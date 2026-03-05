Auto za jednu výplatu jde do dražby! Sloužilo Světu motorů, je jako nové
Auto předáme někomu z vás u nás před redakcí na pražském Hagiboru ve Strašnicích.
Červený minivůz, který dobře znáte ze stránek Světa motorů i auto.cz, čeká nový život. Dnes ve čtvrtek 5. března začne na webu dobrobot.cz dražba. Dražba potrvá týden, do čtvrtka 12. března 2026.
Vyvolávací cena je 1000 Kč, akce se může zúčastnit kdokoliv. Celá vydražená částka půjde coby dar Českému sdružení obětí dopravních nehod na podporu jejich činnosti, včetně finanční výpomoci rodinám, kterým zásadně zasáhla do života dopravní nehoda.
Červený spark byl pořízen v polovině roku 2024 v bazaru Audi Diskont s nájezdem necelých 16.000 kilometrů. A věřili jsme mu natolik, že s ním redaktor Lukáš Prejzek prakticky hned vyrazil na dovolenou k moři.
V loňském roce byl vůz vystaven v Retroautomuzeu ve Strnadicích, kde o něj bylo dobře postaráno. Bezprostředně před samotnou aukcí si ho však vzali do parády v Automyčce Express v pražském Atriu Flora a vizuálně ho uvedli do perfektního stavu. A v takovém bude předán vítězi aukce!
VYDRAŽIT CHEVROLET SPARK ZE SVĚTA MOTORŮ NA DOBROBOT.CZ
Chevrolet Spark
- Stav kilometrů: 34.308
- Platnost STK: 16. února 2028
- Příslušenství: dva klíče, rezervní kolo
- Vady: doporučujeme opět základní servis včetně výměny motorového oleje
Zdroj: Svět motorů