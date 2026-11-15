Automatická dálková světla jsou takový (ne)oslňující asistent. Víte, jak fungují?
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Tentokrát si posvítíme na problematiku světel. Podíváme se nejen na automatické přepínání dálkových a tlumených. Moderní technologie toho totiž umí mnohem víc.
Před dávnými lety, kdy nejezdilo tolik aut jako dnes, mohl řidič v noci jet skoro pořád s dálkovými světly. Dnes je i v noci takový provoz, že musíte s výjimkou opravdu opuštěných a odlehlých lokalit neustále přepínat mezi dálkovými a tlumenými. Není tedy náhodou, že vývojáře aut napadlo, že by toto přepínání mohlo být automatické.
Stejně jako u jiných asistentů i tady najdeme jejich zastánce a odpůrce. Naším cílem není vás přesvědčit o tom, že pravdu má jeden nebo druhý tábor. Nabízíme vysvětlení, jak automatická světla fungují a co už dnes umí.
U všech asistenčních systémů platí, že zodpovědnost nese řidič. Pokud tedy technika nevyhodnotí situaci správně, je povinností řidiče postarat se o splnění zákonných povinností. Šofér musí ručně přepnout na potkávací světla, aby neoslňoval ostatní řidiče a chodce, ale ani strojvedoucího vlaku či vůdce plavidla v případech, že silnice vede souběžně se železniční tratí nebo vodní cestou.
Kdo to přepíná
Princip automatického přepínání světel je vcelku jednoduchý. Kamera, která slouží třeba i dešťovému senzoru, se dívá na cestu a posílá své obrázky do počítače, tedy řídicí jednotky, která je softwarově analyzuje. Analýza pozná světla protijedoucího vozidla a přepne na tlumená. Stejně tak pozná koncová světla nebo pouliční osvětlení.
To je tedy popis toho nejjednoduššího systému, který může fungovat i v kombinaci s obyčejnými reflektory vybavenými třeba jen starými žárovkami H4. V podstatě jde o úplně základní verzi, která umí to, co jindy dělá řidič, tedy přepínat z dálkových na tlumená světla a obráceně.
Dnešní technika ovšem umí víc, a to uzpůsobovat kužel světla tak, aby nedocházelo k oslnění ostatních účastníků silničního provozu, ale zároveň aby řidič viděl co nejvíc. Autor tohoto textu si vzpomíná, když byl v roce 2012 na představení podobné technologie u výrobce Hella v Mohelnici na Olomoucku. Pomocí různých naklápěcích parabol tam tehdy uměli měnit obrazec světla tak, že řidič auta v protisměru nebyl oslňován. Paraboly namířily světlo víc doprava, takže naše strana silnice zůstala osvětlená, ale řidiči proti nám jsme nevypalovali sítnice.
Dnes je díky LED diodám možné čarovat se světlem mnohem víc. Pierre-Emmanuel Strohl, který má na starosti vývoj světel ve společnosti Valeo, popisuje tři úrovně. První jsou matrixová světla, která mají osm až dvanáct segmentů. Umí ve vertikálním směru regulovat tok světla, takže dokážou, jednoduše řečeno, svítit podle potřeby víc dolů nebo nahoru. Druhý level je pixelová technologie. Tady je díky LED diodám možné vykreslit mnohem důmyslnější obrazce. „Můžeme ztlumit třeba jen světlo dopadající na čelní sklo protijedoucího vozidla a zbytek může zůstat osvětlený,“ vysvětluje Pierre-Emmanuel Strohl.
Třetí úroveň se nazývá megapixelová nebo high definition a umožňuje vykreslovat pomocí světel velmi přesné obrazce. Pro znalce video- a fototechniky dodejme, že se bavíme o rozlišení 1,3 megapixelu. „Ze silnice se stává jakési velké projekční plátno, na které můžeme promítat třeba i různá varování,“ popisuje vývojář Strohl.
Díky velkému rozlišení je možné vybrat místa, kam nemají světla vůbec svítit, kam méně, a kde naopak můžou nahnat co nejvíc luxů.
Ještě jedna poznámka. Systém funguje na obě strany. Je mu jedno, zda provoz v protisměru jede zprava, či zleva. Takže pokud vyrazíte do Velké Británie, Irska, na Maltu nebo Kypr, nevznikne žádný problém. Stejně tak si řídicí jednotka poradí s auty na souběžné silnici, která je napravo od vás, či s vlaky na trati vedoucí těsně vedle vozovky.
A co chodci?
Doposud jsme řešili jen případ, že se potkáme s jiným autem nebo třeba motorkou. Tato vozidla svítí, systém je tedy vidí jako zdroj světla a může se starat o to, aby je neoslňoval. Jenže po silnici může jít taky chodec. Ten až na výjimky, kdy si svítí na cestu baterkou či má blikátka jako cyklisti, světlo nevydává.
Technologie zvládne řešit i tuto situaci, ale ne každé auto má nejpokročilejší, a tudíž i nejdražší výbavu, která si s tím poradí. Ale hezky popořádku. V ČR platí od února 2016, takže už přes 10 let, povinnost být jako chodec na neosvětlené silnici mimo obec označen reflexními prvky. Kdo tuto povinnost splní a má na sobě reflexní pásky, nebo dokonce vestu, bude i pro automatická světla viditelný.
Jeho pásky či vesta totiž odrazí světlo z reflektorů zpět, software uvidí zářící prvek a bude se snažit toto místo neoslňovat. Úplně do tmy se ale pěší neponoří. „Chodce osvětlujeme zhruba od hrudi dolů, abychom ho neoslnili, ale aby ho řidič viděl,“ nastiňuje Strohl z Valea, jak si asistent poradí s člověkem kráčejícím po krajnici.
Pokročilejší systémy pracují s infrakamerami, či dokonce termokamerami, které dokážou poznat i chodce bez reflexních pásků. Takto vychytané technologie umí nejen zajistit, že chodec nebude oslněn, ale zároveň zvládnou varovat řidiče. To můžou udělat třeba bliknutím reflektorů nebo vykreslením třeba vykřičníku, který umožňuje zmiňovaná megapixelová technologie. Ta řidiče upozorní, že na krajnici je člověk, případně že se z lesa blíží zvíře. Varování před zvěří už by ale bylo na povídání o dalším asistentu.
My však dneškem s představováním asistenčních systémů končíme. Ne nadobro. Určitě se jim budeme ještě věnovat, protože stále přicházejí nové technologie, a tak to, co jsme napsali v uplynulých deseti týdnech, bude potřeba za pár měsíců nebo let opět trochu aktualizovat.
Nic nového pod sluncem
Sice se automatické přepínání světel může jevit jako moderní vynález, ale ve skutečnosti jde o záležitost starou 75 let. První systém nazvaný Autronic eye se prodával v USA jako příplatková výbava vozidel koncernu GM už v roce 1972. Na palubní desce byl fotočlánek, který reagoval na určitou intenzitu světla. Systém nebyl dokonalý, někdy tedy řidič zažil zběsilé blikání. Nešlo o dokonalého pomocníka, ale první samočinné přepínání dálkových a tlumených bylo na světě.
Luxy a lumeny
Když jsme začali studovat toto téma, tak jsme si uvědomili, že intenzitu osvětlení sice měří luxmetr, ale v souvislosti se světlem se používají vedle luxů taky lumeny. A protože nejsme zas takoví lumeni, abychom se vyznali ve všech fyzikálních jednotkách, vyluxovali jsme vědění z encyklopedií a ujasnili si rozdíl mezi těmito jednotkami. Základní fotometrickou jednotkou soustavy SI je kandela. To je jednotka svítivosti. Dle definice je to svítivost zdroje, který v daném směru vyzařuje monochromatické záření o frekvenci 540 THz a jehož zářivost v tomto směru činí 1/683 wattů na steradián. Steradián je jednotka prostorového úhlu. Pokud zdroj vydává osvětlení jedna kandela do všech směrů, mluvíme o světelném toku jeden lumen. Lux je potom světelný tok na plochu, takže jeden lux je světelný tok 1 lumen na jeden metr čtvereční.
Denní svícení
Tohle je velmi citlivá a složitá otázka, která by vydala na další samostatný článek. U některých aut se s denním svícením nezapínají zadní svítilny. Problém je hlavně za mlhy nebo deště či sněžení. Viditelnost z pohledu řidiče je sice mizerná, ale měřeno čistě fyzikálně, tedy intenzitou osvětlení, tak světla je dost. V tomto případě musí nastoupit řidič a ručně zapnout světla. Při vjezdu do tunelu se většinou na automat spolehnout lze, i když je tam drobné zpoždění. Přepnutí z denního svícení na tlumená světla je přitom rychlejší než obráceně.
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Zdroj: Svět motorů