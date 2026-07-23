Autorizáky tiše bojují proti elektromobilům. Vydělají na tom nezávislí mechanici
Tradiční dealerský model, který po desetiletí spoléhal na vysoké marže z výměn motorového oleje, se hroutí pod nástupem elektromobility. Autorizované servisy hlásí drastické propady příjmů a reagují na ně přemrštěnými cenami za banální úkony. Na trhu tak vzniká obrovská příležitost pro nezávislé opraváře.
Po celá desetiletí fungoval automobilový obor podle průzračného finančního vzorce. Prodej nového vozu znamenal často jen skromnou marži, ale skutečný zlatý důl se skrýval v zázemí – na servisní dílně. Klíčovým pilířem celého ekosystému se stala takzvaná pohádka o oleji.
Nákupní cena jednoho litru motorového oleje se pohybuje pod hranicí dvou set korun, ovšem v autorizovaném servisu na faktuře svítí částka klidně přesahující osm stovek. Právě tento extrémní rozdíl po léta nedoplácel pouze mzdy mechaniků, ale především sanoval drahé diagnostické vybavení i ztráty, které generovaly samy automobilky.
Pod tlakem emisních norem, ostré konkurence a rychlého vývoje dnešní výrobci uvádějí nová auta na trh s řadou nedodělků. Svolávacích a garančních akcí přibývá, jenže automobilky je svým autorizovaným partnerům proplácejí velmi skoupě. Dlouho platilo tiché partnerství, že nekompenzovaný čas na dodělání auta za provozu servisu bohatě vynahradí zákazník, který po skončení záruky přijede na pravidelnou garanční prohlídku s výměnou oleje, filtrů a svíček.
Tichý efekt elektromobility
S nástupem elektromobility se však tento promazaný stroj zadrhl. Elektromobil nemá motorový olej s povinným intervalem, nemá zapalovací svíčky, rozvodové řemeny, sací ani palivové filtry a obejde se bez choulostivých dvouspojkových převodovek. Výsledkem je, že očekávaná pravidelná údržba elektrického auta by měla stát zhruba třetinu toho, co servis spalovacího motoru, takové je alespoň očekávání.
Dopady na dealerskou síť jsou drastické a potvrzují je data z celé Evropy. Zkušenosti z Norsku, kde jsou elektromobily velmi rozšířené, ukazují, že tamní servisy zaznamenaly pokles odpracovaných servisních hodin až o polovinu a příjmy ze servisu jim propadly o třicet pět procent.
Analytici společností Deloitte a Boston Consulting Group odhadují, že zisk dealerů z poprodejních služeb se do roku 2035 propadne o více než polovinu. Britská data z Auto Traderu zase varují, že běžné dealerství prodávající pět set aut ročně přichází o statisíce liber na servisních tržbách. Podobné zprávy přicházejí z Německa od svazu ZDK i z Itálie, kde deník Il Sole 24 Ore vyčíslil úsporu na údržbě elektromobilu pro zákazníka na 42 až 75 %. Co je skvělá zpráva pro řidiče elektromobilu, to znamená existenciální hrozbu pro prodejce, kteří se navíc musí potýkat s dravým nástupem čínských značek typu BYD, MG či Chery.
Zaplatí to zákazník
Autorizované servisy tak zvolily obrannou, pro zákazníka však absurdní strategii. Aby z majitelů elektromobilů vytáhly peníze, na které byly zvyklé, nastavují extrémní hodinové sazby šplhající k čtyřem tisícům korun. Za výměnu lišt stěračů či kabinového filtru si tak účtují horentní sumy, případně běžnou prohlídku schovají za nepřehlednou položku typu Údržba EV s paušální cenou přes čtyři tisíce. S výměnou filtru a dezinfekcí klimatizace se tak zákazník dostává na osmitisícový účet, tedy na sumu, kterou by nechal za výměnu oleje u naftového dvoulitru.
Argumentace vyšší kvalifikací mechaniků je přitom u běžné údržby lichá. A výrobci vozidel nad cenovou politikou svých dealerů alibisticky krčí rameny s tím, že jde o samostatné podnikatelské subjekty.
Největší tragédií celého stavu je, že elektromobily péči doopravdy potřebují, jen úplně jinou, než jakou automobilky uvádějí v oficiálních plánech. Značky totiž drží předepsaný servis na absolutním minimu, aby mohl marketing oslňovat sliby o nulové údržbě.
Jenže podvozky těžkých vozů na rozbitých silnicích trpí, takže geometrie je často automaticky potřeba po necelých šedesáti tisících kilometrech. Stejně tak brzdy, které kvůli rekuperaci téměř nebrzdí, podléhají korozi a zatuhávání, pokud se poctivě nerozeberou a nevyčistí. A redukční převodovky si po stotisíci kilometrech o výměnu olejové náplně řeknou rovněž. Kdyby automobilky tyto úkony přiznaly, servisy by měly poctivou práci a zákazník by platil za reálnou službu, nikoliv za vyměněný kabinový filtr v hodnotě pár stovek.
Tento patologický stav vytváří dokonalé vlnobití pro příchod nezávislých opravářů. Zatímco autorizovaný servis řeší tento problém nekompromisní výměnou celého pohonného agregátu za statisíce korun, nezávislý specialista dokáže vyměnit konkrétní poškozené komponenty za zlomkové náklady. Podobnou cestou se vydává stále více nezávislých dílen i zákazníků, a to dokonce i těch firemních.
Cena školeného mechanika
Vstupní bariéra pro běžného automechanika či autoelektrikáře je přitom překvapivě nízká. Pro získání kvalifikace podle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., konkrétně paragrafu 4 pro vysokonapěťová vozidla, stačí plnoletost, svéprávnost a výuční list v oboru.
Absolvování dvou přípravných kurzů zaměřených na hybridy a elektromobily spolu s následným dvoudenním intenzivním školením vyjde zhruba na dvaatřicet tisíc korun bez daně a zabere pouhé čtyři dny. Po jejich uplynutí drží mechanik v ruce oficiální razítko technika vysokonapěťových vozidel.
S razítkem může bezpečně odstavit auto od napětí, demontovat díly a vyměnit například celý bateriový modul. Pokud má mechanik elektrotechnické vzdělání, stačí mu výuční list bez nutnosti maturity a cesta k vyššímu stupni, tedy k otevírání samotné trakční baterie a opravám modulů pod napětím, je plně otevřená.
Trh s opravami automobilů se tak dostává do zásadního zlomového bodu. Pokud se situace nezmění, tak autorizované servisy, které se snaží dohnat ztráty ze servisu, riskují, že své zákazníky definitivně odeženou. Naopak nová generace flexibilních, certifikovaných nezávislých opravářů ukazuje, že na férovém servisu elektrických aut se dá velmi dobře a udržitelně vydělávat.
Zdroje: A2A Energia, Auto Trader Insight, Autocar, Autohaus.de, Boston Consulting Group, CNA Valle d'Aosta, Deloitte, Il Sole 24 Ore, kfz-betrieb, LKQ, Madox Square, MSX International, ZDK