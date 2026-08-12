Automobilový svátek v Monterey začal pekelně. Oheň zachvátil prototyp Mazdy 767B
Týden aut v kalifornském Monterey odstartoval dramatickou událostí. Legendární předchůdce Mazdy 787B s nezaměnitelným zvukem Wankelova motoru se stal obětí požáru. Naštěstí nebyl nikdo zraněn a majitelé již přislíbili jeho kompletní renovaci.
Než se Mazda stala s modelem 787B první japonskou a teprve druhou mimoevropskou automobilkou, které se podařilo zvítězit v 24hodinovém závodě v Le Mans, staly se čtyřrotorové prototypy této značky ikonou své doby. Jeden kousek úchvatně znějícího závodního vozu 767B se bohužel čerstvě ocitl v plamenech.
Jde o privátně vlastněný kus s číslem šasi 003, který se měl již za pár dní objevit na akci Rolex Motorsports Reunion v Laguna Seca v rámci automobilového svátku Monterey Car Week. Nejde však o kousek, který by pouze stál v garáži – naopak. Často se účastní různých historických závodů a v horkém dni došlo 9. 8. 2026 k jeho požáru.
Podle videa zveřejněného na sociální síti Instagram uživatelem Per.0.xide je vidět, jak k vozu zaparkovanému pod stanem spěchají členové týmu s hasicími přístroji poté, co v zadní části vypukl požár. Ačkoli video neukazuje, jak rychle se jej podařilo uhasit, zdá se, že vůz neshořel tolik, aby jej nebylo možné opravit.
Tým Ghost Riders Squad, který s vozem na různých akcích jezdí, vydal na svém Instagramu následující prohlášení: „Během včerejší akce Monterey Motorsports Pre-Reunion došlo k požáru v paddocku, do kterého byl zapojen vůz Mazda 767B s číslem 203. Nejdůležitější je, že nikdo nebyl zraněn – za to jsme hluboce vděční. Tento vůz má zvláštní význam pro každého člena našeho týmu i pro historii. Zbytek akce Reunion sice nedojede, ale jeho příběh tím nekončí. Vůz s číslem 203 bude znovu zrestaurován a opět zazní.“
Zatím není jasné, co za požárem stálo. Server TheDrive spekuluje, že mohlo jít o únik provozních kapalin v kombinaci s extrémními teplotami, které momentálně v okolí okruhu panují. Na základě dalších zdrojů víme, že auto vzplálo jen několik minut po návratu z trati.
Mazda 767B sice nedosahuje slávy vítězného modelu 787B, oba vozy jsou ale ikonami nejen díky své závodní tradici a zářivým barvám, ale především díky úžasnému, pronikavému zvuku. Ten pochází z Wankelova motoru 13J, resp. R26B, který je možné točit až do 9000 ot./min.
Hodnota této mazdy je odhadována na dva miliony dolarů (přibližně 42 milionů korun). Naposledy změnil majitele v roce 2017 za 1,75 milionu dolarů (36,75 milionů korun). Web Road&Track uvádí, že prodeji předcházela náročná dvouletá renovace. Historická hodnota vozu je ale nevyčíslitelná a doufáme, že se vůz podaří znovu opravit a ikonický zvuk znovu brzy uslyšíme.
Zdroj: TheDrive, Road&Track