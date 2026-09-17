Automobilky hromadně rozprodávají a přestavují továrny. Budou vyrábět zbraně
Nejistý rozvoj elektromobility, vyhrocené obchodní války a drastická americká cla v kombinaci s masivním přezbrojováním celého světa spustily v autoprůmyslu znepokojující fenomén. Výrobní linky mění svůj účel a z obřích hal se stávají centra vojenské výroby.
Globální auto-moto sektor prochází další zásadní transformací. Kombinace nevyužitých kapacit po stagnaci zájmu o elektromobily a obřích státních zakázek na obrannou techniku přiměla automobilové giganty k pragmatickému kroku: místo udržování ztrátových továren je předávají zbrojařům. Nejde přitom o ojedinělé výkyvy, ale o vlnu, která mění mapu automobilového průmyslu od Ontaria až po Sasko.
Nejčerstvějším příkladem posunu je kanadský závod Brampton koncernu Stellantis. V září 2026 vyšlo najevo memorandum o prodeji tohoto 109hektarového areálu zbrojovce Roshel. Továrna dříve chrlila legendární Dodge Charger a Challenger, jenže po ukončení jejich výroby narazily plány na nový Jeep Compass či čínský Leapmotor na zeď dovozních cel zavedených administrativou Donalda Trumpa.
Stellantis nakonec přesunul výrobu jeepů do USA a nečinnou továrnu raději předává Roshelu. Ten z ní buduje výzkumné a výrobní centrum obrněné techniky pro více než dvě tisícovky lidí, což vyvolalo ostrou reakci odborového svazu Unifor, který se obává ztráty tradičních příležitostí, které automobilový průmysl přináší.
Místo aut drony a rakety
Před několika týdny podobný krok definitivně potvrdil i koncern Volkswagen. Po zkrachovalých jednáních o prodeji skomírajícího závodu v Osnabrücku zbrojovce Rheinmetall uzavřel VW poměrně překvapivou dohodu s izraelskou společností Rafael. Německá továrna tak začíná dodávat zásadní komponenty pro protiraketový systém Iron Dome. Německý gigant nabídl k prodeji i továrnu v Drážďanech.
V podobném duchu reagovaly i další evropské značky. Francouzský Renault vyčlenil část svých kapacit v komponentovém závodě v Le Mans pro sériovou výrobu vojenských dronů ve spolupráci se zbrojařskou firmou Turgis & Gaillard.
Ve Finsku zase výrobce Valmet Automotive, známý dlouholetou montáží pro značky Porsche nebo Mercedes-Benz, kompletně obrací kormidlo – uzavřel kontrakt se společností Patria na stavbu obrněných vozidel a se značkou Sisu na produkci těžkých armádních nákladních vozů.
Transformace celého řetězce
Transformaci celého odvětví doplňuje tlak u klíčových dodavatelů dílů. Americké koncerny General Motors a Ford již několik měsíců jednají s Pentagonem o dočasném využití nečinných montážních linek pro lisování munice a doplňování armádních zásob.
Současně s tím největší evropský zbrojařský i automobilový dodavatel Rheinmetall definitivně dokončuje konverzi svých závodů v Berlíně a Neussu na čistě vojenský program. Podobně i giganti jako Schaeffler, Valeo či ZF přesměrovávají své kapacity k výrobě dronů a podvozkových dílů pro těžkou bojovou techniku.
Paralelně s tím se na nejvyšší politické a ekonomické úrovni odehrává debata o tom, jak tuto nečekanou transformaci financovat a právně ukotvit. Evropská unie i Washington narychlo přehodnocují pravidla financování a normy ESG, které dosud bankám ztěžovaly úvěrování obranného sektoru, aby automobilkám otevřely cestu ke státním dotacím i soukromému kapitálu na rearmaci.
Zákulisní jednání však narážejí na propastný rozdíl v kultuře obou odvětví. Autoprůmysl funguje na principu extrémně rychlé, velkosériové výroby „just-in-time“, ale vojenská produkce vyžaduje nekompromisní certifikace, bezpečnostní prověrky zaměstnanců a zcela odlišné standardy kontroly kvality.
Rekvalifikace tisíců montážních dělníků na náročné zbrojní normy spolu s odhodláním odborových svazů bránit civilní kolektivní smlouvy tak představují největší praktickou výzvu této obří průmyslové rošády.
Zdroje: Carscoops