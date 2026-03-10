Automobilka Alpine chystá záplavu novinek! V hlavní roli elektřina, včetně A110
Francouzská značka Alpine plánuje uvést dosud největší a zároveň nejinovativnější řadu produktů ve své historii. Co se stane s kultovním modelem A 110?
Alpine byla založena v polovině 50. let a své sportovní vozy vyráběla do roku 1995, kdy došlo k ukončení produkce superkupé A610. V roce 2017 došlo k obnovení značky coby Alpine Cars představením kupé A110 (v roce 2018), který se stal moderní interpretací nejslavnějšího modelu značky. V následujících letech Alpine vyrábělo pouze A110 v několika verzích lišících se výkonem motoru, výbavou, ale také zaměřením.
Nedávno však došlo k obohacení nabídky, kdy se k A110 přidaly zcela nové modely ostrý hatchback Alpine A290 a sportovní fastback Alpine A390. Nyní značka překračuje další mezník své existence, a sice v rámci strategie Renault Group pod názvem futuREady. Ta se zaměřuje na růst s cílem vytvořit udržitelný a zároveň ziskový podnik.
V rámci strategie futuREady značka uvede novou platformu Alpine Performance Platform (APP). Vyvinuta a také vyráběna bude v tradiční továrně značky Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, kde firma sídlí od samého začátku své existence, kdy ji v městě Dieppe založil zmíněný Jean Rédélé. To by mělo zajistit nejen návaznost na tradice a potřebnou kontinuitu vývoje, která je u výrobců jakým je Alpine Cars vždy velmi silná, ale také potřebnou kvalitu, exkluzivitu i technologickou a konstrukční vyspělost.
Alpine Performance Platform bude základem prvního sportovního vozu s elektrickým pohonem. V příštích letech na ni vyjede kupé, spider i vůz s konfigurací kabiny 2+2, čili takové gran turismo. A rovněž bude základem nové generace A110, která tak už bude pouze elektrická.
APP bude coby hlavní stavební materiál využívat hliníkové slitiny, tedy stejnou technologii jaká se ukrývá v útrobách současné spalovací A110. Smyslem je udržet hmotnost na přijatelné úrovni, což je u elektromobilů vždycky trochu oříšek. Při spojování jednotlivých částí se bude využívat technologie lepení a nýtování. S obojím má Francie bohaté zkušenosti díky vyspělému leteckému a železničnímu průmyslu.
Aby se zachovalo rozložení hmotnosti na nápravy 40:60 mezi přední a zadní nápravou, budou využity dva trakční akumulátory. Elektrická architektura bude pracovat s napětím 800 voltů, což také přináší úsporu v hmotnosti, neboť elektrické vodiče mohou být tenčí. Součástí platformy mají být také pokročilé akumulátory typu cell-to-pack, které se vyznačují vysokou energetickou hustotou.
Zadní nápravu bude pohánět vyspělý elektromotor 3 v 1. Hlavně však bude využívat nejmodernější střídač SiC, který využívá polovodiče na bázi karbidu křemíku (nikoliv pouze běžné křemíkové). Jeho zapojení tak pracuje s MOSFETy (běžně se používají v počítačích), nikoliv s IGBT tranzistory, které jsou patrně nejrozšířenějšími polovodiči v rámci výkonové elektroniky. Smyslem je umožnit vyšší spínací frekvence (takzvaná frekvenční modulace řízení otáček motoru). Současně uvedené řešení minimalizuje ztráty, nemluvě o mnohem rychlejším a přesnějším řízení motoru, což je u sportovního vozu důležité.
Vyspělé řízení bude zajišťovat Alpine Dynamic Model (ADM). Tedy jakási centrální řídicí jednotka platformy, do níž budou přímo integrovány jednotky subsystémů, které by jinak byly samostatně. Tohle už známe z nejnovějších elektromobilů firem Leapmotor nebo BMW. ADM bude integrovat řízení baterií, trakčních elektromotorů, ale také brzdy, jízdní dynamiky nebo aktivní aerodynamiky.
S tím souvisí systém AATV (Alpine Active Torque Vectoring), který umožňuje velmi rychle (výrobce udává 10 milisekund) měnit rozložení hnací síly na levé a pravé kolo téže nápravy. Pozice řidiče byla inspirována ve formuli 1.
„Naším cílem je stát se přední francouzskou značkou sportovních vozů na světě a nabízet nejlepší vozy pro řidiče v éře elektromobility. Abychom toho dosáhli, budeme neustále zavádět nové technologie a kombinovat je s DNA značky Alpine,“ vysvětluje Philippe Krief, generální ředitel značky Alpine. „Nejprve se zaměříme na naše růstové cíle s modely Alpine A290 a Alpine A390, abychom přilákali nové zákazníky,“ dodal Krief.
„Poté, stejně jako je dnes Alpine A110 základem naší značky a ilustruje náš závazek nabízet high-tech produkty, uvedeme na trh první skutečný elektrický sportovní vůz. Bude věrný DNA značky Alpine a díky platformě Alpine Performance Platform překoná nejlepší současné sportovní vozy se spalovacím motorem. A konečně, díky své agilitě a flexibilitě bude značka Alpine schopna reagovat v reálném čase na změny na trhu. Naše strategie je stejně přizpůsobivá jako robustní,“ řekl Philippe Krief, generální ředitel značky Alpine.
