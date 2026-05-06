Bayern vs PSG: Souboj garáží! Čím jezdí Kane, Díaz, Olise nebo Kvaradona?
Píše se 6. květen a mnichovská Allianz Arena vře u odvety semifinále Ligy mistrů. Po šíleném prvním utkání v Paříži, které skončilo divokou přestřelkou, je dnes v sázce všechno. V garážích hlavních hvězd se mezitím střídá mnichovská korporátní disciplína a pařížská dekadence.
Luis Enrique, trenér pařížského gigantu, se vrací do Mnichova s útočným trojzubcem v čele s Ousmanem Dembélém a Khvichou Kvaratskheliou. Bayern zase sází na svou pověstnou systémovou preciznost a doufá, že Kaneův instinkt zafunguje i tentokrát. Samozřejmě mu pomůže divoký Luis Diaz a magický Michael Olise.
Celý svět očekává fotbalové zemětřesení, které naváže na jeden z nejlepších zápasů historie, který skončil stavem 5:4 pro pařížský celek. A my se podiváme na to, čím jezdí největší hvězdy obou týmu mezi tréninky.
Harry Kane: Na levostranku se musí zvykat
V dnešním zápase bude Kane pod obrovským tlakem. Bayern potřebuje vyhrát a Kaneova schopnost fixovat stopéry Marquinhose a Pacha bude pro úspěch domácích klíčová.
Anglický gentleman nedá dopustit na britskou klasiku, ve své sbírce má Range Rover Autobiography a Bentley Continental GT. Nicméně po Mnichově se stejně jako zbytek týmu prohání v rodinném, ale pekelně rychlém Audi RS 6 Avant. Vždyť značka Audi spolupracuje s mnichovským celkem už přes 20 let! V kabině si Harry Kane prý stále zvyká na levostranné řízení. V německém Bildu se nechal slyšet, že jeho největším vítězstvím zatím je, že auto ještě nikde neodřel.
Ousmane Dembélé: Tuning i neviditelnost
Vítěz Zlatého míče 2025 je na silnici synonymem pro pařížskou dekadenci. Jeho nejoblíbenějším kouskem pro příjezd do tréninkového centra je Bentley Bentayga Mansory Heritage, karbonem obložené monstrum s výkonem 900 koní a brutálním krouticím momentem. Když se Dembélé zrovna nepotřebuje předvádět, využívá zakázkový Mercedes-Benz V-Class s interiérem připomínajícím privátní tryskáč. V PSG mu nikdo značky nediktuje, a tak Dembélé diktuje vlastní styl.
Michael Olise: Hříšník s elektromobilem
Mladý Francouz Michael Olise přišel do Bayernu s pověstí drzého křídelníka, který se nebojí nikoho a ničeho. To předvedl i v prvním zápase v Paříži, kde vstřelil gól na 2:2 a po celou dobu utkání větral levou stranu obrany PSG.
Mladý křídelník, který do Bayernu přišel ukázat drzost, ji předvedl i na silnici. Jako služební vůz vyfasoval Audi RS e-tron GT performance, což je elektrický vrchol s výkonem přes 900 koní. Jenže Oliseho těžká noha ho už stála pár eur – u tréninkového centra na Säbener Straße ho radar změřil, jak v obytné zóně letí 72 km/h. Olisemu byla udělena pokuta 288 € a hrozil mu měsíční zákaz řízení, navíc musel na kobereček k vedení klubu.
Khvicha Kvaratskhelia: Od skromnosti k Lamborghini
Gruzínský křídelník, přezdívaný „Kvaradona“, se v roce 2026 stal neodmyslitelnou součástí pařížského trojzubce. Jeho přestup z Neapole do PSG byl jedním z nejsledovanějších transferů a Khvicha okamžitě ukázal, proč za něj Pařížané zaplatili astronomickou částku. V prvním semifinále proti Bayernu vstřelil dva góly, včetně nádherného sóla.
Gruzínský útočník prošel v Paříži největší automobilovou proměnou. Zatímco v Neapoli jezdil v obyčejném Mini Cooperu, kterým se snažil splynout s davem, dnes je jeho garáž v úplně jiné lize. Pro běžné cesty Paříží si oblíbil elegantní Ferrari Roma, které je jeho srdcovkou ještě z Itálie. Na tréninky PSG už ale v roce 2026 dorazil také v matně šedém Lamborghini Revuelto. Hybridní dvanáctiválec s výkonem 1015 koní sedí k jeho hře – i Kvara umí z tichého pohybu vystřelit k neudržitelnému sprintu, který obranu soupeře prostě roztrhá.
Luis Díaz: Kolumbijská krev miluje benzin
Luis Díaz se stal jedním z nejdražších nákupů v historii Bundesligy, když v létě 2025 přestoupil z Liverpoolu do Bayernu za 75 milionů eur. Jeho start v Mnichově je fenomenální a gól na 4:5 v divokém prvním semifinále proti PSG dává Bayernu slušnou šanci na finále.
V garáži má sice pořádný „benzín“ v podobě Porsche Cayenne S nebo Jeepu Wrangler, které si oblíbil už během angažmá v Anglii, ale německý řád mu do cesty postavil elektřinu. Jako hráč Bayernu musel vyfásnout služební Audi RS e-tron GT. Tenhle elektrický supersport vystřelí z nuly na sto za 3,3 sekundy – tedy skoro tak rychle, jako když Díaz pláchne po křídle.
Jamal Musiala: Tichý technologický mozek
Jamal Musiala je protipólem Oliseho temperamentu. V očekávaném duelu bude dost možná rozhodovat jeho kreativita mezi liniemi soupeře. A co auta? Jeden z nejinteligentnějších hráčů své generace si na svou pověst dává velký pozor.
Mozek ofenzivy Bayernu si na rozdíl od Oliseho dává na reputaci pozor. Jezdí ve stejném modelu jako jeho mladší kolega – Audi RS e-tron GT. Musiala auto využívá jako tichou bublinu pro koncentraci. Žádný tuning, žádné výstřelky, jen čistě černý lak. Placatý elektrický sedan s cenovkou přes 4 miliony korun.
João Neves: Diskrétní luxus
Mladý Portugalec je v PSG zjevením. Měří pouze 170 cm, ale v prvním semifinále proti Bayernu dokázal hlavou vstřelit gól na 2:1 po rohovém kopu. Neves je typem moderního záložníka, který neúnavně pracuje pro tým, sbírá odražené míče a dokáže přesně distribuovat přihrávky pod tlakem.
Benjamínek pařížské zálohy se drží spíše při zemi. I když si může dovolit cokoliv, zatím dává přednost praktičnosti a decentnímu stylu v podobě Range Roveru Velar.
Vincent Kompany vs. Luis Enrique: Souboj trenérů
Vincent Kompany, který v Mnichově nastolil novou éru po éře Tuchela, funguje jako vzorný voják Audi. Jako hlavní kouč reprezentuje značku v Audi SQ8 e-tron. Ideální stroj pro stratéga, který nepotřebuje řvát, aby ho tým poslouchal.
Naopak Luis Enrique je v Paříži známý svou obsesí pro fitness a triatlon (v září 2025 dokonce prodělal operaci klíční kosti po pádu z kola). I když mu PSG dává k dispozici špičkové Audi Q8, Enrique se v Paříži nejraději prezentuje na svém zakázkovém horském kole značky MMR. Pro něj je auto jen nutné zlo, ostatně jako pro většinu moderních Pařížanů.
Zdroje: iSport, Transfermarkt.com, UEFA, FC Bayern, PSG, Fabrizio Romano, Auto Bild, The Sun, Sport1.de.