Babetta předběhla i Japonce: 7 věcí, které o československém mopedu nevíte
Malý moped z produkce Považských strojíren je v Česku a na Slovensku legendou. Málokdo však ví, že ve své době dokázal v lecčem předběhnout západní i japonskou konkurenci a oslovit zákazníky daleko za hranicemi tehdejšího východního bloku.
Babetta je nám známá jako skromný a lehce úsměvný stroj, ale ve chvíli svého vzniku šlo o mimořádně pokrokový projekt. Konstruktéři z Považské Bystrice a pozdějšího závodů v Kolárově do něj vložili inovativní technická řešení i vývozní ambice. Cílem bylo vytvořit lehký, úsporný a bezúdržbový moped, na který velmi dobře slyšel i náročný západní trh, odkud Československo potřebovalo získat ceněné devizy.
Západní zákazníci na ní oceňovali především spolehlivost, elegantní konstrukci bez nutnosti řazení a některé konstrukční prvky, v nichž předběhla i renomované světové značky. Těchto 7 málo známých faktů vám ukáže, v čem všem byl tento československý motocyklový zázrak ve své době napřed a proč si zaslouží uznání.
Tranzimo: Unikát v bezkontaktním zapalování
Když v roce 1970 vyjela z Považské Bystrice první sériová Babetta typ 228, přinesla do světa malých motocyklů zásadní technickou inovaci. Stala se vůbec prvním sériově vyráběným mopedem na světě vybaveným bezkontaktním tranzistorovým zapalováním, které dostalo obchodní název Tranzimo.
Českoslovenští inženýři z Výzkumného ústavu motorových vozidel tímto krokem předběhli japonské i západoněmecké výrobce. Systém zcela odstranil mechanický přerušovač (tzv. kladívko) a s ním i nutnost seřizovat a čistit kontakty.
Přestože první generace Tranzima trpěla dětskými nemocemi kvůli citlivosti na vlhkost a teplo, vydláždila cestu k pozdějšímu, legendárnímu a již spolehlivému tyristorovému zapalování (tzv. JXT).
Jméno na pomezí francouzského filmu a divadla
Odkud se v přísné totalitě vzalo tak neobvykle lehké a západně znějící jméno? Výrobce na sklonku 60. let zorganizoval mezi zaměstnanci výrobce i veřejností dotazníkový průzkum. Cílem bylo najít chytlavý a mezinárodně srozumitelný název, který by zněl přívětivě pro muže i ženy.
Inspirací se stal populární francouzský film Babette jde do války z roku 1959 v hlavní roli s Brigitte Bardot. Pikantním detailem zůstává, že slavná francouzská herečka v té době dělala oficiální reklamu konkurenčnímu francouzskému mopedovému gigantu VéloSoleX. V Československu navíc název dokonale splynul s tehdy všudypřítomným šlágrem Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra „Babetta šla do světa“.
Obří 23palcová kola vynucená západní legislativou
První Babetta typ 228 vypadala úplně jinak než známější pozdější modely. Měla pevný rám bez odpružení zadního kola a stála na obřích 23palcových ráfcích. Volba takto velkých kol byla volbou exportního oddělení.
Babetta byla od počátku navržena jako vývozní artikl, přičemž klíčovými trhy měly být Spolková republika Německo a Nizozemsko. Tamní legislativa přísně vymezovala kategorii takzvaných mopedů (v Německu Mofa).
Prodeje v této kategorii nevyžadovaly řidičské oprávnění, ale stroje musely konstrukcí připomínat jízdní kolo a disponovat právě velkým průměrem kol, aby se na nich dalo v případě poruchy motoru šlapat. Teprve po změně západních předpisů v polovině 70. let mohla Babetta přejít u typu 207 na menší 16palcová kola a dostat komfortní zadní kyvnou vidlici.
Americká Babetta Supreme
Babetta se neprodávala jen v Evropě. S vypuknutím celosvětové ropné krize v 70. letech vzrostla v Severní Americe poptávka po úsporné městské mobilitě. Československý podnik toho využil a prostřednictvím společnosti American Jawa Ltd. začal dodávat mopedy do USA a Kanady.
Pro náročné západní zákazníky však standardní provedení nestačilo. Vznikla luxusní verze nazvaná Babetta Supreme (později doplněná o model 210 Sport). Aby vyhověla přísným americkým normám úřadu DOT, byla vybavena vysokými řídítky, povinnými směrovými světly, brzdovým světlem spínaným oběma pákami a elektrickým klaksonem.
Stroj dostal také chromované blatníky, stylovou nádrž převzatou z rakouského mopedu Puch Magnum, italské ovládací prvky Domino a anatomické kožené sedlo Giuliari.
Pryžové vložky jako akustický tlumič
Při pohledu na motor Babetty 210/225 si můžete všimnout malých gumových vložek natlačených mezi chladicími žebry. Jde o vysoce účinné akustické tlumiče. Tenká hliníková žebra válce a hlavy se totiž při chodu dvoutaktního motoru v určitých otáčkách dostávala do mechanické rezonance. Do okolí se potom šířilo charakteristické vysoké zvonění.
Tlumící vložka na hlavu a válec |
Vklíněná pryž dokázala změnit vlastní frekvenci kmitání jednotlivých žeber a vznikající vibrace pohltit. Konstruktéři tím reagovali na fakt, že hluk vzduchem chlazeného motoru nevychází jen z výfukového potrubí, ale z velké části právě z rezonance samotného hliníkového odlitu. Tento zdánlivě nenápadný konstrukční prvek tak motoru umožnil splnit čím dál přísnější evropské hlukové limity při homologaci na západních trzích.
Česko-lotyšská Babetta Stella
Na sklonku 80. let vznikla neobvyklá mezinárodní spolupráce v rámci bloku RVHP. Výrobní závod v Kolárově spojil síly s lotyšským motocyklovým závodem RMZ v Rize (Rīgas Motorūpnīca „Sarkana Zvaigzne“). Lotyši v té době vyráběli populární miniaturní mopedy, chyběl jim však spolehlivý poháněcí agregát.
Vznikl tak kříženec s označením Babetta 134 Stella. Lotyšská strana dodávala velmi kompaktní trubkový podvozek s malými kolečky, do kterého slovenští inženýři vestavěli dvoutaktní motor (nejčastěji z typu Babetta 225 s nožním startováním bez šlapátek).
Stella disponovala sklopnými řídítky i stupačkami, takže se po složení snadno vešla do kufru běžného osobního automobilu Škoda nebo Lada. Sloužila jako ideální doplněk pro chataře, karavanisty nebo dojíždění z odlehlého parkoviště do centra města.
První elektromoped na začátku 90. let
Dnes je elektrifikace jednostopých vozidel moderním trendem, nicméně v závodu ZVL Kolárovo s tímto konceptem pracovali už před více než třiceti lety. Začátkem 90. let pod vedením konstruktéra Aladára Tótha vytvořili funkční prototyp plně elektrického mopedu s názvem Babetta Elstar.
Spalovací dvoutaktní motor nahradil elektromotor o výkonu 1 kW napájený dvěma 12V olověnými akumulátory. Stroj dosahoval maximální rychlosti okolo 30 km/h a na jedno nabití ujel přibližně 25 až 30 kilometrů.
Přestože šlo o plně funkční a ekologické vozidlo, doplatilo na tehdejší limitující technologii těžkých olověných baterií a především na divoké ekonomické transformace po roce 1989, které sériovou výrobu Elstaru definitivně zastavily.
Zdroje: AutoMotoVelo.cz, Automotosport Kohout, Babetta.cz, bbttagroup Jawa-50.cz, Motokrámek.cz, Muzeum regionu Valašsko