Autem roku 2027 v Německu se stal dostupný elektromobil. Uspěli také Číňané
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Elektrická alternativa Volkswagenu Polo se stala vítězem letošního ročníku prestižní ankety Auto roku v Německu. Cestu do finále si novinka vybojovala vítězstvím v kategorii vozů do 25 tisíc eur.
Teprve v posledních letech se elektromobilita prosazuje tam, kde má největší smysl: v malých autech do města a okolí. Tento postupný vývoj odshora dolů je ovšem logický. Automobilky totiž mají nízké marže i na relativně drahých elektrických modelech, investovat do mnohem levnějších aut je proto ošidné. To ostatně dokazují finanční výsledky Volkswagenu, který sice prodává nejvíce elektrických aut ve své historii, vydělává ovšem méně než v časech, kdy tyto vozy dosahovaly nižšího podílu na prodejích.
Pokrok ovšem nezastavíš. Také proto dostupné elektromobily tvoří stále větší a důležitější segment, jehož úspěchy jsou rámovány též vítězstvími ve více či méně prestižních anketách. Tak například atraktivní Renault 5 E-Tech se loni stal vítězem evropské ankety Auto roku 2025. Letos se jeho následovníkem stal dražší Mercedes-Benz CLA, rok 2027 pak může opanovat třeba Volkswagen ID. Polo, elektrická alternativa ke konvenčnímu polu.
Ještě před lednovým vyhlášením evropského vítěze si ID. Polo připsalo cenný triumf v domácí soutěži GCOTY (German Car of the Year), v níž hlasuje 47 německých a mezinárodních motoristických novinářů. Do finále se volkswagen probojoval výhrou v kategorii Budget, tedy mezi vozy s výchozí cenou do 25 tisíc eur (asi 608 tisíc korun). Celkového vítěze poté vybrala porota po intenzivních testovacích jízdách.
Kdo se dostal mezi nejlepší
Polo ve finále uspělo proti vítězům ostatních cenových tříd, v kterých figurovaly novinky za posledních dvanáct měsíců.
- Compact (25 až 40 tisíc eur neboli 608 až 974 tisíc korun): Kia PV5
- Premium (40 až 70 tisíc eur neboli 974 tisíc až 1,7 milionu korun): Mercedes-Benz GLC EV
- Luxury (nad 70 tisíc eur neboli nad 1,7 milionu korun): Xpeng X9
- Performance: Hyundai Ioniq 6 N
Mezi nejlepšími nechyběl ani zástupce Číny. Xpeng X9 přitom uspěl v kategorii nejdražších aut, která je s ohledem na trojici domácích prémiových automobilek Audi, BMW a Mercedes-Benz obzvlášť prestižní.
Další ocenění: Twingo, iX3 i Škoda Peaq
Porota ocenila také vozy napříč třídami podle jednotlivých kritérií, přičemž i zde bodoval čínský automobil, tentokrát ovšem od značky Geely.
- Nejlepší poměr ceny a výkonu (Value): Geely E2
- Nejlepší exteriér: Renault Twingo
- Nejlepší interiér: BMW iX3
- Nejlepší pohonná jednotka (Powertrain): Porsche 911 Turbo S
- Rodinné auto roku (Family Car): Škoda Peaq
Lehce pikantního vítěze nabízí kategorie Osobnost automobilového průmyslu pro rok 2027, kterým se stal Klaus Zellmer. Tento 59letý Němec koncem letošního září doslova šokoval svým odchodem z čela Škody, kterou spolu s předchůdcem Thomasem Schäferem dokázal úspěšně provést velmi komplikovaným obdobím v uplynulých šesti letech.
Zellmer se z Mladé Boleslavi stěhuje do Volva, do jehož čela nastoupí na podzim roku 2027. Bude to pro něj první pracovní zkušenost mimo koncern Volkswagen.
Zdroje: GCOTY, Volkswagen a Motor1.com, foto: Volkswagen, video: Volkswagen a Škoda