu opouštíme.
Dobrodošla, Istra!
Zbývá nám posledních dvacet kilometrů a pětatřicet minut do Chorvatska. Proti předchozímu peklu je to balzám, kroutíme se serpentinami silnice č. 11, abychom o pár hodin později, než jsme si mysleli my i on-line mapy, v 16:35 hraničním přechodem Dragonja konečně vstoupili na poloostrov Istrie, tedy do cíle naší cesty. Zdrží nás lehká fronta, neb navzdory nápisům „Prost prehod“ ve slovinštině a „Slobodan prolaz“ v chorvatštině jsou policisté na hranicích celkem aktivní, namátkově tu a tam některé z aut vyzvou ke kontrole dokladů, takže se tvoří fronta.
Ta už nás ale nemůže po slovinském utrpení rozhodit. Nijak dlouhá trasa 650 kilometrů z českých hranic na chorvatské nám zabrala přes jedenáct a půl hodiny. Čistý čas jízdy překročil devět a půl hodiny, palubní počítač ukázal průměr 68 km/h, který ale zvedlo jen celé Česko a většina Rakouska. Ve Slovinsku jsme se sotva vyhrabali na 55 km/h.
Radost nám ale udělala spotřeba 6,3 litru benzinu, což s nádrží natankovanou v Česku značí 2010 Kč za benzin a k tomu necelých 700 Kč za desetidenní rakouskou a sedmidenní slovinskou dálniční známku. Peníze ale nejsou všechno, shodujeme se i s naší psí spolucestovatelkou, která konečně může vyskočit z klece v kufru.
Cesta zpět: Postojna kolona
Pokud jsme se po pohodovém cestování Istrií těšili, že cesta domů bude lepší než ta k Jadranu, byla to iluze. Domů jsme jeli déle, rychlostní průměr byl nižší a spotřeba vyšší.
Náš pobyt v Chorvatsku, kde jsme jezdili celou dobu zdarma po okreskách, končíme vyzkoušením istrijské dálnice. Ušetříme tím nicotných pět minut a těsně před hranicemi zaplatíme hezké dívce v budce 4,7 eura. Bonusem je tankování do plné: v Chorvatsku vyjde litr benzinu na 1,6 €, v přepočtu 38,70 Kč, což je ještě méně, než jsme platili v Česku cestou k moři.
Návrat domů zahajujeme ve frontě na hranicích mezi chorvatskými a slovinskými policisty – ti si vybírají zhruba jedno auto z deseti a kontrolují doklady. K dálnici A1 tentokrát jedeme po pobřeží slovinské Istrie, s krásnými výhledy na Jadran ze středisek Portorož, Piran, Izola.
Na hlavní dálniční tepně Slovinska jsme po čtyřiceti minutách a dvaceti kilometrech, čeká nás stovka do Lublaně. Že čas dovolených už začal, dokazují všudypřítomné karavany. Co minutu jich předjedeme tak deset, než se sami v půl druhé zastavíme v první brutální koloně u Postojny. Rychlost je omezena na 60 km/h, ale pokud úplně nestojíme, suneme se sotva desítkou, krátery v zemi a bagry u nich vpravo i vlevo ukazují, že takhle to na A1 bude vypadat i v červenci a srpnu. U Logatece za sebou nemáme po dvou hodinách z hranic ještě ani sto kilometrů…
Kolem Lublaně to jede lépe než cestou k moři, ale dálniční rychlosti zase brání brutální slejvák. Na hranice Rakouska se tak dokodrcáme až před půl šestou a k tomu prostojíme čtvrthodinu, neb i rakouští policisté na přechodu si vybírají auta ke kontrole.
Rakousko jede o poznání lépe, tedy kromě obchvatu Štýrského Hradce, který stojí, a tak volíme objížďku městem a ušetříme tím ztracenou čtvrthodinu z hraničního přechodu. I tak jsme na 320 kilometrů z Chorvatska potřebovali přes pět a půl hodiny čistě za volantem.
Závěr je naštěstí odměnou! Vídeň zeje prázdnotou a následná jízda povolenou stovkou po silnicích č. 4, 2, 5 a 36 představuje pohlazení řidičské dušičky. Díky tomu přijíždíme v deset večer na zcela opuštěný hraniční přechod. Do redakce nám zbývá klidných 168 kilometrů, na které nepotřebujeme ani dvě hodiny.
Podtrženo, sečteno, na 820 kilometrů z Chorvatska do redakce jsme spotřebovali 11:40 hodiny. Když porovnáme 650 kilometrů jen na české hranice, čas jízdy 9:45 hodiny byl ještě delší než opačným směrem, rychlostní průměr logicky nižší (67 km/h), zato spotřeba vyšší (6,6 l/100 km).
Alespoň že za poplatky jsme neplatili nic. Platnost rakouské ani slovinské dálniční známky nám ještě nevypršela a tunely byly všechny bez dodatečného mýta.
|Naše cesta domů
|0 km
|12:15
|Chorvatsko
|1 km
|12:20
|Slovinsko
|275 km
|17:20
|Rakousko
|500 km
|20:20
|Vídeň
|652 km
|22:00
|Česko
|820 km
|23:55
|Praha
|Poplatky na cestě
|Chorvatské mýto
|4,70 eura (114 Kč)
|Palivo
|Benzin
|1,6 € (38,70 Kč)/litr
|Spotřeba
|6,6 l/100km
|Celkem
|2 095 Kč
Čím jsme jeli: KGM Actyon
KGM Actyon, vlajková loď nástupce značky SsangYong, je kus auta, s více než 4,7 metru délky nakukuje stejně jako třeba Škoda Kodiaq do střední třídy. Tenhle pocit podtrhuje elegantní černá metalíza a luxusně působící béžový interiér. Chvíli jsme si zvykali na volant s mnohoúhelníkovým tvarem, který jsme ale tu a tam ani neměli v rukou, to když se auto hravě drželo na dálnici v jízdním pruhu samo. Vnitřní prostor je velkorysý a vzdušnost nabývá ještě střešním oknem, které jde otevřít i zavřít i při svižné jízdě. V třicítkách v kolonách slovinské dálnice jsme ocenili ventilovaná sedadla. Pro klec na psa se zase náramně hodil objem 668 litrů zavazadelníku. Světlá výška přes dvacet centimetrů se šikla na kamenitých horských cestách Istrie.
Full-hybridní motor 1.5 GDI Turbo HEV s benzinovým čtyřválcem a elektromotorem se systémovým výkonem 150 kW neměl s autem naloženým na dvě tuny žádný problém. Příjemně překvapila spotřeba. Do Chorvatska jsme dojeli s průměrem 6,3 litru benzinu, po Istrii cestovali za 5,5 a zpět do Česka se vrátili s průměrem 6,6. Celkem fajn vypadá cena. Díky probíhající akci sto tisíc dolů KGM Actyon v základu místo dřívějších 919.900 korun přijde na 819.900 Kč. Naše nabušená verze stojí 954.500 Kč.
Plusy
- Famózní vnitřní prostor
- Poměr cena a výbava
- Úsporný hybrid
Minusy
- Veškeré ovládání přes pomalejší infotainment
- Tvrdší nastavení podvozku na 20" kolech
Zdroj: Svět motorů