Belgie zpoplatní silnice všem řidičům osobních aut. A nejde jen o dálnice
Cesta přes Belgii k severnímu moři nebo do Francie byla pro řidiče osobních aut do tří a půl tuny vždy příjemně jednoduchá. Pokud jste nemířili do konkrétního tunelu Liefkenshoek u Antverp, projeli jste celým královstvím bez jediného poplatku. Tento bezplatný stav se má od 1. května 2027 definitivně stát minulostí.
Belgické regiony Vlámsko, Valonsko i Brusel se politicky dohodly na zavedení společného mýtného systému. Nepůjde přitom pouze o dálnice. Chystaná digitální známka vázaná na registrační značku pokryje kompletní síť regionálních i státních komunikací.
Dodržování povinnosti bude nekompromisně hlídat síť automatických kamer s rozpoznáváním registračních značek. Po přechodném období bez sankcí bude neplatičům hrozit pokuta od 70 eur výše.
|Cena belgické dálniční známky (2027)
|Kategorie vozidla/Poplatek
|Roční sazba (2027)
|Poznámka k platnosti
|Elektromobily (BEV)
|90 EUR (cca 2 250 Kč)
|Zvýhodněná ekologická sazba
|Standardní spalovací auta
|100 EUR až 125 EUR (cca 2 500 až 3 125 Kč)
|Vyšší částka platí pro starší ročníky výroby
|Krátkodobé známky (1 den až 2 měsíce)
|Ceny zatím nevydány
|V přípravě pro tranzitující turisty
|Pokuta za jízdu bez známky
|od 70 EUR (cca 1 750 Kč)
|Platí po skončení přechodného období
Okolo krátkodobých tarifů pro občasné návštěvníky zatím panuje nejasnost. Německý magazín Auto Bild varuje, že existence levnějších známek pro krátké cesty je zatím nejasná, ale automotoklub ADAC řidiče uklidňuje s tím, že se s variabilními kupóny od jednoho dne do dvou měsíců pevně počítá.
Vzhledem k přísným pravidlům Evropské unie ohledně proporcionality je zavedení krátkodobých tarifů pro tranzitující cizince v podstatě nevyhnutelné, byť na jejich přesný ceník si musíme ještě počkat.
Německé varování
Belgický záměr má však ještě jednu výraznou trhlinu, která pamětníkům okamžitě připomene rok 2019. Belgická politika totiž řeší klíčovou otázku: jak ochránit vlastní občany před novou finanční zátěží? Ve hře je myšlenka, že by rezidenti dostali zaplacenou částku zpět formou úlevy na domácí dani z motorových vozidel.
Přesně tímto způsobem si však Belgie koleduje o vážný právní náraz. Bavorští politici v Německu roky prosazovali národní mýtné s tím, že Němcům se poplatek kompenzuje na daních.
Evropský soudní dvůr v červnu 2019 celou tuto konstrukci nekompromisně smetl ze stolu. Označil ji za diskriminaci zahraničních řidičů, kteří by systém jako jediní fakticky financovali. Pokud Belgie schválí obdobné daňové úlevy pro své obyvatele, vystavuje se téměř jisté stopce ze strany Evropské komise.
Inspirace z Rumunska
Myšlenka zpoplatnit celou silniční síť, nikoliv pouze samotné dálnice, přitom není v Evropě úplně ojedinělá. Dobře ji znají všichni, kdo někdy cestovali do Rumunska. Tamní takzvaná Rovinieta je povinná pro jakoukoliv státní silnici první třídy a bez ní se legálně nedostanete ani z pomezního hraničního přechodu. Belgie se tak zařadí do klubu zemí, kde se hranice stávají pomyslnou mýtnou bránou do celé infrastruktury.
Zda se belgickým úřadům podaří vyhladit všechny právní třecí plochy a spustit systém včas na jaře roku 2027, ukáže až nadcházející legislativní proces v Bruselu. Pro řidiče plánující letní tranzit západní Evropou z toho však plyne jasný vzkaz: éra bezplatného průjezdu belgickým královstvím se neúprosně krátí.
Zdroje: ADAC, Auto Bild, Evropský soudní dvůr, Free To X, Rovinieta, Viapass