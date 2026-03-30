Babiš tlačí na pumpaře, chce srazit ceny a ohrozit menší stanice. Evropa volí jiné cesty
Ceny pohonných hmot se znovu stávají politickým tématem číslo jedna. Zatímco Andrej Babiš jedná s největšími pumpaři o možném zastropování marží, okolní státy už zavádějí konkrétní kroky. Od snižování daní přes cenové dohody až po regulaci samotného zdražování.
Ceny benzinu a nafty se opět dostaly do centra politického zájmu. Premiér Andrej Babiš si kvůli tomu pozval zástupce pěti největších provozovatelů čerpacích stanic v Česku, kteří dohromady ovládají naprostou většinu trhu. Hlavním tématem pondělního setkání je podezření, že marže distributorů jsou příliš vysoké a tlačí ceny pro řidiče nahoru.
Babiš opakovaně tvrdí, že marže mohou dosahovat až deseti korun na litr, a jako řešení navrhuje jejich zastropování. Právě tento krok je nyní ve hře. Analytici ale upozorňují, že reálné marže se většinou pohybují výrazně níže, často kolem tří korun, a plošná regulace by mohla mít vedlejší efekty. Některé menší nebo méně vytížené stanice by se mohly dostat do ekonomických problémů.
Evropa to zkouší jinak
Okolní státy už přistoupily k přímým zásahům. Polsko snížilo DPH na pohonné hmoty z 23 na 8 % a zavedlo další opatření. Výsledkem je výrazné zlevnění, které může v přepočtu dosahovat až šesti korun na litr. Polská vláda tak pohotově reaguje na tlak veřejnosti i inflaci, zároveň ale řeší vedlejší efekt v podobě zvýšeného zájmu zahraničních řidičů o levnější palivo.
Německo zvolilo jinou cestu. Tamní regulace se zaměřuje na samotný mechanismus tvorby cen. Čerpací stanice mají v těchto dnech omezené možnosti, kdy a jak mohou ceny zvyšovat – změny jsou vázané na přesně dané intervaly během dne, konkrétně je dovoleno jedno zdražení denně, přesně v poledne. Cílem je omezit cenové výkyvy a zamezit situacím, kdy ceny během dne skokově rostou bez zjevného důvodu.
Rakouská dolní komora schválila návrh opatření proti drahým palivům, jde o kombinaci dočasného snížení příslušných daní a stropu marží rafinérií a čerpacích stanic. Vláda čeká efekt zhruba 10 eurocentů (asi 2,5 Kč) na litr od příštího měsíce.
Itálie zvolila spíše nepřímý zásah do trhu a soustředí se na transparentnost cen a kontrolu marží. Čerpací stanice mají povinnost zveřejňovat vedle své ceny i průměrnou cenu paliv, což má posílit konkurenční tlak a zviditelnit případné přestřelené marže. Vláda zároveň zpřísnila kontroly a pracuje i s mimořádným zdaněním zisků v energetice. Cílem není ceny přímo určovat, ale donutit trh, aby se korigoval sám pod dohledem státu.
Francie vsadila na rychlejší a viditelnější úlevu pro řidiče prostřednictvím spolupráce se silnými hráči, zejména TotalEnergies. Stát firmy dotlačil k dobrovolnému omezení cen a nabídkám paliv se zastropovanou cenou, které doplnil i o dočasné plošné slevy financované z veřejných rozpočtů. Tento model sice přináší okamžitý efekt u stojanu, zároveň je ale nákladný a závislý na ochotě velkých firem se na opatřeních podílet.
Čeští pumpaři pod tlakem
Evropské státy zkrátka na drahá paliva odpovídá různými nástroji podle toho, kde vlády vidí hlavní příčinu problému. Někde se sahá na daně, jinde na pravidla cenotvorby a v Česku se debata soustředí na marže prodejců.
Pokud jsou vysoké ceny skutečně výsledkem mimořádných obchodních přirážek, může regulace krátkodobě pomoci. Jestliže je však zdražení dáno hlavně drahou ropou, rafinerskými kapacitami, kurzem koruny, logistikou nebo strukturou trhu, samotný zásah do marží finální cenu zásadně nezmění. Může pouze přerozdělit tlak v dodavatelském řetězci, omezit konkurenci menších hráčů a část nákladů přesunout jinam.
Zdroje: Bloomberg, ČTK, E15, Financial Times, Politico Europe, Reuters