Auto, nebo vlastní bydlení? Volba amerických mladých může překvapit
Automobilka Mazda si na severoamerickém trhu nechala zpracovat specifický výzkum mezi mladou generací. Říká, že mladým už téměř nezáleží na značce svého nového vozu a hledají spíše kvalitní technologie a funkce. Auto si však pořídí spíš než bydlení.
Již delší dobu slýcháme o budoucnosti ve sdílení aut a že mladí už dopravní prostředky vlastnit ani nechtějí. Automobilka Mazda ovšem nyní přišla se zajímavým výzkumem mezi generací Z, tedy lidmi narozenými mezi léty 1997 a 2012.
Podle studie je až o 13 % pravděpodobnější, že si mladí pořídí nové auto než své vlastní bydlení. I při hypoteticky vysokém příjmu by před splácením hypotéky upřednostnili spoření na důchod, splácení případných dluhů a tvorbu finanční rezervy. Další nejčastější odpovědí bylo pořízení nového vozu.
Tento závěr Mazda ve svém výzkumu spojuje se změnou priorit mladých při pořízení nového automobilu. Při hypotetickém příjmu 75.000 dolarů ročně, tj. cca 131 tisíc korun měsíčně, což je lehce nad průměrnou mzdou v USA, by respondenti volili auto spíše podle jeho funkcí a vlastností než podle výrobce.
Audio důležitější než značka
Celých 81 % nedávných kupujících vozidel uvádí, že odlišnosti mezi auty vnímají v komfortu, plynulosti jízdy, intuitivním ovládání technologií a v designu. Naopak jen 19 % kupujících vozidel uvádí, že pro ně je klíčová značka. Právě důraz na značku řadí výzkum k tradičním milníkům vlastnictví a přirovnává jej ke koupi domu.
Mezi ty nejdůležitější konkrétní prvky řadí mladí řidiči tradičně bezpečnost a technologie, na třetím místě se ale překvapivě umístilo prémiové audio. Téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že hodnotí vozy na základě jejich audiosystému, a dokonce 85 % respondentů se shodlo na tom, že kvalitní audiosystém ukazuje na kvalitu celého auta.
„Dnešní řidiči definují luxus podle toho, co jim obohacuje každodenní život, ne podle toho, co je na masce chladiče,“ dodala Jennifer Morrisonová, ředitelka pro strategii bezpečnosti vozidel v severoamerické divizi Mazdy. „Když bezpečnost, pohodlí a promyšlený design dostanou přednost před image, vyhrávají všichni na silnici.“
Právě u kvality audiosystému se studie zastavila nejvíce, přičemž kvalita zvuku v automobilu je prý důležitá pro 64 % řidičů generace Z a 57 % mileniálů. Pro tzv. boomery, tedy řidiče narozené mezi lety 1946 a 1964, audio není ani z poloviny tolik důležité. Významnou váhu mu při výběru nového vozu přisuzuje pouze 30 % z nich.
Mazda na základě studie říká, že vnímání „prémiovosti“ se neustále mění, a proto vychází svým přístupem zaměřeným na člověka vstříc jeho každodennímu životu. Uvidíme, zda stejně jako mnohé konkurenční automobilky také vyjde vstříc zákazníkům s návratem fyzických tlačítek do interiéru svých nových modelů.
Je škoda, že studie dále nerozvádí míru ovlivnění výroků diametrálním rozdílem finanční náročnosti pořízení nového automobilu a nového domu. Jisté ale je, že pořízení nového auta, které ihned po opuštění showroomu ztrácí hodnotu, nikoho pořízení vlastního bydlení nepřiblíží.
Teď už zbývá jen se zeptat - vybíráte i vy nové auto podle audiosystému?
Zdroje: Mazda USA