Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Autem roku 2026 je Škoda Elroq. Škodovce se povedlo zvítězit po sedmi letech

Škoda Elroq Sportline
Škoda Elroq Sportline
Škoda Elroq Sportline
Škoda Elroq Sportline
64 Fotogalerie
Marek Bednář
Marek Bednář
Diskuze (8)

Nejlepším autem na českém trhu je pro letošní rok podle odborné poroty Škoda Elroq. Evropský vítěz Mercedes-Benz CLA skončil těsně druhý.

Nejčerstvější vůz automobilky Škoda, model Elroq, ukončila hezky začínající sérii vítězství vozů značky Mercedes-Benz v anketě Auto roku v České republice. Německá značka přitom měla na vítězství skvěle našlápnuto – její novinka CLA získala titul Evropského auta roku.

Spolu s těmito dvěma modely se o titul českého Auta roku utkala také Dacia Bigster, BMW iX3 a Audi A6. Konkurence byla tedy opravdu silná, protože každé z těchto aut má co nabídnout.

Elektrická škodovka, s níž jsme prvně jezdili už na samém sklonku roku 2024, získala od porotců 111 bodů. Druhý Mercedes-Benz CLA tak porazila jen těsně – získal 106 bodů. Pak už byly rozdíly o trochu větší – třetí BMW iX3 získalo 98 bodů, čtvrté Audi A6 dostalo 86 bodů a konečně pátá Dacia Bigster dostala 74 bodů.

Škodovka získala titul českého Auta roku po sedmi letech. Jejím posledním vítězem byla Škoda Karoq v roce 2018.

Vítězové ankety Auto roku v ČR za posledních 10 let
2025Mercedes-Benz třídy G
2024Mercedes-Benz třídy E
2023Honda Civic
2022BMW i4
2021Toyota Yaris
2020BMW řady 3
2019Ford Focus
2018Škoda Karoq
2017Škoda Kodiaq
2016Škoda Superb

Kromě Auta roku byly vyhlášeny také výsledky ankety o nejlepšího PR zástupce automobilek roku, která probíhala mezi českými motoristickými novináři. Titul získal Filip Stoulil (Seat a Cupra), na druhém místě skončila Jitka Skaličková (Renault, Alpine a Dacia) a bronzovou medaili získal Martin Hejral (Opel a Leapmotor).

Anketa
Které auto z finalistů by vyhrálo u vás?
Škoda Elroq
Mercedes-Benz CLA
BMW iX3
Audi A6
Dacia Bigster
Úplně jiné, napíšu do komentářů
Celkově 54 hlasů

zdroj: Auto roku 2026 v ČR | foto: Škoda

Vstoupit do diskuze (8)

Doporučeno

Články z jiných titulů