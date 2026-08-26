Autonomní taxíky jsou 16krát bezpečnější. Přesto v Evropě začne člověk
Americké Waymo se chlubí tím, že jeho autonomní vozy bourají se zraněním šestnáctkrát méně než lidé. Přesto do mnichovských ulic, své první evropské pevninské destinace, nevyrazí hned naplno a raději za volant posadí živé šoféry.
Americká společnost Waymo, dceřiná firma koncernu Alphabet (který vlastní také Google či YouTube), oficiálně oznámila expanzi své flotily autonomních taxíků do Německa. Po Velké Británii a Japonsku jde o teprve třetí destinaci mimo domovské Spojené státy. Přechod na plně autonomní provoz však v Evropě nebude okamžitý.
V první fázi vyráží do bavorské metropole flotila vozidel řízená výhradně lidskými testovacími šoféry. Jejich úkolem bude milimetrově zmapovat místní komunikace a naučit palubní systémy chápat specifika německého městského provozu, od chování cyklistů a chodců až po uplatňování evropských dopravních předpisů v praxi.
Teprve po dokončení podrobných digitálních podkladů přejde firma k testování autonomie s dohlížejícími garanty bezpečnosti na sedadle řidiče. Až nakonec přijde odstranění lidského personálu.
Čísla mluví pro AI, úřady chtějí jistotu
Opatrný proces zavádění působí téměř paradoxně v kontrastu s daty, kterými se Waymo chlubí. Zástupci firmy uvádějí, že jejich auta mají v USA za sebou přes 350 milionů kilometrů v plně autonomním režimu a týdně obslouží více než půl milionu platících zákazníků. Z dlouhodobě sbíraných statistik vyplývá, že robotaxíky vykazují 16× méně nehod se závažným zraněním posádky a 14× méně kolizí s chodci v porovnání s průměrným lidským řidičem.
Takto fázovaný přístup k autonomní jízdě však vychází z kombinace interních zásad Wayma i nekompromisních německých zákonných požadavků. Aby společnost získala finální homologaci pro provoz bez řidiče (úroveň 4) od německého Spolkového úřadu pro motorovou dopravu (KBA), musí nejprve v reálném provozu pod dohledem prokazatelně ověřit bezpečnost celého systému.
Výkonná ředitelka společnosti Tekedra Mawakana říká, že získání důvěry místní komunity a úřadů je absolutní prioritou. Právě Německo je pro tento krok ideálním bojištěm.
Země už před více než pěti lety schválila průlomovou legislativu umožňující provoz autonomních aut úrovně 4 na veřejných komunikacích, čímž předběhla zbytek Evropy. Zkušební povolení tu vlastní i další hráči jako Volkswagen či Mobileye, většina z nich však zatím disponuje pouze nižší úrovní autonomie 3.
Už na této úrovni, která je plošně povolená i v Česku, však ve chvíli, kdy řídí auto samo, přebírá za případnou nehodu či chybu odpovědnost automobilka, nikoliv člověk sedící za volantem. Ten vůz nemusí nonstop hlídat, avšak musí být připraven řízení kdykoliv během několika sekund převzít.
Bez řidiče za rok
Pokud jednání s německým Spolkovým úřadem pro motorovou dopravu (KBA) i bavorskými orgány půjdou podle plánu, běžní cestující v Mnichově si své první plně autonomní robotaxi přivolají koncem roku 2027.
Přístup Wayma zaměřený na detailní mapování měst však není jedinou cestou k autonomii. Zcela odlišnou filozofii prosazuje britský startup Wayve z Cambridge. Místo nákladného mapování vyvíjí univerzální umělou inteligenci, která se učí řídit podobně jako člověk a nepotřebuje předem vytvořené mapy ve vysokém rozlišení.
Wayve s aktuální akciovou hodnotou přes 8,6 miliardy dolarů navíc zapustilo kořeny i přímo v Německu, U Stuttgartu provozuje vývojové centrum, kde software ladí pro potřeby evropských automobilek. Místo vlastní sítě taxíků tak chce dodávat autonomní systém přímo do sériových vozů různých značek či službě Uber.
Zdroje: Alphabet, Carscoops, Google, KBA, Mercedes-Benz, Microsoft, Mobileye, Nissan, NVIDIA, SoftBank, Waymo, Wayve