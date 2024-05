Auto z kupky hnoje: Formule z wartburgu

František Spěváček před lety náhodou objevil torzo formule 3 s motorem z wartburgu. Domluvil se s jeho majitelem, monopost ze šedesátých let opravil a teď se s ním občas objeví i na závodech.

Každému se už asi stalo, že když někam šel, našel na zemi třeba padesátikorunu nebo dokonce stovku. Někdo má víc štěstí a najde při procházce třeba závodní vůz Öhm Wartburg, který v 60. letech jezdil závody formule 3. Právě to se stalo Františku Spěváčkovi z Rokycan. Alespoň tak tedy popisuje, jak se dostal k formuli, kterou občas provětrá na veteránských závodech. „Šel jsem po cestě a najednou vidím, že je tam takový pěkný kompost nebo něco, co by se mi hodilo na zahrádku,“ začíná vyprávění Spěváček.

Ta kupka hnoje ležela vedle velkého přepravního kontejneru, ve kterém bylo docela zachovalé torzo formule 3. Spěváček kontaktoval majitele a chtěl vrak odkoupit. „Vlastník mi to neprodal, ale domluvili jsme se na podmínkách, za kterých jsem tu formuli dostal do užívání,“ vysvětluje nálezce, který je sběratelem, závodníkem i restaurátorem v jedné osobě.

Skutečného majitele prozradit nechce. Jen na jeho adresu poznamenává, že otálel s opravou. „Věděl, že to má nějakou cenu, která pomalu poroste. Tak opravu pořád odkládal,“ říká Spěváček.

Udělej si sám

V souvislosti s formulí v Československu si asi každý vybaví značku Metalex. To je ale už novější historie, jak podotýká František Spěváček: „Tohle auto, co tady mám, je z období ještě před tím, než existoval Metalex. Metalex je záležitost už profesionální výroby, ale my tady máme auťák postavený svépomocí v dílně.“

Metalex vznikl jako součást Svazarmu v roce 1969 a jeho auta se na okruzích začala objevovat až v 70. letech. V 60. letech se formule dělaly doma v dílnách konstruktérů nebo Svazarmu, ale stylem udělej si sám. Případně lidé využívali ať už oficiálně nebo neoficiálně vybavení, které měli k dispozici na svém pracovišti.

„Byl jsem údržbář ve fabrice Favorit tady v Rokycanech, kde dělali jízdní kola. A tam byla krásná nástrojárna,“ vzpomíná Spěváček. „V té nástrojárně jsem strašně moc odkoukal a hodně se naučil,“ dodává. Část znalostí se mu hodila i při obnově monopostu Öhm Wartburg, na které pracoval od roku 2015 šest let. V roce 2021 svou snahu korunoval účastí v závodu historických vozidel Zbraslav – Jíloviště.

Aby mohl vyrazit na start, byť historických aut, musel na formuli oproti původnímu stavu udělat pár úprav. Nepůvodní jsou bezpečnostní pásy, stejně jako odnímatelný volant a hasicí systém, což jsou věci, které v 60. letech nikdo nevyžadoval.

Formule Öhm Wartburg má jméno po svém konstruktérovi Janu Öhmovi ze severních Čech. Světlo světa spatřila v roce 1966. Druhá část jména se vztahuje k dvoudobému vodou chlazenému motoru Wartburg 311, který byl u konstruktérů v kategorii F3 oblíben, a tak se objevoval i v dalších závodních vozech. Totéž platí pro brzdy z Renaultu 8.

Jezdec Öhm

Jan Öhm z Litoměřic byl nejen konstruktérem, ale i závodníkem. První podnik pro poruchu nedojel. V dalších závodech se mu už dařilo lépe, jezdil podniky po celém Československu. Několikrát skončil i na bedně. V Terezíně se hned v první sezoně dostal na třetí místo, stejnou pozici obsadil i v roce 1970 ve Štramberku.

V roce 1970 ale jeho kariéra skončím a to vážnou nehodou. „Bylo to skoro u něj doma. Jel závod v Terezíně, který je hned vedle Litoměřic. Najel na obrubník, vypadl z auta a ochrnul,“ vypráví Spěváček, který se s Öhmem několikrát i osobně setkal.

Od osudné nehody v roce 1970 Jan Öhm nezávodil a pravděpodobně od té doby ani nejela jeho formule. Následujícího roku se totiž měnila pravidla, FIA zvedla maximální povolený objem na 1600 cm3, a tak wartburg neměl šanci. Jaký byl další osud auta, není zatím zmapované. Až po letech se ke zbytkům formule dostal sběratel, kterému patří teď.

Díky péči Františka Spěváčka se autu vrátil původní lesk a občas je možné ho vidět i v akci. Formule konstruktéra Öhma by se měla objevit na Brno Grand Prix Revival 13. července na okruhu v Brně.

Formule 3

V šedesátých letech směly formuli 3 jezdit vozy o maximálně čtyřech válcích, které mohly mít objem nanejvýš 1000 cm3. Motory musely být ze sériově vyráběného auta a minimální hmotnost formule byla 400 kilogramů. Když začátkem sedmdesátých let FIA změnila pravidla, 3, státy RVHP si udělaly svou soutěž, která se jezdila podle původních propozic. Jeden ze závodů se jmenoval Pohár míru a přátelství. Výraznou osobností těchto podniků byl východoněmecký závodník a konstruktér Ulrich Melkus, v Československu pak do nich zasáhla značka Metalex.

Öhm Wartburg

Formule 3 Jana Öhma z Litoměřic je osazená tříválcovým dvoudobým vodou chlazeným motorem Wartburg 311. Ten má objem 992 cm3 a výkon 59 kW. Převodovka je čtyřstupňová manuální a nechybí ani zpátečka. Na rozdíl od dnešních formulí tady není žádné sekvenční řazení, ale pilot musí měnit rychlosti řadicí pákou. Ta má navíc obrácenou kulisu. Jednička je tak směrem od sebe. Rám je z ocelových trubek, karoserie z laminátu. Oproti původnímu vybavení doplnil František Spěváček při renovaci bezpečnostní pásy, odnímatelný volant a hasicí systém, které vyžadují dnešní předpisy.