Auto.cz a Premium Plus? Všechno, co o novince potřebujete vědět

Prezentace klienta

Nejspíš jste si dělali starosti, co všechno přinese Premium Plus. Shrnuli jsme všechny podstatné body, které se k novince pojí.

Co všechno díky novému Premium Plus získáte?

Auto.cz spadá pod mediální dům Czech News Center. Premium Plus je příležitost, jak se díky jednomu účtu dostanete k prémiovému obsahu hned několika titulů naráz (Auto.cz, Svět motorů, Živě.cz, E15.cz, iSport.cz, Reflex.cz, Blesk.cz, Maminka nebo Blesk pro ženy). Součástí balíčku Premium Plus je také elektronická verze všech našich časopisů na iKiosek.cz.

Nové předplatné Premium Plus vás nenechá neinformované.

Celá rodina si tady najde to své

Díky našemu širokému portfoliu titulů si každý najde to své. V rámci jednoho předplatného získá přístup k zajímavému a exkluzivnímu obsahu celá vaše rodina. A ještě připomeneme, že součástí Premium Plus jsou elektronické verze všech časopisů od Czech News Center. A to už je zajímavá měsíční úspora pro rodinný rozpočet.

První měsíc za 1 Kč

Váháte, jestli si máte nové Premium Plus předplatit? Tak si ho první měsíc vyzkoušejte za 1 Kč! Pokud budete spokojení, tak vás tato služba přijde na 199 Kč – super cena, za kterou vaše rodina dostane přístup k exkluzivním online článkům a digitálním verzím našich tištěných médií.

Zajímá vás, co všechno Premium Plus nabízí? Mrkněte ZDE.

Premium Plus