Automobilka MG českému trhu věří. Auta tu chce importovat sama
Automobilka MG mění svou strategii v České republice i na Slovensku a přechází na formu tzv. přímého zastoupení. Tento významný krok podtrhuje silné prodejní výsledky i dlouhodobé závazky čínsko-britské značky na evropském trhu.
Česká republika a Slovensko se brzy připojí k rostoucímu počtu evropských trhů, kde MG přechází od modelu založeného na dovozci k přímo řízené struktuře. Tento krok podtrhuje dlouhodobý závazek značky vůči zákazníkům a zároveň představuje významný milník v pokračující evropské expanzi MG.
Automobilka v tuzemsku minulý rok prodala 4678 vozidel a za letošní první pololetí to bylo 2019 vozů. Tato čísla představují pro značku, která na trh vstoupila teprve před šesti lety, silnou pozici na českém trhu. Na celkovém objemu se minulý rok podílela 1,88 procenta. Od vstupu na český trh přitom prodeje značky MG každoročně rostou.
MG plánuje zahájit přímé působení v České republice a na Slovensku, aby urychlilo strategii svého růstu napříč Evropou. Převezme přímou odpovědnost za prodej, poprodejní služby a veškeré aktivity značky v obou zemích. Tento krok také odráží ambice poskytovat zákazníkům integrovanější, flexibilnější a kvalitnější služby.
William Wang, výkonný ředitel MG pro Spojené království a Evropu, uvedl: „Pro MG to znamená začátek nové významné kapitoly na evropské cestě.“ Značka MG rovněž posílila své dlouhodobé investice v Evropě. Nedávno otevřela nové technické centrum a uvádí technologie baterií SolidCore a systému Hybrid+ do sériové výroby. Tyto kroky jsou součástí širší strategie MG s názvem „V Evropě, pro Evropu“, která se zaměřuje na nabídku produktů a technologií přizpůsobených přímo evropským zákazníkům a místním podmínkám.
Svůj úspěch automobilka vysvětluje schopností zpřístupnit pokročilou mobilitu díky dobrému poměru nabízené hodnoty produktů a jejich příznivých cen. Již dříve v tomto roce oslavila společnost MG Motor předání svého miliontého vozu evropskému zákazníkovi.
Její evropská reinkarnace začala na domácím britském trhu již v roce 2011 uvedením modelu MG6. Momentálně patří mezi jednu z nejrychleji rostoucích automobilových značek v Evropě a pohybuje se na 34 trzích se sítí přesahující 1 300 dealerských partnerů.
Čistě elektrický model MG4 EV Urban se u zákazníků již stihl etablovat a vrcholné sedmimístné SUV S9 PHEV se při uvedení na český trh také těšilo zájmu ze strany zákazníků.
Oceňovaný model MG Cyberster nadále prezentuje odvážný designový jazyk a inovativního ducha značky, iniciativa MG GO! představená letos v Goodwoodu dále rozvíjí vyvíjející se britskou identitu značky.
„Posiluje tak směřování MG k budoucnosti, která je atraktivní a zároveň dostupná a vysoce ceněná zákazníky,“ říká společnost v tiskové zprávě. Nejdříve se ale pravděpodobně dočkáme modernizace modelů MG3 a MG ZS s novou generací systému Hybrid+, které v Praze odlovil náš čtenář před několika týdny.
Zdroje: MG Motor