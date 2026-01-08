Autonomní řízení v Česku: Co se od ledna skutečně změnilo?
Od ledna v Česku smí jezdit samořídící auta, za která není odpovědný člověk za volantem, nýbrž automobilka. Skutečné spuštění tohoto samořízení však bude trvat několik měsíců a bude klíčové, aby řidiči nepřisuzovali autopilotu větší schopnosti, než reálně má.
Dnes již minulá vláda uzákonila na českých silnicích možnost autonomní jízdy úrovně 3, která na rozdíl od úrovně 2, příp. její schopnější verze 2+, nemá celoevropské schválení. Znamená to ale, že u nás začnou okamžitě jezdit auta bez řidiče? To vůbec ne – v úrovni 3 pořád sedí za volantem člověk, ovšem řídí-li auto samo, je za něj odpovědná automobilka.
Právě tohle je největší rozdíl oproti úrovni 2, resp. 2+. Ty jsou velmi pokročilými asistenčními systémy a spadá sem nejen aktivní vedení ve středu jízdního pruhu, ale i samočinná změna pruhu či objetí překážky, kterou zvládá Tesla či Mercedes-Benz, nebo možnost jízdy bez držení volantu, kterou umí Ford či BMW. V těchto úrovních je však pořád odpovědný člověk sedící za volantem, který musí sledovat provoz a auto hlídat a v případě, že udělá chybu, ji vlastníma rukama napravit.
Při samočinném řízení úrovně 3 nemusí člověk sedící za volantem nepřetržitě sledovat vozovku a může se věnovat jiné činnosti – např. práci na tabletu, čtení e-mailů nebo sledování videa.
„Zásadní rozdíl oproti dnešním asistenčním systémům spočívá v odpovědnosti. Po dobu aktivace systému ji nenese řidič, ale vozidlo, respektive jeho výrobce. Platí však důležité omezení. Řidič musí být kdykoliv připraven převzít řízení, pokud ho k tomu systém vyzve, a to v řádu několika sekund. Za volantem tedy není možné usnout. Nejde o plně autonomní režim schopný zvládnout všechny situace bez zásahu člověka, ale o technologii, která řidiči dočasně uleví, nikoliv ho zcela vyřadí z řízení,“ říká Michal Holoubek z VARS Brno.
Kdy bude moci auto řídit samo? Nepůjde to kdykoliv a kdekoliv – vůz vyhodnotí, jsou-li splněny podmínky, a podle toho řidiči nabídne, že řízení převezme. „Typickým scénářem bude plynulá jízda po dálnici ustálenou rychlostí. Právě v těchto situacích dává technologie největší smysl,“ vysvětluje dále Holoubek.
„Naopak při složitějších situacích, například při nehodách, uzavírkách nebo náhlých změnách dopravního značení, se řízení vrátí zpět do rukou člověka. Totéž platí při zhoršených povětrnostních podmínkách, jako je hustá mlha nebo zasněžená vozovka, kdy mají senzory omezenou schopnost ‚vidět‘,“ dodává.
Kdo to nabídne?
Automobilka BMW už u některých aut samočinnou jízdu úrovně 3 zvládá – konkrétně u patřičně vybavené řady 7. Další modely, jako řada 5 či čerstvá iX3, umí jezdit v úrovni 2+, ovšem v autech prodaných jako nová na českém trhu to dosud nebylo softwarově umožněno. Podle slov PR manažera českého zastoupení značky Davida Haidingera to automobilka plánuje spustit, a to i zpětně ve starších autech – ovšem nikoliv hned od ledna, nýbrž někdy později v roce 2026.
Mercedes-Benz také pracuje na autonomii úrovně 3, nečekal však přitom na legislativu, nýbrž postupně na tom pracuje. Podle vyjádření českého PR manažera Josefa Hlávky je krok z úrovně 2++ (kterou dnes už mercedesy zvládají) směrem k úrovni 3 opravdu velký právě kvůli tomu, že odpovědnost je přenesena na automobilku.
Výrobce náklaďáků Volvo Truck má už léta ve svých vozech systém aktivního vedení ve středu jízdního pruhu s tím, že drží řidič volant. Technologie pro jízdu bez držení volantu je podle českého zastoupení značky připravená, čeká „jen“ na legislativní část. A samozřejmě na to, zda a kdy to švédská centrála spustí.
Také u druhého švédského výrobce, u již zmíněné Scanie, probíhá vývoj. Jde však zatím o pilotní projekty a testování a neexistuje výhled na spuštění jízdy bez držení volantu na českých silnicích, alespoň ne v příštím roce.
Jsem za volantem stále řidič?
Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích patří k těm, které pro letošek prošly s umožněním autonomní jízdy úrovně 3 novelizací. Pokud je autonomní systém aktivní a řidič dodrží všechny podmínky jeho použití, nenese odpovědnost on, ale provozovatel systému – v praxi výrobce vozidla nebo dodavatel softwaru.
Zákon ovšem nadále považuje člověka sedícího za volantem auta, které jede samo, za řidiče. Nové znění § 2 písm. d je následující: „Řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nebo osoba, která v automatizovaném vozidle podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel z hlediska obecné bezpečnosti (dále jen „automatizované vozidlo“) sedí na sedadle řidiče.“
Zároveň však tohoto řidiče v novém § 79b „Provoz automatizovaných vozidel“ zbavuje povinnosti řídit se pravidly. „Po dobu řízení automatizovaného vozidla tímto vozidlem se na řidiče nevztahují pravidla provozu na pozemních komunikacích ani jiné povinnosti řidiče týkající se řízení vozidla, jejichž dodržení zajišťuje automatizované vozidlo.“ Také mu ale nařizuje být bdělý: „Po dobu řízení automatizovaného vozidla tímto vozidlem musí být řidič připraven bezpečně převzít řízení vozidla a na výzvu vozidla je povinen tak neprodleně učinit.“
Policie bude mít možnost zpětně ověřit, zda byl řidič systémem vyzván k převzetí řízení, a jaká byla časová posloupnost událostí. Řidič musí v případě potřeby poskytnout policii přístup k informacím o tom, jak a kdy vůz řídil. Pokud ho neposkytne, „má se za to, že automatizované vozidlo nebylo řízeno tímto vozidlem“, říká zákon, a tedy je z případného přestupku či zavinění nehody podezřelý řidič-člověk.
V každém případě bude klíčové, aby řidič dobře rozuměl tomu, kdy systém funguje a kdy už ne, a nepřisuzoval mu schopnosti, které nemá. To se děje u zavádějícím způsobem nazvaného Autopilotu značky Tesla, tím spíš s nadstavbou pojmenovanou „Full Self Driving“, tedy „plně samočinné řízení“. Tento systém ve skutečnosti není plně samočinným řízením, nýbrž je pořád na úrovni 2+, kdy je za vozidlo odpovědný řidič, nikoliv automobilka, a musí být kdykoliv připraven převzít řízení okamžitě, nikoliv až během několika sekund.
zdroj: Autorský text s využitím informací od VARS Brno | foto: Auto.cz, BMW, Mercedes-Benz, Ford | video: Mercedes-Benz