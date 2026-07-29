Autorizovaný servis versus servis obecný. A co třeba nezávislý specializovaný?
Kdo provozuje auto, které si sám platí, patrně čas od času řeší otázku, zda dát auto do autorizovaného servisu, nebo jej raději svěřit mechanikům z nezávislého servisu. Oboje má svá pro a proti.
Svěřit své auto raději autorizovanému servisu, nebo raději nezávislé opravně? Tohle dilema možná také občas řešíte. Níže se pokusíme uvést pro a proti, které obě varianty nabízejí. Obecně platí, že pokud máte vozidlo v záruce, jezděte do autorizovaného servisu. Možná jste již slyšeli o takzvané blokové výjimce, která umožňuje, aby i auto v záruce opravoval nezávislý servis, aniž by to znamenalo ztrátu záruky. Současně je ale třeba dodržet servisní postupy výrobce. V praxi tak v některých případech může servisní zásah nezávislé opravny do vozidla v záruce vést k pozdějším problémům s uplatňováním záruky. Jakkoliv platí zmíněná bloková výjimka.
U vozidel v záruce má autorizovaný servis celou řadu předností. Předně, pokud je na vozidle závada, kterou kryje záruka výrobce, pak pouze autorizovaný servis ji může vyřešit na záruku. V praxi se to dělá tak, že servisní úkon u vozidel v záruce za vás zaplatí autorizovaný servis a teprve pak si opravu vyfakturuje automobilce.
Přitom musí mít garančního technika, který má přístup do interních servisních portálů výrobce, kam záruční opravu zadává. Tuhle možnost nezávislý servis v naprosté většině případů nemá. Jsou sice nezávislé servisy, které opravují i záruční opravy. Tam je to ovšem tak, že onen nezávislý, v tomhle případě specializovaný servis na konkrétní značku výrobce vozidel má úzkou spolupráci s autorizovaným servisem. Ten mu záruční opravy podstupuje (spíše by se hodil výraz přihrává) a nezávislý specializovaný servis si je pak vyúčtovává u autorizovaného, který peníze dostane od automobilky proplacené.
Teď jsme narazili na výraz „specializovaný servis“. Většinou se jedná o nezávislý servis, který se ale věnuje konkrétní značce nebo skupině značek, zpravidla v rámci koncernu. Jak se auta stávají stále složitějšími, jsou tyto nezávislé specializované servisy v podstatě jedinou alternativou k autorizovaným, pokud jde o řešení nějakých problémů na vozidlech, a tedy závad. A nejen to, i běžný servis je v jejich případě zpravidla udělaný lépe, jelikož na rozdíl od obecných servisů, kde opravují, jak sami říkají, všechny značky, si nezávislí specialisté platí přístup do interních servisních portálů výrobce (tedy mají stejný zdroj dat jako servis autorizovaný). Také velmi často disponují originální diagnostikou, byť třeba ne její úplně poslední verzí, a rovněž při opravách využívají také servisní přípravky, které si sami koupí (stejně jako autorizovaný servis). A v neposlední řadě mají i podobné zkušenosti, jelikož se soustředí na jednu značku (skupinu značek). Jsou to právě nezávislé specializované servisy, které nám velmi pomáhají při psaní bazarů a profilů ojetých aut.
Na rozdíl od „autorizáků“ mohou o problémech aut dané značky otevřeně mluvit, aniž za to budou mít postih od zastoupení dané značky. Velmi často jde o samotné majitele těchto nezávislých specializovaných servisů, jak jistě víte z našich článků o ojetinách.
Výhodou autorizovaného servisu stejně jako nezávislého specializovaného jsou zkušenosti s opravami vozů daných značek. Hodně také pomáhá zmíněný přístup do servisní databáze, kde lze dohledat nejen svolávací akce, ale zejména technické akce, takzvané TSB (Technical Service Bulletin), kde sám výrobce popisuje konkrétní časté závady na vozidlech, včetně návodu na jejich řešení, spolu s díly, které jsou k vyřešení problému potřeba. A jsme u další výhody autorizovaného a specializovaného servisu. Tím je dostupnost originálních dílů. Ty tak nemusejí jejich skladníci běžně nakupovat, ale objednávají je online a dodávka probíhá přímo zpravidla nočním závozem. Jde opět o službu, kterou nezávislý servis bez specializace nemá možnost uskutečnit.
Přesto zatracovat obecně servisy by byla chyba. Zejména pokud máte starší auto a hlouběji do kapsy, jsou to právě tyhle opravny, které vám dokážou auto udržet při životě. Zatímco „autorizák“ se musí striktně držet servisních norem výrobce (a tedy by neměl třeba používat díly z druhovýroby, o opravách oficiálně neopravitelných komponentů nemluvě), může si nezávislý servis dovolit i nějakou tu improvizaci.
Někdy se také za výhodu autorizovaných servisů považuje kulturní zázemí. Jde zpravidla o místnost pro zákazníky s křesly, kávou a dalšími příjemnostmi. Dnes podobné mnohdy nabízejí i nezávislí opravci, jakkoliv to není vždy pravidlem.
Nejvíce mýtů panuje ohledně cen oprav. Zpravidla platí, že autorizovaný servis bývá dražší, jelikož z hodinové sazby a marží na dílech musí platit širší spektrum zaměstnanců, kteří zisk přímo negenerují. Typicky paní recepční, která vám uvaří kávu. Také musí dodržovat normy nejen dle ISO, ale také interní normy výrobce. To zahrnuje třeba řešení toalet pro zákazníky, počet přijímacích techniků a jiné. S tímhle se nezávislý servis potýkat nemusí.
Jenže i oprava v nezávislém servisu se může prodražit. Stačí, aby tamní mechanik nemohl na závadu přijít. Naproti tomu autorizovanému servisu a také specializovanému mohou v daném případě pomoci nejen zkušenosti, ale také servisní podpora samotného výrobce. O tu se nezávislý obecný servis zpravidla opřít nemůže.
Zdroj: Jalopnik, Wikipedie, starší autorské články