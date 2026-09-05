Balkánu dochází trpělivost s neukázněnými výletníky. Bosna začíná ostře vymáhat zákony
Nespoutaná jízda mimo asfalt způsobuje místním občanům i přírodě obrovské škody. Bosna a Hercegovina proto minulý rok zpřísnila legislativu a letos po hromadných stížnostech místních začíná tvrdě postihovat hříšníky.
Popularita cest mimo asfalt každoročně roste, a to nejen v autech k tomu určených. Zatímco v tuzemsku je legálně přístupných cest s nezpevněným povrchem skromné množství, na Balkáně je tomu jinak. Ani na cestě první třídy není zcela nezvyklé potkat dopravní značku označující Kraj asfalta a zhoupnout se z krásné rovné cesty pokryté asfaltem na udržovanou šotolinu.
Některé zdroje uvádějí, že konkrétně v Bosně a Hercegovině je asfaltem tvořeno jen mírně nad 52 % cest. To, samozřejmě spolu s krásami rozmanité země s úžasnou kulturou a gastronomií, v posledních letech láká čím dál tím více turistů. Kromě těch typických, kteří využívají běžnou silniční síť a hotelové resorty, také ty dobrodružné, kteří Bosnu vyhledávají právě pro její nespoutanost a toleranci k objevování přírody.
Vždyť i nádherným národním parkem Una lze po zaplacení servisního poplatku ve výši 12 bosenských marek na osobu (150 Kč) projet vlastním autem. Kromě jednotlivců a malých skupin přátel s pár auty bohužel nejen Bosna láká také organizátory zážitkových akcí s počtem účastníků leckdy přesahujícím celou stovku aut.
A tato auta nebývají vždy v nejlepším technickém stavu. Velmi známý zahraniční organizátor akce Carbage Run si zakládá na tom, že účastníci jezdí levnými vozidly na pokraji života. V Česku nejznámější podobná akce Gumbalkan má také jako jednu z podmínek účast s autem pořízeným do 25.000 korun.
To by samo o sobě nebylo problémem, kolegové ze Světa motorů přeci jen dokázali, že i auto za jednu výplatu může být v naprosto perfektním technickém stavu. Problém se pojí s chováním některých účastníků, kteří působí problémy, a také s množstvím aut, která po složitě udržovaných cestách při takové hromadné akci projedou.
Místním občanům už došla trpělivost a bosenské Spolkové ministerstvo životního prostředí a cestovního ruchu obdrželo v posledních týdnech nemalé množství stížností na jízdu na čtyřkolkách a v jiných motorových vozidlech v nevhodných oblastech. “Veřejnost má oprávněné obavy, neboť tyto činnosti způsobují značné škody na přírodě, narušují klid a ohrožují bezpečnost ostatních uživatelů dané oblasti,” píše tisková zpráva ministerstva.
V Bosně přitom platí zákonná pravidla o jízdě mimo veřejné komunikace. Článek 14 zákona o ochraně přírody Federace Bosny a Hercegoviny („Úřední věstník Federace Bosny a Hercegoviny“, č. 66/13 a 10/25) jasně stanovuje, že je “zakázáno řídit, parkovat nebo organizovat jízdy s motorovými vozidly v oblastech mimo sídla, veřejné komunikace, polní cesty, vyznačené stezky a vymezené oblasti.”
Výjimky se vztahují výlučně na výkon úředních povinností, zemědělské a lesnické práce nebo jiné činnosti povolené v souladu se zákonem. Sankce za porušení přitom nejsou nízké. Fyzická osoba čelí pokutě ve výši 500 až 1500 KM (bosenských konvertibilních marek, přibližně 6 až 18 tisíc korun), právnická osoba dokonce desetinásobku.
V reakci na stížnosti veřejnosti a rozmach organizovaných výletů, které umožňují a zároveň nabádají své účastníky k protiprávnímu jednání, navíc bosenská vláda uzákonila dodatek zákona o ochraně přírody, který umožňuje sankce výrazně navýšit, a to právě v případě, kdy ministerstvo obdrží stížnosti od občanů směřující na organizované skupiny překračující zákon.
Za porušení se považují: “Veškeré propagační, sportovní nebo rekreační jízdy mimo výslovně určené a označené oblasti.” Takové případy podléhají kontrole a policejnímu dohledu a za porušení zákona může být fyzické osobě uložena pokuta od 2000 do 15.000 KM (25 až 185 tisíc korun) a právnické osobě dokonce od 10.000 do 70.000 KM (125 až 865 tisíc korun).
Policie i místní dlouhodobě tolerovali turisty, kteří si přijeli užít krásy jejich země mimo civilizaci. Udržovat makadamové, šotolinové i lesní cesty je však ve ztížených podmínkách opravdu složité a přínos takového množství neukázněných řidičů leckdy nedosahuje škod, které mohou napáchat.
Některé místní cesty navíc obyvatelé Bosny využívají každý den k cestě do práce a často k tomu nemají žádná terénní auta. Pokud se po oněch cestách jezdí v malém množství a s rozumem, mohou ve sjízdném stavu vydržet celé roky. Že se po nich v jednom týdnu projede stovka aut, která bez jakéhokoli příspěvku na údržbu zase odjede a ještě po sobě zanechá odpadky či provozní kapaliny, by asi neocenil nikdo z nás.
Právě proto tamní ministerstvo apeluje na občany, aby jakékoli takové aktivity v neoznačených oblastech neprodleně ohlásili příslušnému krajskému kontrolnímu orgánu a Ministerstvu vnitra.
Tyto orgány následně projednají příslušná opatření. Ministerstvo ve své tiskové zprávě uvádí: “Ochrana přírody je společnou odpovědností nás všech a dodržování zákona je nejlepším způsobem, jak zachovat životní prostředí pro budoucí generace.”
Zdroj: Federální ministerstvo životního prostředí a cestovního ruchu Bosny a Hercegoviny