Autonomní řízení v Česku: Trojka je tady, čtyřka za dveřmi
Třetí úroveň autonomního řízení, kdy auta sama řídí, brzdí a sledují provoz, je od letošního roku pevně zakotvena v českých zákonech. Jak bude systém fungovat v praxi? Stává se tímto krokem Česko lídrem Evropy? Kdy uvidíme autonomní vozy na českých silnicích ve velkém?
Autonomní řízení úrovně 3, která umožňuje řidiči předat kompletní řízení autu, přičemž si šofér může třeba číst knížku nebo koukat na videa, je od ledna v českých zákonech.
S rokem 2026 se tedy u nás stává legální součástí běžného silničního provozu. „Nejde ale o revoluci ze dne na den, spíše o přesně vymezený krok směrem k vyšší automatizaci dopravy,“ říká Michal Holoubek z Vars Brno.
Jak se změnil zákon?
Česko je v tomto směru v čele pelotonu společně s Německem. Konkrétně od letoška tuzemská legislativa umožňuje provoz vozidel s homologovaným systémem úrovně 3 na vybraných typech komunikací. Typicky jde o dálnice a víceproudé silnice s oddělenými jízdními směry, omezeným počtem křižovatek a předvídatelným provozem.
Ve městech ani na okresních silnicích se s touto úrovní autonomie zatím nepočítá. „Vozidla by se tak neměla dostávat do situací, kdy míjejí protijedoucí auta, což je pro autonomní systémy obecně rizikové,“ říká Josef Pokorný ze Svazu dovozců automobilů, který se na legislativní novince podílel.