Autosalon Paříž 2026: Ceny vstupenek a trasy, které vám ušetří čas
Slavný Mondial de l'Auto na pařížském výstavišti Porte de Versailles je po delší době opravdu lákavou událostí. Podzimní 91. ročník přivítá přes stovku značek z celého světa. Kolik stojí lístky, kde si je v předstihu zajistit, jak se na místo dostat bez stání v zácpách a kde hledat nejzásadnější premiéry?
Tradiční podzimní svátek motorismu oficiálně začíná v pondělí 12. října 2026 novinářským dnem, kdy poprvé uvidíme dosavadní tajnosti automobilového průmyslu. Pro širokou veřejnost se brány otevřou v úterý 13. října a show potrvá až do neděle 18. října 2026. Veškeré dění obsadí pět klíčových hal rozsáhlého komplexu Paris Expo Porte de Versailles v 15. pařížském obvodu (adresa je 1 Place de la Porte de Versailles).
Výstaviště přivítá návštěvníky každý den od 9:30 do 20:00 hodin, s výjimkou víkendu, kdy se otevírá už v 9:00. Skutečnou lahůdkou pro automobilové nadšence jsou páteční a sobotní večerní „Nocturnes“, během nichž zůstávají haly otevřené až do 22:00 hodin. Večerní atmosféra nasvícených expozic má neopakovatelné kouzlo, a navíc se elegantně vyhnete těm největším odpoledním davům.
Vstupenky výhradně online: Ceník a předprodej
Na místě klasické pokladny nehledejte, vstupenky se prodávají výhradně v digitální podobě. Lístky jsou navíc nově vázané na konkrétní den i časový slot vstupu, což slibuje konec nekonečným tlačenicím u nejoblíbenějších expozic. Nejjednodušší cestou je nákup přímo přes oficiální e-shop Mondial de l'Auto, kde si v přehledném kalendáři naklikáte přesný termín. Spolehlivou alternativou je pak předprodej v prověřené síti Fnac Spectacles, což oceníte zejména tehdy, pokud do košíku rovnou přihazujete i lístky na další pařížské atrakce.
Základní plné vstupné pro dospělého ve všední den (úterý až pátek) vychází na 20 €, v předprodeji lze chytit zvýhodněné částky kolem 16 až 18 €. O víkendu, kdy je o výstavu logicky nejsilnější zájem, zaplatíte za dospělou osobu 22 €. Pokud plánujete dorazit až na zmíněnou večerní prohlídku, speciální lístek Nocturne vás vyjde jen na 16 €.
Mládež ve věku od 7 do 17 let, studenti a držitelé průkazů ZTP mají nárok na zlevněné vstupné za 13 €, zatímco děti do 6 let včetně mají vstup zcela zdarma (při nákupu na webu je pro ně však nezbytné vložit do košíku speciální vstupenku s cenovkou 0 €).
Autem z Česka až k pavilonům: Nejlepší trasa, mýto a parkování
Pokud se na výstaviště chystáte po vlastní ose, máme pro vás dobrou zprávu: jelikož leží areál Paris Expo na jihozápadním okraji města, vůbec nemusíte vjíždět do rušného centra Paříže. Z Prahy vás čeká přibližně 1 030 kilometrů, které při pohodovém provozu urazíte za 9,5 až 10,5 hodiny. Trasa vede po dálnici D5 přes hraniční přechod Rozvadov do Německa, kde pokračujete po dálnici A6 přes Norimberk, Heilbronn a Saarbrücken.
Po přechodu do Francie u uhelného městečka Forbach najedete na francouzskou dálnici A4, která vás přes Mety a Remeš dovede až na okraj metropole. Z A4 sjedete přímo na pařížský okruh Boulevard Périphérique (směr Sud) a okamžitě sjedete na výjezdu Porte de Versailles nebo Porte de Châtillon, ze kterých je to k branám výstaviště už jen pár stovek metrů.
Zatímco německé dálnice jsou pro osobní auta zdarma, ve Francii se platí mýtné na mýtných branách (Péage). Úsek od hranic až do Paříže po dálnici A4 vyjde v jednom směru na zhruba 32 až 35 € a platit lze jakoukoli běžnou platební kartou. Rozpočet na palivo a mýto pro cestu tam i zpět se tak pohybuje mezi 6500 a 7500 Kč.
Paříž i její vnitřní okruh spadají do nízkoemisní zóny, takže váš vůz musí mít na čelním skle francouzskou ekologickou plaketu Crit'Air (stojí cca 4,61 € a objednává se výhradně na oficiálním webu certificat-air.gouv.fr s dvoutýdenním předstihem).
Přímo u výstaviště sice fungují velkokapacitní parkovací domy P6 a P7 s cenou okolo 35 až 45 € na den, místo v nich je ale bezpodmínečně nutné rezervovat online předem, protože v dny autosalonu bývají nekompromisně obsazené.
Jak se pohybovat po Paříži: Městská doprava bez starostí
Pokud raději necháte auto v garáži hotelu nebo na záchytném parkovišti P+R na okraji města, nejrychlejší cestu k branám výstaviště nabízí městská doprava RATP. Přímo k hlavnímu vstupu Porte A2 vás suverénně nejrychleji dopraví metro linky 12 do stanice Porte de Versailles – na místě pak stačí sledovat výstup číslo 1 (Sortie 1).
Skvělou povrchovou alternativou jsou tramvajové linky T2 a T3a, které zastavují na stanici Porte de Versailles – Parc des Expositions doslova pár kroků od turniketů. Pokud preferujete autobus, linka 80 vás doveze až ke vstupu, případně lze využít linku 39 se vystoupením na nedaleké zastávce Desnouettes. Pro cestující z letiště Orly je spojení ještě jednodušší – tramvají T7 nebo rychlým metrem jste u expozic za necelých 40 minut.
Lákadlem zdaleka nejsou jen koncepty, ale především auta, která se brzy reálně objeví na silnicích – rodinná SUV, ostré sportovní deriváty i dostupné kompakty do města. Pokud vás zajímají konkrétní modely, které se na nablýskaných pódiích v říjnu ukážou, připravili jsme pro vás vyčerpávající přehled.
Zdroje: Fnac Spectacles, Mondial de l'Auto (mondial.paris), RATP (Régie autonome des transports parisiens)