Autům z let 2010 až 2021 dojde signál. Fungovat přestane eCall i komfortní funkce
Zatímco novější 3G síť potichu zmizela v propadlišti dějin a její frekvence pohltily bleskové standardy 4G a 5G, staré 2G se překvapivě drží dodnes. Jenže i legendární technologii, na které v devadesátých letech vyrostly první SMS zprávy a tlačítkové telefony, pomalu dochází dech. Postupný útlum napříč Evropou začne komplikovat život majitelům starších mobilů, fotopastí či zánovních automobilů.
Máte na palubní desce červené tlačítko SOS? Nebo mobilní aplikaci, přes kterou si v zimě zapnete topení? Pokud je vaše auto zhruba z let 2010 až 2021, měli byste zpozornět. Evropa totiž neúprosně vypíná staré mobilní sítě.
Zatímco u běžného mobilního telefonu tuto změnu vyřešíte nákupem nového přístroje za pár tisíc, u vozidel se rýsuje podstatně dražší problém. Tisíce relativně zánovních aut kvůli technologickému posunu potichu ztrácejí připojení ke světu a mnohé funkce oslepnou.
Přední automobilky montovaly 2G a 3G moduly do svých vozů více než desetiletí. V éře mezi lety 2010 a 2015 šlo o novinku, která do aut přinesla prvotní online navigace a aplikace. Paradoxní však je, že z výroby tyto zastaralé komponenty nemizely ani po roce 2018, kdy začala v Evropské unii platit povinnost vybavovat všechny nové modely záchranným systémem eCall.
Škoda Auto ukončila montáž starších 2G/3G modulů postupně mezi lety 2019 a 2020 v rámci přechodu na novou generaci infotainmentu MIB3 a modernizovanou komunikační jednotku OCU (Online Communication Unit). Zlomovým momentem byl nástup modelů Scala, Kamiq a Octavia IV, které přešly na integrovanou eSIM s plnou podporou 4G LTE sítí.
Po 3G končí i 2G
Výrobci tehdy z důvodu úspor i zavedených dodavatelských řetězců dál instalovali levné 2G a 3G modemy. Rychlejší 4G LTE sítě v mobilních telefonech už sice dávno běžel, ale palubní systémy vozidel vyráběných ještě v letech 2019 či 2020 dál spoléhaly na starší technologický standard. Tento nashromážděný technologický dluh teď narazí.
Síť 3G už v Česku i ve většině evropských zemí není v provozu. A starší 2G, které paradoxně přežilo déle, už pokrokové destinace jako Švýcarsko, Norsko nebo Švédsko zcela odstavily. Jakmile s autem z rizikového období přejedete hranice do země, kde tyto stařičké sítě nefungují, záchranný systém eCall se ocitne zcela bez signálu.
Ostatní západní státy se k tomuto kroku chystají v nejbližších letech. Podle Českého telekomunikačního úřadu bude síť v tuzemsku v provozu minimálně do poloviny roku 2028, respektive do doby, než podíl uživatelů klesne pod 5 %.
Starší auto, které ztratilo připojení k internetu, zpravidla žádnou závadu nehlásí, i samotné tlačítko volání eCall svítí zeleně. Ani s STK problém nebude. Systém eCall sice musí být funkční, ale chybějící signál se jako závada dle současné metodiky nepočítá.
V případě vážné havárie však vozidlo nedokáže automaticky vytočit tísňovou linku 112 ani odeslat záchranářům přesné GPS souřadnice.
Konečná i pro komfortní funkce
Ztráta bezpečnostního anděla strážného navíc není jediným dopadem. S mizením signálu se do digitální izolace propadají i komfortní funkce. Přes mobilní aplikaci už u starších ročníků na dálku neodemknete vůz, nezkontrolujete stav paliva či baterie a v zimě si nepředehřejete kabinu. Z chytrého auta napojeného na cloudový svět se tak zničehonic stává offline dopravní prostředek.
Fyzická náhrada komunikačního modulu schovaného v hlubinách palubní desky za moderní 4G nebo 5G variantu je technologicky složitá a automobilky ji nabízejí jen u minimálního počtu modelů. Ve většině případů vám v autorizovaném servisu pouze oznámí, že dodatečná přestavba je technicky neproveditelná.
Jak si s tím poradí nezávislé servisy a šikovní majitelé starších aut, to se teprve uvidí. Na trhu se sice už objevují různé neoficiální čínské konverzní sady, o úplně oficiálním, elegantním či ověřeném řešení ale zatím řeč být nemůže.
Pro řidiče, kteří dnes pokukují po ojetých autech vyrobených v uplynulém desetiletí, z toho plyne jasné varování. Při výběru je potřeba prověřovat nejen mechanický stav motoru a podvozku, ale také to, jakým datovým jazykem umí auto se světem komunikovat.
Zdroje: Bundesnetzagentur, Český telekomunikační úřad, Golem.de, Heise Online, Lupa.cz, Teltarif.de