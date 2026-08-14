Barum rallye před startem: Kdo využije absence Stříteského?
Bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského bude ve Zlíně pokračovat mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Czech Rally Zlín, která je také součástí evropského šampionátu, se tak budou zejména Filip Mareš, Jan Kopecký a Adam Březík snažit využít absence a zvýšit šance na titul.
Aktuálně druhý Mareš ztrácí na vítěze posledních třech českých soutěží 28 bodů, třetí Kopecký 67 bodů a Březík 84 bodů. Vzhledem ke koeficientu rallye může vítěz ve Zlíně získat maximálně 90 bodů.
Trať nabídne novinky
Pětapadesátý ročník Barum Czech Rally Zlín měří celkem 790 kilometrů a na nich je vypsáno 13 rychlostních zkoušek na sedmi úsecích v celkové délce 206 kilometrů. Po páteční městské super rychlostní zkoušce proběhne soutěž ve dvou etapách. Během nich posádky absolvují vždy tři rychlostní zkoušky dvakrát.
Pořadatelé letos upravili podobu tratí s důrazem na jejich sportovní hodnotu. Z itineráře proto zmizela rychlostní zkouška Březová, kterou nahradí nový úsek Pohořelice, vycházející z loňského shakedownu – testovací rychlostní zkoušky. Jezdci zde oceňují především jeho technickou náročnost a kombinaci rychlých i pomalých pasáží.
Program zahájila v pátek dopoledne kvalifikační rychlostní zkouška, na kterou navazuje shakedown. Více než šest kilometrů dlouhý úsek povede z Bělova nad Žlutavu. Jízdy začaly v 9:00 hodin, samotná kvalifikace odstartovala v 10:46. Po slavnostním startu před zlínskou radnicí bude následovat tradiční městská divácká rychlostní zkouška.
Nejprve se představí posádky mistrovství České republiky, od 21:35 na trať vyrazí účastníci evropského šampionátu FIA ERC. Organizátoři letos očekávají ukončení programu přibližně ve 23 hodin. Soutěž vyvrcholí v neděli rychlostními zkouškami Pindula, Semetín a Kateřinice. Závěrečná RZ Kateřinice bude opět zařazena jako Power Stage, tedy bonusová rychlostní zkouška. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne tradičně v 17:30 hodin na náměstí Míru ve Zlíně.
Jediný, kdo porazil lídra
Minulý rok dojel Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) ve Zlíně na šestém místě celkově, čtvrtý v hodnocení českého mistrovství. „Těšil jsem se na vzájemný souboj s Dominikem na trati a moc mě mrzí, že k němu nedojde. Na našem přístupu k Barumce se nic nemění – chceme podat maximální výkon a vystoupat co nejvýše. Naše příprava je usilovnější, loni jsme nebyli tak konkurenceschopní, jak jsme si představovali. Doufám, že letos to bude z naší strany výrazně lepší závod,“ doufá Mareš, který letos dokázal jediný Stříteského porazit, když vyhrál na Rallye Šumava.
Úřadující jedenáctinásobný český šampion Jan Kopecký nastoupí v barvách Agrotec Škoda Rally Teamu. Rekordman zlínské soutěže bude usilovat o své zdejší třinácté vítězství a zároveň o postup z průběžného třetího místa domácího šampionátu. „Pokud chceme ještě pomýšlet na titul, nezbývá než na Barumce vyhrát,“ uvědomuje si Kopecký. Nikdo zkušenější se na start nepostaví. „Je před námi pořádná výzva a my se připravíme, jak nejlépe to půjde,“ dodal čtyřiačtyřicetiletý pilot.
Z Březíka je ambasador
Výhodu znalosti domácích tratí bude chtít využít Adam Březík, kterého bude navigovat Zdeněk Bělák. Společně budou reprezentovat zlínský Samohýl Škoda Team.
Březík byl letos organizátory Barum Czech Rally Zlín pasován do role ambasadora. „Vždy byl můj sen na tomto podniku startovat, nyní to už bude podeváté. Dříve v Lukově mi Barumka jezdila kousek od baráku, nyní to mám na RZ Pindula z domu ještě blíže, tak tři sta metrů. Na druhou stranu jsem na tomto lesním úseku byl autem naposledy loni na Barumce, na kole párkrát na jaře, protože rád jezdím po lesních cestách, kde není provoz,“ popisuje.
Na Barumce jsou jeho maximem čtvrtá místa v letech 2023 a 2024. „Bedna je sen a cíl v každém ročníku. Samozřejmě pro to uděláme maximum,“ dodává jezdec.
Barvy turnovského Kontakt Škoda Teamu bude tradičně hájit Věroslav Cvrček jun. s novým spolujezdcem Pavlem Jansou. Za Auto Strž Škoda Rallypossible Team nastoupí posádka Ján Kundlák a Pavel Zalabák. Do boje o výhru se ve Zlíně zapojí i přední jezdci evropského šampionátu, kterému kraluje Fin Teemu Suninen (Škoda Fabia RS Rally2). Na startu nebude chybět ani loni celkově třetí Andrea Mabellini z Itálie (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale), jenž za nejrychlejším Kopeckým zaostal tehdy jen o necelých 14 sekund.
Pohled do statistik soutěže
- Do soutěže je přihlášeno 116 posádek, 64 českých a 52 zahraničních celkem ze dvaceti států. Z cizinců jsou nejpočetněji zastoupeni Italové (8), Irové a Poláci (po 6).
- S prioritou FIA jsou přihlášeni - Teemu Suninen (FIN), Miko Marczyk (POL), Filip Šipoš (SVK)
- Na startu se objeví posádky ve vozech 15 značek. Počty jsou následující - Škoda (36), Ford (17), Opel (12), Renault (11), Peugeot (9), Lancia (7), Honda (7), Citroën (6), Hyundai (4), Toyota (2), BMW (1), Fiat (1), Mitsubishi (1), Lada (1), Porsche (1).
- Nejpočetněji je v rámci evropského šampionátu obsazena třída RC2 s 37 vozy. Nejvíce je zastoupen s 24 vozy modelový typ Fabia RS Rally2.
- Není bez zajímavosti, že ve startovním poli se objeví 24 smíšených posádek a za volantem tři zástupkyně něžného pohlaví - Rumunka Alexandra Teslovanová, Kübra Keskinová Denizciová z Turecka a Češka Eliška Slavíková.
Program Barum Czech Rally Zlín
Pátek 14.8. - 20.30 RZ1 (9,57 km).
Sobota 15. 8. - 8.48 RZ2 (12,51 km), 9.51 RZ3 (25,59 km), 11.54 RZ4 (18,04 km), 14.52 RZ5 (12,51 km), 15.55 RZ6 (25,59 km), 17.58 RZ7 (18,04 km). Etapa celkem 121,85 km.
Neděle 16. 8. - 7.58 RZ8 (18,01 km), 9.06 RZ9 (11,34 km), 10.05 RZ10 (12,62 km), 13.24 RZ11 (18,01 km), 14.32 RZ12 (11,34 km), 16.05 RZ13 (12,62 km). Etapa celkem 83,94 km).
Průběžné pořadí MČR (po 4 z 6 soutěží)
1. Stříteský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 212 bodů; 2. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 184; 3. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 145; 4. Březík (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 128; 5. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 116; 6. Kundlák (ČR,/Škoda Fabia RS Rally2) 95; 7. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 94; 8. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 73; 9. Pech (ČR/Citroën C3 Rally2) 57; 10. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 52; 11. Kopáček (Ford Fiesta R5) 31; 12. Jirásek (Citroën C3 Rally2) 15; 13. Trojan (Škoda Fabia RS Rally2) 13; 14. J. Talaš (Citroën C3 Rally2) 8; 15. Soldát (Škoda Fabia R5) 6; 15. Rujbr (Citroën C3 Rally2) 4; 16. Jírovec (Toyota GR Yaris Rally2) 4; 17. Ševčík (Škoda Fabia R5) 3; 18. Kačírek (Ford Fiesta Rally3) 3; 19. Nešetřil (Škoda Fabia RS Rally2) 3; 20. Trněný (Škoda Fabia R5) 2; 21. Komárek Škoda Fabia RS Rally2) 1; 22. Pešl (Škoda Fabia R5) 1; 23. Nwelati (Škoda Fabia R5) 1.
Průběžné pořadí ME (po 4 ze 7 soutěží)
1. Suninen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 80 bodů; 2. Mabelini (It./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 57; 3. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 47; 4. Basso (It./Škoda Fabia RS Rally2) 45; 5. Matulka (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 35; 6. Suarez (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 30; 7. Heikkilä (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 30; 8. Daprá (It.Škoda Fabia RS Rally2) 30; 9. Bulacia (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 30; 10. Seskš (Lotyš./Škoda Fabia RS Rally2) 28. Bodovalo 43 jezdců.
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