Barum Rally po sobotě: První je Březík, Kopecký, Mareš a Kohn v problémech
Český jezdec Adam Březík (Škoda Fabia RS Rally2) vede po sobotě 55. ročník Barum Czech Rally Zlín, která je šestým podnikem mistrovství republiky a pátou soutěží mistrovství Evropy. Do cíle sobotních erzet nedojel Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) pro poškozené brzdy a defekt pneumatiky snížil šance Filipa Mareše (Toyota GR Yaris Rally2).
V sobotu byly na programu tři rychlostní zkoušky, které se po dopoledním průjezdu opakovaly odpoledne. Zúčastněné posádky měly původně na programu 121,85 měřených kilometrů.
Suninen se pořádně divil
Tradiční noční erzetu v ulicích Zlína, která v pátek otevírá program zlínské soutěže a je tak svým způsobem výjimečná v celém evropském šampionátu, vyhrál Ital Andrea Mabelini (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale). Ovšem, jakmile vyrazili posádky na tradiční rychlostky, začaly se dít věci. Hned na první dopolední zkoušce došlo k remíze mezi Filipem Marešem (Toyota GR Yaris Rally2) a Janem Kopeckým (Škoda Fabia RS Rally2). Oba zajeli nejrychlejší čas shodně na desetinu sekundy. Mareš byl nejrychlejší i při prvním průjezdu pověstnou zkouškou Troják, která je s 25,51 kilometry nejdelší erzetou letošního ročníku Barumky. Český jezdec se tak zásluhou svého času dostal na první místo v průběžném pořadí.
O tom, jaké byly na trati podmínky vypovídají slova Teemu Suninena (Škoda Fabia RS Rally2). Dvaatřicetiletý Fin má na svém kontě 93 startů v mistrovství světa a letos vede pořadí evropského šampionátu. “Šílené! Absolutně šílené! Tak obtížné s různými úrovněmi přilnavosti. Hrbolaté, štěrk, černý asfalt, lesklý asfalt, všechno. To byl pořádný zážitek. Doufám, že jsme neztratili moc času. Musíte tu být podesáté, abyste byli opravdu rychlí. Teď chápu, proč tu jezdci WRC trochu bojují,” prohlásil Suninen v cíli zkoušky na které ztratil 7,2 sekundy na nejrychlejšího.
Bouračka rušila erzetu
K dramatické situaci došlo na RZ4, která uzavírala dopolední program. Havaroval zde irský jezdec William Creighton (Škoda Fabia RS Rally2) a jeho navigátor Liam Regan zůstal uvězněný ve voze. Zkouška byůa přerušena a následně zrušena. Creighton startoval do erzety jako desátý a všiochni jezdci za ním dostali přidělené náhradní časy. Vedení soutěže vydalo k situaci toto prohlášení: „Během rychlostní zkoušky č. 4 došlo k nehodě posádky vozu č. 7. Po nehodě byla rychlostní zkouška přerušena a na místo nehody byly vyslány zdravotnické a záchranné týmy. Řidič byl převezen sanitkou do Krajské nemocnice T. Baťi ve Zlíně k pozorování. Po vyproštění byl spolujezdec převezen vrtulníkem do stejné nemocnice, přičemž byl při vědomí a ve stabilním stavu.”
Před odpolední sekcí zkoušek vedl Adam Březík (Škoda Fabia RS Rally2), kterého následovali - Kopecký +3,3, Polák Marczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +3,5, Mabelini +6,5, Mareš +8,6 a šestý byl Suninen +14,7 sekundy. Odpoledne začal nejrychlejším časem Mareš, který však měl na krku mínus 11,7 sekundy z předčasně zrušené RZ4. “Dostali jsme tam nějaké informace z našeho sledovacího systému a mysleli si, že došlo k nehodě, takže jsme zpomalili v závěrečné části. To se stává, nemůžeme s tím nic dělat,” vysvětloval Mareš.
Kámen vzal všechny šance
Tento český jezdec vyhrál i opakovaný průjezd Trojákem (25,51 km) a dotáhl se na 1,4 sekundy na vedoucího Březíka. “Když jsem projel cílem, pomyslel jsem si: Tato rychlostní zkouška je důvod, proč tenhle sport dělám. Je to hezké,” uvedl Mareš. Vedoucí jezdec soutěže Březík k tomu přidal svůj pohled: “Jedna z nejšílenějších rychlostních zkoušek v mém životě. Myslím, že jsme udělali všechno, co jsme mohli. Mám strach z defektů, potřebujeme zkontrolovat auto.”
Obrovskou smůlu měl Kopecký, který musel po defektu měnit kolo na zkoušce a ztratil 2:38,1 minuty. “Měl jsem od začátku velmi dobrý pocit, ale pak bych to mohl nazvat smůlou. V rozbitém úseku vletěl kámen do ráfku a rozbil ráfek zevnitř a také poškodil brzdové trubky. Dnes to pro nás skončilo,” vysvětloval Kopecký své odstoupení ze sobotní části soutěže. A to v době, kdy ho z druhého místa dělilo pouhých 1,1 sekundy od první příčky. Ještě hůře dopadl další český jezdec Filip Kohn (Škoda Fabia RS Rally2), který zachytil levými koly o hranu příkopu poslal svůj vůz přes střechu, na které se zastavil uprostřed cesty.
Sobotní program byl dramatický až do konce. Mareš, který vyhrál čtyři erzety a na 11,5 kilometru poslední erzety dlouhé 18 kilometrů měl nejrychlejší čas, si přivzl nakonec ztrátu půl minuty. “Nevím, co se stalo. Měli jsme pomalý defekt, řekl bych, že skoro celou poslední sekci k cíli. Ničeho jsme se nedotkli, jen smůla. Vyměníme to, připravíme se na zítřek a zítra pořádně zatlačíme,” nevzdává situace jezdec, který se druhého místa propadl na šesté s časovým mankem 33,4 na momentálně nejrychlejšího jezdce soutěže.
A tím je domácí Adam Březík, který se dostal na první místo po čtvrté zkoušce. V sobotu byl dvakrát nejrychlejší včetně posledního měřeného úseku. “Zítra bude opravdu horko,. Jsem rád, že jsem tady, jen jsem se snažil přežít na šotolině. Byla tan na některých místech spousta kamenů. Opakuji, že jsem rád, že jsem tady,” konstatoval Březík. Do nedělních šesti rychlostní zkoušek půjde s náskokem 9,7 sekundy na druhého v pořadí, kterým je Mikolaj Marczyk (Škoda Fabia RS Rally2). “Jsme rychlí, to je dobře. Na rychlostních zkouškách byly nějaké kameny a to bylo dost rizikové na defekty. Zítra zkusíme zatlačit sami na sebe a bojovat o vítězství na Barum rally,” konstatoval polský pilot, který je stále úřadujícím mistrem Evropy.
Sedmý v absolutním pořadí soutěže a třetí v hodnocení mistrovství republiky je další domácí borec Eric Cais (Hyundai i20 N Rally2). “Docela smutné, abych byl upřímný. Chci bojovat vepředu. Vím, že jsem na limitu možností, které tu nyní máme, ale vím, že můžeme být rychlejší. Čas tady nevypadá příliš špatně. Držím palce i Adamovi, je z mé sousedního vesnice. Opravdu se za něj modlím, aby to první místo udržel,” uvedl Cais v cíli sobotního dne.
Průběžné pořadí (po RZ7 z R13):
1. Březík, Bělák (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1:11:5,7; 2. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +9,7; 3. Suninen, Haapala (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +11,3; 4. Mabelini, Lenziová (It./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +13,1; 5. Matulka, Syty (Pol.(Škoda Fabia RS Rally2) +26,7; 6. Mareš, Bucha (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) +33,4; 7. Cais, Trunkát (ČR/Hyundai i20 N Rally2) +34,2; 8. Tempestini, Maiorová (Rum./Škoda Fabia RS Rally2) +1:02,0; 9. Wagner, Oestlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +1:29,9; 10. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +2:13,9; 11. Tarabus, Machů (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +2:44,5; 12. Blach, Sosa (Šp./Toyota GR Yaris Rallly2) +2:49,8; 13. Gábor Német, Gergely Német (Maď./Škoda Fabia RS Rally2) +3:17,6; 14. Vlček, Skořepa (ČR/Hyundai i20 N Rally2) +4:33,4; 15. Dirtofan, Pulpea (Rum./Škoda Fabia RS Rally2) +4:36,1.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Barum Czech Rally Zlín:
Neděle 16. 8. - 7.58 RZ8 (18,01 km), 9.06 RZ9 (11,34 km), 10.05 RZ10 (12,62 km), 13.24 RZ11 (18,01 km), 14.32 RZ12 (11,34 km), 16.05 RZ13 (12,62 km). Etapa celkem 83,94 km).
Foto: Eduard Suchý