Automobilky vítají snížení limitů spotřeby. Kalifornie by chtěla přísnost
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Americké divize automobilek Toyota, Hyundai či Stellantis podporují mírnější limity spotřeby Trumpova kabinetu oproti těm, které vznikly za Bidena a jdou na ruku Kalifornii. S ní však souhlasí zhruba polovina amerických států.
Masivní snižování flotilových limitů spotřeby paliva, které se za kabinetu bývalého prezidenta USA Joea Bidena dostalo až na 50,4 mpg (4,67 l/100 km) do r. 2031, za vlády Donalda Trumpa končí. Nová pravidla, která jeho kabinet nastavil už zkraje roku 2026, flotilový průměr nastavila na 34,9 mpg, tedy 6,74 l/100 km ve stejném časovém rámci.
To je pořád velmi nízké číslo vzhledem k realitě amerických silnic, ale s hybridy a elektromobily, kterých dnes mají automobilky v nabídce výrazně víc než před pěti lety a jejichž nabídka dále poroste, je to číslo mnohem snáze dosažitelné. Přesto téměř polovina amerických států v čele s Kalifornií podala začátkem října žalobu, jejímž cílem je zvrátit Trumpovu změnu a navrátit platnost přísnějšímu limitu.
Aliance pro inovaci v automobilovém průmyslu, která sdružuje GM, Toyotu, Volkswagen, Hyundai, Ford, Stellantis a další značky, Trumpův směr vývoje podporuje. „Výrobci automobilů potřebují v pravidlech jistotu a stabilitu,“ uvedla. Pokud by se již platné zmírnění zase zpřísnilo, „ovlivnilo by to podnikání automobilek a ohrozilo plánování kapitálových investic, vývoj produktů a ověřování výkonnosti u stovek nových modelů vozidel určených pro americký trh“, dodala aliance.
Při zachování zmírněných limitů budou automobilky moci auta vyvíjet s nižšími náklady; podle amerického ministerstva dopravy jde konkrétně v průměru o nezanedbatelných 1289 dolarů (28 tisíc korun) na auto. Spotřebitelé však při zachování zmírněných limitů zaplatí během životnosti auta za palivo o 1600 dolarů (35 tisíc korun) více. Celkem má tento krok zvýšit celkovou americkou spotřebu paliv k pohonu automobilů o 4,6 % do roku 2050, ovšem zároveň pomoci prodejům nových aut.
Zde nutno podotknout, že dráž vyvinuté auto znamená také jeho vyšší prodejní cenu, a to ne nutně jen o necelých 1300 dolarů. S obecně rostoucími náklady na živobytí to může znamenat, že spotřebitel odloží nákup nového auta a déle bude jezdit svým starším vozem s vyšší spotřebou. Uváděné šestnáctisetdolarové úspory tak nedosáhne, ani kdyby se flotilový průměr emisí vrátil na přísnější Bidenovu hodnotu.
Zdroj: Reuters