Autodrom Most uctí památku Kamila Holána. König si připravil speciální helmu
Jeden z nejvýznamnějších motocyklových závodníků a zároveň náš kolega z televizního Světa motorů tragicky zahynul v Irsku. Na Autodromu Most, s nímž byl dlouhodobě spjat, ho uctí speciální program.
Ztráta úspěšného závodníka Kamila Holána hluboce zasáhla nejen českou motocyklovou komunitu. Dlouhodobě spolupracoval i s mosteckým autodromem, kde působil jako hlavní tvář motoškoly Hefty 74. Byl také součástí doprovodného programu WorldSBK Czech Round a při letošním ročníku, který se pojede už o tomto víkendu, měl být hlavním koučem.
Proto v sobotu, po skončení hlavního závodního programu, bude na cílové rovince Autodromu Most vystavena Kamilova motorka, se kterou v roce 2023 závodil na legendárním závodě Daytona 200. Fanoušci si budou moci projít celou cílovou rovinku a osobně se s ním rozloučit. Součástí bude také krátká společná vzpomínka na Kamila Holána – člověka, jehož přítomnost na WorldSBK Czech Round měla být samozřejmostí.
Páteční jízdu Ride Like a Pro, zážitkový program pro fanoušky-motorkáře i partnery akce, místo něj povede jeho přítel, bývalý závodník a šéf týmu Panattoni BGR Smrž Racing, Jakub Smrž. Pojede právě na zmíněné Kamilově motorce z Daytony 200. Společně s ním se jízdy zúčastní také Kamilův kolega z motoškoly Karel „Chupa" Brandtner.
„Kamil pro mě v posledním roce nebyl jen kolega ze závodního prostředí. Byl člověk, o kterého jsem se mohl opřít, když bylo opravdu těžko. Měl velký podíl na tom, že jsem našel sílu pokračovat a hledat řešení i ve chvílích, kdy se zdálo, že žádné není. Vést v Mostě jízdu, kterou měl vést on, pro mě bude velmi osobní a silný moment. Beru to jako způsob, jak mu poděkovat a vzdát mu úctu. Pojedu pro Kamila," říká Jakub Smrž.
Kamila Holána v průběhu mosteckého víkendu připomene také český jezdec Oliver König, který si na jeho počest připravil speciální design helmy. V něm odjede celý závodní víkend a po jeho skončení chce helmu vydražit – celý výtěžek aukce věnuje Kamilově rodině.
„Kamil mi mnohokrát pomohl a jsem mu za všechno hodně vděčný. Rád bych teď pomohl tomu nejcennějšímu, co tady má – jeho rodině. Tento víkend budu závodit v jeho ikonickém designu a pojedu pro něj. Helma bude po víkendu vydražena a celý výtěžek aukce dostane Kamilova rodina," uvedl Oliver König.
