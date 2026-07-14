Autosalon pod širým nebem. Takový byl Festival rychlosti v Goodwoodu
Svátek nových i stoletých aut dohromady, oblíbený nadšenci do aut i špičkami automobilového průmyslu, opět nabídl to nejlepší, co svět aut ve své historii dokázal vyprodukovat. Jeho značná část však byla svým způsobem jako autosalon.
Když Festival rychlosti v jihoanglickém Goodwoodu v roce 1993 začínal, málokdo si asi představoval, že se postupně stane tak věhlasnou událostí, že na ni budou přijíždět návštěvníci z řad veřejnosti i špičky automobilového průmyslu z celého světa. Zanedlouho oslaví pětatřicet let existence – a za posledních pár z nich se docela výrazně proměnil.
Navštívil jsem ho vůbec podruhé, tentokrát s čínskou značkou BYD, která v jeho rámci Evropě představila dvě nové denzy, modely Z a Bao 5. O svezení v tom prvním jste si mohli už přečíst, to druhé bude následovat zanedlouho. BYD návštěvu festivalu ozvláštnil pár koly na místním závodním okruhu navíc kromě exhibice na slavné trati do vrchu, která je součástí samotného festivalu.
Ten je samozřejmě od čtvrtka do neděle plný aut všeho druhu – od elektromobilů tak moderních, že se ještě ani nepředstavily světu, až po auta stará doslova sto i více let. Všechny tyhle stroje, prototypy, silniční auta, závoďáky, veterány, motorky, prostě všechno, na co si vzpomenete, včetně aut, kterých se vyrobilo jen tak málo, že Ferrari 250 GTO je s 36 vyrobenými kusy vedle nich tuctovka, se scházejí právě tady, aby se před zraky fanoušků projely po téměř dvoukilometrové trati do mírného kopce.
Tohle je gros Festivalu rychlosti a vždycky bylo. Jenže v posledních letech, s tím, jak se z něj stala ostře sledovaná událost, se tu taky začalo představovat čím dál víc nových aut. Festival se tak v podstatě stal autosalonem pod širým nebem. Kromě dvou zmíněných denz jsme se mohli právě tady stát svědky odhalení Mercedesu-AMG CLA 45 či třeba konceptu MG GO!, malého elektromobilu, jehož sériová verze – pokud se někdy ukáže – půjde po krku Alpine A290.
Ta se na stánku své značky také ukázala, a nebyla sama – firma přivezla vývojový prototyp A110 Future a Jaguar tak nebyl jediný, kdo tady ukázal prototyp, na němž stále ještě pracuje. Neméně zajímavá byla osádka vozu při jízdě na trati do vrchu – řídil Pierre Gasly, pilot formule 1 týmu BWT Alpine, a pasažérem byl Charles Henry Gordon-Lennox, 11. vévoda z Richmondu, tedy nikdo jiný než zakladatel Festivalu rychlosti a majitel Goodwoodského domu, na jehož pozemku se festival koná.
Audi přivezlo koncept Nuvolari, BMW zase produkční iX5, kterou odhalilo světu jen několik týdnů předtím, Maserati dovezlo své faceliftované modely a – mimo mnoha jiných značek – Porsche ukázalo tři speciální devětsetjedenáctky, stylizované do barev postaviček z filmů Toy Story. Jsou to jediné existující kusy na světě.
Třeba taková Kimera, kterou člověk jinak nemá moc šanci nikde potkat, taky ukázala několik aut. Některá, stojící na trávě, ale vypadala z dálky poněkud zvláštně, a když člověk přišel blíž, všiml si proč – byla totiž pod plachtami, které byly potištěné přesně tak, jak vypadá auto pod nimi. A na plachtách byly nalepené papíry s ručně napsanými zprávami, který zákazník si tohle auto bude přebírat.
Festival jsem navštívil ve čtvrtek a třebaže by jeden řekl, že by to mohl být nějaký den pro média, opak je pravdou. Novinářů nás byla samozřejmě spousta, ale obrovský podíl návštěvníků tvořila také veřejnost, což naši práci ztěžovalo. Goodwood však pořád není Peking nebo Šanghaj, anebo třeba Ženeva v době své největší slávy, takže davy nebyly zas tak strašné.
Daly nicméně vyniknout unikátní, řekněme, vlastnosti Festivalu rychlosti. Mezi stánky tu jsou položené plechové desky, po nichž se procházíte a hledíte na auta, která existují v jednotkách kusů na celém světě, a v tom slyšíte pískání. Ohlédnete se a vidíte člověka, jak rozhání dav, aby jedno z těch neskutečně vzácných aut v hodnotě doslova stovek milionů korun projelo ze svého stanu na start tratě do vrchu. Ta auta, resp. řada z nich, tady nejsou jen vystavená, opravdu jezdí, dávají smysl názvu festivalu – a dělají to přímo mezi návštěvníky.
Stánky samozřejmě nepatří jen autům, nýbrž také všemu, co se kolem nich děje. Nejde jen o výrobce dílů či kosmetiky, jako je Tein, Milltek, Meguiars či třeba Tremec nebo Tractive. Zaujaly mě také ručně kreslené mapy různých částí světa, na nichž byly místo hranic vyobrazené závodní okruhy, které jsou součástí seriálu formule 1. Jinde zase prezentovala technická univerzita své úspěchy, tamhle se prodávala trička, zážitkové výlety za kláními F1 nebo třeba… vlastně cokoliv, na co si vzpomenete a má to sebemenší souvislost s auty.
Jakkoliv se totiž goodwoodský Festival rychlosti postupně stává spíš autosalonem pod širým nebem, pořád je to svátek aut v pohybu a nejlepší sraz aut a jejich fanoušků na světě. A třebaže byl horký a slunečný čtvrtek vlastně docela vyčerpávající, klidně bych zůstal a mezi lidmi, kteří sdílejí mou vášeň, chodil ještě o den déle.
Zdroj: Autorský text | foto: Festival rychlosti, Alpine, Renault, Denza, Marek Bednář/Auto.cz | video: Marek Bednář/Auto.cz