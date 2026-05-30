Automobiloví sourozenci byli dříve zcela běžný jev. Proč jsou dnes terčem posměchu?
Sdílení platforem je v automobilovém světě běžnou praxí, kterou zákazníci většinou přecházejí bez mrknutí oka. Zejména poslední dobou se však najdou výjimky, kdy manželství z rozumu vyvolá u fanoušků vlnu nevole.
Nedávno představené Mitsubishi Grandis BEV vyvolalo diskuzi o tom, jak moc jsou si dnes auta podobná a zda má takové přetvařování vůbec význam. V minulosti byli však automobiloví sourozenci naprosto běžným jevem a zákazníkům to nijak zvlášť nevadilo, tak kde vzniká dnešní rozhořčení?
Tzv. „badge engineering“, česky volně přeloženo jako „vývoj záměnou značky“, může mít několik podob i funkcí. Z pohledu marketingového je rebadging jistou formou segmentace trhu. Umožňuje zacílit na různé zákazníky bez přílišných nákladů na vývoj a homologaci. Je ale potřeba jednotlivé modely správně komunikovat.
Například na japonském trhu je běžné u takto převlečených aut zákazníky upozornit, že jde o produkt vyvinutý jinou automobilkou (příkladem budiž vůz značky Maruti, který se prodává s dovětkem „produkt značky Toyota“). Na jiných trzích je však zcela běžné na příbuznost mezi modely nijak zvlášť neupozorňovat.
Vzpomeňme na případy licenční spolupráce, kdy oba sourozenci vypadali prakticky totožně a na první pohled je od sebe rozeznají jen znalci. Příkladem budiž duo Dacia 1300 a Renault 12, které se však liší kvalitou zpracování i použitých materiálů.
Výměna znaků přitom není výsadou pouze automobilů z levného konce nabídky; existovalo období, kdy jste od sebe těžko rozeznávali třeba modely automobilek Bentley a Rolls-Royce.
Například modely Rolls-Royce Silver Cloud & Bentley S-Series z let 1955 až 1965 se lišily pouze znaky a maskou chladiče (ta ale byla v obou případech chromová s ornamentem na vrchu), na první pohled tak obě auta byla téměř totožná.
Spíše se ale setkáme s vozy, u kterých automobilky změní alespoň částečně také karoserii. Nejčastěji jde o změny v přední části (příkladem budiž duo Toyota Urban Cruiser a Suzuki eVitara nebo znovu Toyota Yaris a tentokrát Mazda 2), ale když například Kia prodávala model založený na Lotusu Elan, změnila pouze motorizaci a design zadní části.
Oblíbená vícerčata
Dokonce ani není výjimkou, že je jedna karoserie sdílena mezi více než dvěma automobilkami. Vzpomeňme například na milované trio z přelomu milénia v podobě Volkswagenu Sharan, Seatu Alhambra a Fordu Galaxy, které se zejména v první generaci nelišilo prakticky vůbec a vyrábělo se společně v Portugalsku. Přesto byly všechny tři modely extrémně populární a prodávané současně na stejných trzích.
Takových případů najdeme více, v koncernu Volkswagen zejména oblíbené městské trio Volkswagen Up! / SEAT Mii / Škoda Citigo, přičemž v tomto případě byl nejvíce odlišen model Volkswagenu, stejně jako u kolínského tria Toyota Aygo / Peugeot 107 / Citroën C1 byla nejvíce odlišena Toyota, která dostala výrazně přepracovanou karoserii v obou sdílených generacích.
A co teprve takové Isuzu Bighorn, které svou karoserii propůjčilo více než deseti různým variacím? Prodávalo se pod názvy Isuzu Bighorn a Citation, Acura SLX, Chevrolet Trooper, Holden Jackaroo a Monterey, Honda Horizon, HSV Jackaroo, Opel Monterey, Sanjiu 3-Nine Trooper, Subaru Bighorn a Vauxhall Monterey. Ještě pořád si myslíte, že nové Mitsubishi Grandis BEV je problém?
Samozřejmě ani nebudeme zabíhat příliš hluboko mezi užitkové vozy, kde je sdílení platforem na denním pořádku. Duo Volkswagen Crafter a Mercedes Sprinter skrývalo podobnost celkem dobře, stále rostoucí počet automobilek sdílejících platformu Fiatu Ducato také nikoho ze židle příliš nezvedá.
A to ani v momentě, kdy se třeba oproti platformě K0 pro menší dodávky mají diametrálně odlišné ovládací prvky, které jsou znovu odlišné od úplně nejmenších užitkových modelů těchto automobilek. Jedinou větší kontroverzi a nepřízeň fanoušků vyvolal nedávný společný vývoj odvěkých rivalů Volkswagenu Transporter a Fordu Transit, ale jinak to ve světě užitkových vozidel automobilkám prochází.
Problém tkví jinde
Některé automobily se pod svým pseudonymem dokonce do historie zapsaly více než originál. Kdo si dnes vzpomene na Lotus Omega, když jako první většinu z nás napadne Lotus Carlton?
Pravda, tento konkrétní příklad je trochu zkreslený a vychází z obrovské popularity sedanu ve Velké Británii, kde se pod označením Carlton prodalo pouze 320 kusů sportovního sedanu. Varianty s levostranným řízením prodávané s názvem Omega se prodalo 630 kusů, což sice je téměř dvojnásobek, ale ukazuje to na fakt, že i s menšími prodejními čísly může stejné auto s jiným označením zákazníky oslovit.
Stejně tak sice Mitsubishi nebo Nissan nedosahují prodejních čísel automobilů, jejichž modely si propůjčují, ale oběma automobilkám sdílení pomáhá přesně s tím, k čemu je určeno: ušetřit na vývoji, a přesto uzmout kousek daného segmentu pro sebe. Kdo ví, třeba by bez Renaultu Mitsubishi v Evropě už vůbec neexistovalo.
A možná právě v tom tkví problém fanoušků značky s novými modely. Pryč jsou totiž legendy jako eclipse (který se mimochodem prodával jako Eagle Talon a byl velmi oblíbený) nebo lancer a automobilka nyní přežívá pouze s jedním od píky vyráběným modelem v podobě outlanderu a k prodejním číslům jí pomáhají čtyři přeznačkované produkty automobilky Renault.
V minulém roce prodalo Mitsubishi přesně 100 kusů modelu Outlander, 321 kusů modelu Space Star a 43 kusů modelu Eclipse Cross. Připočtěte k tomu však 336 prodaných kusů sdíleného modelu ASX a 151 kusů modelu Colt a první 2 kusy modelu Grandis a zjistíte, že Mitsubishi prodalo 464 aut vlastního vývoje a 489 kusů přeznačkovaných modelů Renault.
Model
Mitsubishi / Renault
Prodejní čísla v ČR
za rok 2025
Prodejní čísla v ČR
za rok 2024
|Colt / Clio
|151 / 1977
|130 / 1571
|ASX / Captur
|336 / 2055
|361 / 1459
|Grandis / Symbioz
|2 / 902
|- / 76
|Eclipse Cross BEV / Scénic
|- / 107
|- / 94
Pokud to automobilce zajistí dostatečné příjmy pro vývoj vlastních modelů, není to lepší varianta, než kdyby se z trhu stáhla úplně? Z tabulky, která ukazuje prodeje originálních modelů a modelů Mitsubishi, vyplývá, že představují přibližně 10 až 20 % prodejů originálu. Samozřejmě můžeme namítat, že to pro nově představený model Grandis BEV nevypadá moc nadějně, ale kdo ví. Třeba se z něj stane další Lotus Carlton…
Zdroje: Autorský článek, Stellantis, Mitsubishi Motors, SDA, Wikipedia