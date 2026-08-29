Auto bez STK odložené na ulici se může prodražit o milion
Dlouhodobě odstavené auto může v Česku přijít na desítky tisíc a při úniku provozních kapalin až na milion korun. A v Německu nasadili ještě drsnější metr. Tamní úřady na odhlášená či poškozená vozidla lepí červený puntík a ignorování této výzvy vyjde v přepočtu až na dva a půl milionu korun. Jak tyto systémy fungují a na co si dát pozor?
V Česku vás auto bez STK odstavené na veřejné silnici či parkovišti může vyjít na vyšší tisíce a při úniku provozních kapalin činí pokuta až jeden milion korun. A v Německu nasadili ještě drsnější metr. Jakmile tam auto nemá platnou registraci, chybí mu registrační značky, nebo je z nich seškrábnutá nálepka o technické způsobilosti, nesmí na veřejné komunikaci stát ani jediný den.
K tomu se přidávají zjevné vraky, tedy auta s rozbitými okny, chybějícími díly nebo dlouhodobě prázdnými pneumatikami. Netrvá dlouho, často i díky bdělým sousedům, a u vozu zastaví pracovník místního úřadu či policista. Na čelní sklo nalepí výraznou červenou nálepku a tím odstartuje odpočet.
Tento takzvaný „Roter Punkt“ je ultimátem. Majitel má od chvíle vylepení přesně stanovenou lhůtu, která obvykle činí jeden měsíc. Během této doby musí vůz z veřejného prostranství zmizet. Pokud se tak nestane, německá legislativa přepne do úplně jiného režimu. Odstavený stroj přestane být z pohledu zákona dopravním prostředkem a stane se z něj obyčejný odpad. A s odpadky na ulici nemají u našich západních sousedů slitování.
Po měsíci odtah
Jakmile měsíční lhůta vyprší, následuje odtah. Už to dokáže majiteli pořádně provětrat peněženku. Hradit musí samotný odvoz, poplatky za úschovu, tučné správní výlohy za neoprávněné zabírání veřejného prostoru a případně i náklady na finální sešrotování. Ani pokud jde vůz do nucené dražby, nemá majitel vyhráno. Výtěžek většinou sotva pokryje dluhy, a co chybí, to úřad vymáhá po původním majiteli. Jako bonus navíc přistane trestný bod v centrálním registru řidičů ve Flensburgu. To se bavíme o nižších tisících eur.
Pokuta 100.000 eur (2,4 milionu Kč) je sice extrémním, ale reálným scénářem, pokud do hry vstoupí ochrana životního prostředí. Stačí, aby z chátrajícího vraku začal unikat motorový olej, brzdová kapalina nebo kyselina z baterie do půdy či kanalizace. V ten moment se z obyčejného přestupku stává nelegální skládka nebezpečného odpadu. Na to už se aplikuje přísný zákon o oběhovém hospodářství, který úřadům umožňuje sáhnout k likvidačním sankcím až do oné astronomické výše.
Někteří zoufalí nebo prostě jen naivní majitelé se snaží systém obelstít. V domnění, že auto bez registračních značek nikdo neeviduje, červený puntík strhnou. Pro policii a úředníky to ale není žádná překážka. Identifikační číslo vozidla (VIN) je vyražené přímo do karoserie a často je viditelné i skrz čelní sklo. Takové amatérské pokusy o zahlazení stop celou situaci jen zhorší a mohou vést k dalšímu vyšetřování.
Jak je to v Česku?
Podobný princip funguje i v České republice, byť s odlišnými lhůtami a méně přísnou legislativou. Podle českého zákona o pozemních komunikacích se za vrak považuje nejen silně poškozené auto, ale i vozidlo s propadlou STK déle než 6 měsíců. Jakmile městská policie nebo správce silnice vylepí na auto výzvu, běží majiteli lhůta 60 dní na jeho odstranění. Po jejím marném uplynutí následuje odtah na záchytné parkoviště a následná dražba či sešrotování na účet majitele.
I u nás vás před silničním zákonem zachrání odtah na vlastní zahradu nebo do garáže. Pokud by však z auta začaly unikat nebezpečné látky například do potoka nebo půdy, soukromý pozemek nikoho neochrání. V tu chvíli nastupuje Česká inspekce životního prostředí i policie. Za ekologickou havárii hrozí fyzickým osobám pokuta až 1.000.000 Kč, povinnost uhradit drahý zásah hasičů i sanaci zeminy, a v závažných případech dokonce trestní stíhání s hrozbou vězení.
Zdroje: Auto Bild, Bußgeldkatalog, Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Trestní zákoník ČR, Zákon o odpadech ČR, Zákon o pozemních komunikacích ČR