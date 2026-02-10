Autem roku 2026 je Škoda Elroq. Škodovce se povedlo zvítězit po sedmi letech
Nejlepším autem na českém trhu je pro letošní rok podle odborné poroty Škoda Elroq. Evropský vítěz Mercedes-Benz CLA skončil těsně druhý.
Nejčerstvější vůz automobilky Škoda, model Elroq, ukončila hezky začínající sérii vítězství vozů značky Mercedes-Benz v anketě Auto roku v České republice. Německá značka přitom měla na vítězství skvěle našlápnuto – její novinka CLA získala titul Evropského auta roku.
Spolu s těmito dvěma modely se o titul českého Auta roku utkala také Dacia Bigster, BMW iX3 a Audi A6. Konkurence byla tedy opravdu silná, protože každé z těchto aut má co nabídnout.
Elektrická škodovka, s níž jsme prvně jezdili už na samém sklonku roku 2024, získala od porotců 111 bodů. Druhý Mercedes-Benz CLA tak porazila jen těsně – získal 106 bodů. Pak už byly rozdíly o trochu větší – třetí BMW iX3 získalo 98 bodů, čtvrté Audi A6 dostalo 86 bodů a konečně pátá Dacia Bigster dostala 74 bodů.
Škodovka získala titul českého Auta roku po sedmi letech. Jejím posledním vítězem byla Škoda Karoq v roce 2018.
|Vítězové ankety Auto roku v ČR za posledních 10 let
|2025
|Mercedes-Benz třídy G
|2024
|Mercedes-Benz třídy E
|2023
|Honda Civic
|2022
|BMW i4
|2021
|Toyota Yaris
|2020
|BMW řady 3
|2019
|Ford Focus
|2018
|Škoda Karoq
|2017
|Škoda Kodiaq
|2016
|Škoda Superb
Kromě Auta roku byly vyhlášeny také výsledky ankety o nejlepšího PR zástupce automobilek roku, která probíhala mezi českými motoristickými novináři. Titul získal Filip Stoulil (Seat a Cupra), na druhém místě skončila Jitka Skaličková (Renault, Alpine a Dacia) a bronzovou medaili získal Martin Hejral (Opel a Leapmotor).
zdroj: Auto roku 2026 v ČR | foto: Škoda