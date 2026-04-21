Automobilové klenoty 2026: Golf v Hostivaři přivítá boží veterány
Měkoučký trávník hostivařského golfového resortu se poslední dubnový víkend promění v luxusní galerii pod širým nebem. Prestižní přehlídka Automobilové klenoty letos opět přiveze do metropole atmosféru světových soutěží elegance.
V pražské Galerii Golf Hostivař se o víkendu 25. a 26. dubna 2026 uskuteční šestý ročník prestižní mezinárodní výstavy Automobilové klenoty. Brány areálu budou otevřeny oba dny od 10 do 17 hodin, přičemž vstupenky lze zakoupit online za zvýhodněnou cenu do 24. dubna nebo následně přímo na místě.
Návštěvníci se mohou těšit na unikátní spojení historických vozů, moderního umění a bohatého doprovodného programu pro celou rodinu v největší české galerii pod širým nebem. Chybět nebude ani točené pivo, káva a vydatné občerstvení.
České Pebble Beach
Zelený pažit a jezírko uvnitř hostivařského resortu se díky této akci promění v luxusní scénu připomínající atmosféru světových soutěží elegance v kalifornském Pebble Beach nebo u italského jezera Como.
Hlavním lákadlem letošního ročníku jsou významná jubilea, konkrétně 140 let inovací značky Mercedes-Benz a 125 let sportovních úspěchů divize Škoda Motorsport. Chybět nebude ani silné zastoupení italských vozů Ferrari, která doplní tradiční soutěž Concours d’Elegance historických vozidel napříč značkami a speciální expozice historických motocyklů.
Výstava nabídne i pohled do budoucnosti prostřednictvím dvou exkluzivních českých premiér. Poprvé se veřejnosti představí elektrické SUV Škoda Epiq, které zatím zůstává pod stylovou kamufláží, a milovníky rychlosti potěší nová generace plug-in hybridního Ferrari 849 Testarosa.
Epesní škodovky, mercedes či ferrari
Mezi vystavenými exponáty se však objeví i vozy světové extratřídy, které mají status unikátů a jejichž finanční hodnota přesahuje 100 milionů korun. Milovníci amerických osmiválců jistě nepohrdnou vzácným vozem Gardner Douglas GD T70.
Celý program je koncipován jako živá společenská událost, nikoliv jen statická prohlídka. Vedle hodnocení odbornou porotou dostanou slovo i sami návštěvníci v rámci ceny publika. Vrcholem obou dnů bude tradiční defilé vozů na červeném koberci doprovázené živou hudbou a vyhlášením vítězů.
Pro hosty je připravena také jedinečná možnost prohlédnout si v rámci areálu díla známých umělců, jako jsou David Černý, Čestmír Suška či Stanislav Podhrázský. Zkrátka inspirativní víkendový program, kde se design a historie prolínají s volnočasovou pohodou.
Zdroje: Automobilové klenoty, Golf Hostivař