Barum Czech Rally Zlín v cíli: Březík vyhrál doma, český mistrák vede Mareš
Český jezdec Adam Březík (Škoda Fabia Rally2) vyhrál 55.ročník Barum Czech Rallye Zlín, která byla pátým podnikem mistrovsdtv České republiky a současně také pátým podnikem mistrovství Evropy. Lídrem národního mistrovství je nyní Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2).
Třetí a poslední den soutěže byly na programu tři rychlodtní zkoušky ráno a dopoledne, odpoledne pak jejich druhé průjezdy. Závěrečná RZ byla hodnocena jako Power Stage, tedy pět bonusových bodů pro pět nejrychlejších posádek v rámci klasifikace mistrovství Evropy. Celkem čekalo na účastníky rallye 83,94 kilometrů.
Co se stalo Kopeckému?
Po sobotní havárii nepokračoval poslední den v soutěži Filip Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) a ani dvanáctinásobný vítěz tohoto podniku Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2), který musel odstoupit z důvodu nezaviněného technického problému. “Při druhém průjezdu Trojáku se najednou zezadu ozvala šílená rána. O sto metrů později jsme zjistili, že levé zadní kolo je prázdné. Takže jsme si našli místo, kde jsme kolo vyměnili a jeli dál. Asi dva kilometry před cílem jsem šlápl na brzdu a nic se nedělo. Dojeli jsme setrvačností do stopky, tam sundali kolo. Ukázalo se je rozbitý levý zadní brzdič. Později v servisu jsme přišli na to, co se přesně stalo. Kamen od pravého předního kola vletěl do zadního levého. Na brzdách se zaklínil mezi brzdový třmen a loukotě, urazil nám disk a celý ho vychýlil. Pak praskl, proto jsem přišel o brzdy. Mluvil jsme s klukama, kteří pracují v týmu Škoda Motorsport přes třicet let, a toto viděli poprvé,” popsal své trable Kopecký.
Jedenáctináspbný mistr republiky vysvětlil, proč se rozhodl v soutěži dále nepokračovat. „Přijeli jsme na Barumku pro výsledek. Měli jsme to dobře rozjeté, ale šance je pryč, takže i motivace je nula. Proto jsme odstoupili,“ řekl. Za měsíc v Pačejově se v poslední soutěži sezony na startu objeví: „Chci si to tam užít, podat maximální výkon a zkusit vyhrát. S Barumkou bych se ovšem nechtěl loučit tímto způsobem. Když to půjde, tak se ve Zlíně ještě potkáme.”
Nejlepší obrana je útok
Druhý den začínal jako lídr soutěže Adam Březík, který vedl o 9,7 sekundy. Zvolil taktiku, že nejlepší obrana je útok a dopoledne vyhrál všechny tři měřené úseky. "Byl jsem opravdu opatrný v prvním lese, protože máme nějakou ztrátu. Čtyři a půl sekundy mínus je v pořádku. Stále jedeme, držíme naše tempo a snažíme se dojet do cíle,” říkal Březík. Svůj náskok navýšil na 21,2 na Fina Teemu Suninena (Škoda Fabia RS Rally2), který přeskočil úřadujícího evropského šampiona Poláka Mikolaje Marczyka (Škoda Fabia RS Rally2).
Po sobotě druhý nejlepší Čech Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) měl ve druhé dopolední zkoušce (RZ9) defekt a na desáté erzetě ztratil 47,1 sekundy. “Byla to jednoznačně moje chyba, byl jsem příliš optimistický v levotočivé zatáčce přes slepý horizont a dotkl se špíny na vnější straně. Naštěstí se zdá, že je pravděpodobně jen poškozený výfuk. Je to součást hry, ale je mi to velmi líto kvůli týmu,” uvedl Mareš. V hodnocení mistrovství republiky na Barumce se dostal na třetí místo za Jána Kundláka (Škoda Fabia RS Rally2). Přesto ho bodový zisk ve Zlíně posunul na pozici aktuálního lídra českého šampionátu.
Březík dokázal vyhrát ještě předposlední erzetu soutěže a na poslední rychlostní zkoušce ztratil 10,6 sekundy, ale i to mu stačilo k tomu, aby s převahou 8,3 sekundy vyhrál letošní ročník Barumky. Dosavadním maximem Březíka byla čtvrtá místa v letech 2023 a 2024 a letos byl dokonce jmenován organizátory ambasadorem soutěže. “Nemám slov! Musím poděkovat všem svým partnerům, tátovi, rodině a všem, kteří nás podpořili. Také všem divákům a fanouškům, protože oni udělali Barumku zase skvělou,” zářil třicetiletý jezdec v cíli.
Konečné pořadí Barum Czech Rally Zlín (po RZ13 z R13):
1. Březík, Bělák (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1:57:13,5; 2. Suninen, Haapala (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +8,3; 3. Mabelini, Lenziová (It./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +15,8; 4. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +17,1; 5. Matulka, Syty (Pol.(Škoda Fabia RS Rally2) +55,9; 6. Kundlák, Zalabák (ČR/Škopda Fabia RS Rally2) +1:14,0; 7. Tempestini, Maiorová (Rum./Škoda Fabia RS Rally2) +1:33,7; 8. Mareš, Bucha (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) +1:41,0; 9. Wagner, Oestlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +3:39,9; 10. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +3:39,9; 11. Blach, Sosa (Šp./Toyota GR Yaris Rallly2) +4:38,9; 12. Gábor Német, Gergely Német (Maď./Škoda Fabia RS Rally2) +4:42,3; 13. Tarabus, Machů (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +4:44,2; 14. Vatanen, Ojala (Fin./Ford Fiesta Rally3) +6:52,7; 15. Girofon, Pulpea (Rum./Škoda Fabia RS Rally2) +7:31,5; 16. Vlček, Skořepa (ČR/Hyundai i20 N Rally2) +7:55,2.
Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí MČR (po 5 z 6 soutěží):
1. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 245,5 bodů; 2. Březík (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 218; 3. Stříteský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 212; 4. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 168,5; 5. Kundlák (ČR,/Škoda Fabia RS Rally2) 161; 6. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 145; 7. Pech (ČR/Citroën C3 Rally2) 99; 8. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 94; 9. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 73; 10. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 73; 11. Kopáček (Ford Fiesta R5) 31; 12. Tarabus (Škoda Fabia RS Rally2) 28,5; 13. Vlček (Hyundai i20 N Rally2) 24; 14. Jirásek (Citroën C3 Rally2) 15; 15. Trojan (Škoda Fabia RS Rally2) 13.
Výsledky jsou neoficiální.