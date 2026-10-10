Autobusy a trolejbusy, které zná každý Čech, míří do Ameriky. Dříve tam byla úspěšná Škoda
Autobusy Solaris zná jistě každý Čech, za oceánem byste je ale hledali marně. Polská firma založená v roce 1994 ale letos začíná expanzi i na americký a kanadský trh, pro které připravila upravené modely.
Vozy polského výrobce autobusů Solaris známe velmi dobře i z českých měst. Jde o jednu z nejčastěji zastoupených značek u místních dopravních podniků. Ve spolupráci se Škodou v Plzni se na základě solarisů také montují trolejbusy. Jeden z největších výrobce autobusů v Evropě ale míří také za oceán a představil svůj první vůz určený pro Spojené státy.
Na veletrhu APTA TRANSform & EXPO v Chicagu Solaris odhalil model Solaris Urbino 40 electric, určený přímo pro americký trh. A nešel na to jen lehkou úpravou evropského vozu, vzhledem k požadavkům Američanů je vůz už na první pohled dost odlišný. Nejvíce zaujme konstrukcí pověšenou na přídi. Jde o nosič na kola, který mají autobusy tradičně v některých amerických městech.
Změnila se ale také světla, rozeznatelná také díky oranžovým krytům blinkrů, a nad čelní okno zamířila oranžová poziční světla, která musí mít v USA všechna vozidla se šířkou nad 2,03 metru. Tři oranžová světla uprostřed upozorňují na to, že jde o široké vozidlo, a dvě oranžová světla na vnějších okrajích vymezují maximální šířku vozidla pro protijedoucí řidiče.
Společnost Solaris nabízí pro severoamerický trh 40stopé a 60stopé autobusy, a to pouze s elektrickým pohonem. Jaká konkrétní technika byla použita pro americkou novinku, ale firma nezveřejnila. Podobný vůz v evropské specifikaci má elektromotor o výkonu 200 kW, nebo volitelně dva, každý o výkonu 125 kW. Baterie už závisí na konkrétní specifikaci od dopravce a nabíjení je možné klasicky přes kabel, nebo i pantografem na střeše.
První dodávky bateriových elektromobilních autobusů Solaris na trh v USA budou směřovat pro dopravní podniky King County Metro v Seattlu a San Francisco Municipal Transportation Agency. Společnost už dodává také trolejbusy dopravci TransLink ve Vancouveru v Kanadě. Tam první kusy Solarisu Trollino zamířily letos v červenci. Dodat by tam měl až 512 trolejbusů v různých specifikacích.
Nejde mimochodem o první stroje z bývalého východního bloku nasazené v USA. V Daytonu a San Franciscu jezdily české trolejbusy Škoda už od 90. let. První tři prototypy dvounápravových trolejbusů se samonosnou karoserií 14TrE určených pro americký trh, na základě modernizovaného modelu Škoda 14TrM, byly smontovány v ostrovském závodě Škody už v roce 1995. Už na pohled se od běžného 14TrM lišily využitím amerických světel, nutných kvůli odlišným normám.
Byl také pozměněn design přední části a na pravém boku se nacházely pouze dvoje dveře. Vůz s pohotovostní hmotností 13.600 kg dostal elektrický motor s výkonem 140 kW, postačující pro dosažení maximální rychlosti 61 km/h. Vzhledem k americkým požadavkům musel také každý trolejbus nabídnout zvedák pro vozíčkáře. Tyto tři trolejbusy byly odeslány do USA pro testování. Sériová výroba začala v roce 1998 a všechny vozy modelu 14TrE byly určeny pro město Dayton v Ohiu.
Aby vyhověla americkému zákonu Buy America Act, který vyžaduje montáž v USA a podíl domácích součástek, založila Škoda společný podnik ETI s americkou firmou AAI Corporation. Výroba probíhala formou CKD kitů, do amerického závodu se tak odeslaly skelety trolejbusů a kontejnery s elektrickou výzbrojí a vozy byly zkompletovány až na místě. Tímto způsobem se vyrobilo 54 kusů, které se poté společně se třemi prototypy využívaly pro městskou hromadnou dopravu v Daytonu až do roku 2019.
Dalším městem, které si pořídilo trolejbusy od Škodovky, bylo kalifornské San Francisco. Proto vznikl v roce 1998 prototyp modelu 14TrSF, který prošel testováním v Česku, do Ameriky se nakonec více nepodíval. Další dva prototypy už byly poskládány v americkém závodě a sériová výroba se rozběhla o dva roky později. Vzhledově byl vůz téměř identický s modelem pro Dayton, zvýšil se ale výkon motoru na 160 kW a změněn byl i interiér. Do roku 2004 vzniklo 240 kusů Škody 14TrSF, poslední byly také vyřazeny v roce 2019.
Kromě krátkých dvounápravových trolejbusů se v americkém závodě montovaly i delší kloubové 15TrSF, opět pro San Francisco. Vůz vycházel mechanicky ze sériového 15Tr, design byl ale změněn podle dřívějšího 14TrSF. Proti původní verzi se změnil počet dveří na tři na pravém boku a také interiér. Dva motory nabídly každý výkon 160 kW. Jediný prototyp byl opět vyroben v Ostrově, ten byl dodán do Ameriky a zapojil se do provozu. Sériová výroba probíhala mezi lety 2002 a 2003 a vzniklo 33 kusů, všechny však byly vyřazeny z provozu už v roce 2016.
Kromě trolejbusů se plzeňská Škoda Transportation uchytila v USA také s tramvajemi. Na počátku tisíciletí, kdy americká města začala po letech útlumu znovu budovat městské tramvajové tratě, zvolil oregonský Portland právě českou techniku. Škoda pro tamní síť vyvinula tříčlánkovou obousměrnou nízkopodlažní tramvaj Škoda 10T, vycházející z tuzemského modelu Astra/Elektra. Sedm vozidel zamířilo do Portlandu a další tři do Tacomy ve státě Washington. Šlo o vůbec první moderní nízkopodlažní tramvaje vyrobené pro USA po mnoha desetiletích.
Na jejich úspěšnou konstrukci následně navázala i licencovaná výroba přímo v USA pod hlavičkou podniku United Streetcar, na němž se podíleli čeští inženýři a díky němuž se české tramvaje rozšířily například do Washingtonu, D.C., nebo Arizony. Portlandská tramvaj ze Škody se postupem času stala natolik ikonickým symbolem tamní veřejné dopravy, že si dokonce vysloužila i krátké účinkování v kultovním animovaném seriálu Simpsonovi.
Zdroj: Solaris, Škoda, zdroj foto: Solaris, Škoda, zdroj videa: