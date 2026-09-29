Auto v servisu? Náhradní doprava nemusí stát ani korunu navíc
Když auto vypoví službu a čeká na opravu, je potřeba si zajistit náhradní dopravu. Taxi, zapůjčení vozu, MHD či vlak, možností je hodně. Všechny ale znamenají další náklady. Jak na takové situace myslí pojišťovny? Doposud nijak. Od letošního září se však na trhu objevuje novinka z dílny ČPP – připojištění nákladů na náhradní dopravu.
Každý řidič se na pojištění svého auta dívá jinak. Základem je povinné ručení, a to pro každého. Někdo si vystačí jen s ním, jiný raději zvolí komplexní ochranu v podobě havarijního pojištění. Zlatou střední cestu dnes umožňuje kombinace povinného ručení a připojištění různého druhu.
Připojištění náhradní dopravy v praxi
„Stále hledáme nové možnosti, jak vycházet vstříc potřebám klientů. Zřejmě jako první na trhu přicházíme s připojištěním, které pomůže klientům cestovat i v případě, kdy jejich auto vyžaduje opravu z důvodů nehody, vandalismu, živelní škody nebo poruchy. Klient obdrží za každý den trvání opravy sjednaný obnos, za který si může obstarat dočasnou náhradní dopravu. Denní obnos může být 300 nebo 600 korun, u první varianty činí roční pojistné 199 Kč, u druhé 370 Kč,“ vysvětluje supervizor pojištění vozidel Miloš Velíšek.
Pojišťovně stačí doložit jednu fakturu ze servisu a nemusíte dokládat žádné účtenky za jízdenky, sdílené auto nebo taxi. Je pouze na vás, jak peníze využijete. Výhodou je, že připojištění je bez spoluúčasti. A zajímavým bonusem tohoto produktu je i to, že pojištění pamatuje i na situace totálních škod nebo odcizení vozidla, kdy vozidlo neopravujete, ale dopravovat se potřebujete. V takových případech vám toto připojištění bude vyplácet denní obnos na zajištění náhradní dopravy po dobu 14 dnů.
Podzim na silnicích
Dny se krátí, pozvolna se objevují mlhy, snížená viditelnost a brzké stmívání. Zvyšuje se i aktivita zvěře kvůli říji. „Naše statistiky potvrzují, že počet případů srážek se zvěří v průběhu let trvale roste, přičemž se jedná o nižší jednotky tisíců,“ komentuje podzimní období na silnicích Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny. Další takovou klasickou podzimní škodou je okus kabeláže menšími zvířaty, která se chtějí před zimou schovat pod kapotou. „Nejedná se přitom o nízké škody. U poškození kabeláže máme loni průměrné plnění ve výši téměř 9 tisíc korun, srážka se zvířetem se průměrně pohybuje kolem 57 tisíc korun,“ upřesňuje supervizor.
V případě, že vám zvěř vběhne do cesty či vnikne pod kapotu, nevyhnete se návštěvě servisu a vaše auto zde setrvá několik dní. Pokud budete mít i připojištění nákladů na náhradní dopravu, postačí vám doložit fakturu z dotyčného servisu a bude vám vyplacena částka ve smluveném rozsahu za každý den, kdy je vaše auto opravováno.
Raději opravujte, než vyměňujte – pojišťovna to ocení
Ač jsou moderní auta čím dál tím složitější a nabitá technologiemi, ne každý poškozený díl je nutné rovnou vyměnit za zbrusu nový. U některých poškození se postupně vrací zájem majitelů o opravu. To vítají i pojišťovny a klienty, kteří takto smýšlejí, rády odmění.
Klasickým příkladem takové opravy je scelení skla či oprava kapoty metodou PDR. „Při scelování sklo zůstává na svém místě, oprava je rychlejší, často na počkání, navíc klient neplatí žádnou spoluúčast. Obecně je to k automobilu šetrnější a zásadně levnější způsob, jak poškození vyřešit,“ vysvětluje supervizor.
Technologie PDR umí vrátit plech do původního tvaru bez jediného zásahu do laku. Pokud je lak neporušený a promáčklina nemá ostré zlomy, technik použije speciální nástroje, kterými plech jemně vytlačí nebo vytáhne zpět do původního tvaru. Typickým příkladem jsou drobné promáčkliny z parkovišť nebo důlky po krupobití. Podmínkou, stejně jako u scelování, musí být samozřejmě proveditelnost tohoto způsobu opravy, což posoudí odborný autoservis, který tyto technologie používá.
„Obecně se obě metody oprav vyplatí všem účastníkům solidárního systému, na kterém princip pojištění stojí. Bezprostřední výhodou klienta je u ČPP např. neodečítání sjednané spoluúčasti u scelování skel. V neposlední řadě platí pro obě metody také ohleduplnost vůči životnímu prostředí, kdy opakovaně prodlužujeme životnost takového skla či náhradního dílu,“ uzavírá supervizor ČPP.