Autonomní taxíky Waymo nesmí na kalifornské dálnice. Stahují se ze všech
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Po několika incidentech s autonomními vozy Waymo, které špatně reagovaly na policejní auta či omezení kvůli pracím na silnici, zakázala Kalifornie jejich provoz na dálnicích bez člověka za volantem. Firma přestala jezdit po dálnicích i jinde v USA.
Americká společnost Waymo, věnující se robotaxíkům a roky vozící tamní platící zákazníky, má problém s nejbezpečnějším typem silnic – s dálnicemi. Kalifornie jí zakázala jezdit po dálnicích bez řidiče po incidentu, kdy se autonomní technikou vybavený Jaguar I-Pace snažil objet policejní auto tvořící pohyblivou uzávěru.
Podle kalifornského odboru motorových vozidel jsou auta Waymo „bezprostředním rizikem pro bezpečnost veřejnosti“. Zákaz nepřišel po jediném prohřešku. Není to totiž první nestandardní situace, kterou autonomní vůz Waymo řešil špatně. V minulosti byly zaznamenány případy, kdy vůz vjel do vodou zaplavené ulice nebo na plochu ohraničenou jako stavba.
Tzv. rolling roadblock, kdy jedno či dvě policejní auta najedou do jízdních pruhů s majáky a zpomalí či zastaví tak provoz za sebou, je známý i z německých dálnic. Používá se třeba v případě, když je třeba dálnici uklidit po nehodě nebo jiné nestandardní situaci. Řidič-člověk ví, že takovou uzávěru má respektovat a nesnažit se policejní auta objet.
Autonomní vůz Waymo se však snažil dostat před policii, protože ji prostě vnímal jako překážku. Policisté si toho všimli a vůz zablokovali, čímž také ustaly jeho pokusy uzávěru projet. Policie následně uvedla, že nebyla se společností Waymo v kontaktu před tímto incidentem ani po něm.
Zákaz provozu na kalifornských dálnicích bere Waymo vážně a stáhlo svá auta ze všech dálnic ve všech lokalitách, kde jezdí – i tam, kde k problémům na dálnicích nedošlo. Vydalo jednoduché prohlášení, že „pečlivě spolupracují s úřady včetně kalifornského odboru motorových vozidel na obnovení jízd po dálnicích“. V mezičase po nich jezdí jen s člověkem coby pojistkou za volantem.
Než bude povolení jezdit po kalifornských dálnicích obnoveno, tamní odbor motorových vozidel bude žádat důkazy, že vozidla Waymo umí správně detekovat omezení a uzavírky kvůli pracím na silnici, vozidla IZS apod. a správně na ně reagovat.
zdroj: Motor1, ABC7