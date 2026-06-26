Bentley s neony? Továrně upravené kupé šokovalo kultovní japonský tuning sraz
Tradiční britský výrobce aristokratických korábů namontoval pod prahy svého nejnovějšího supersportu podsvícení a vyrazil s ním na neoficiální noční sraz tunerů na legendárním parkovišti Daikoku. Není to apríl.
Automobilka z Crewe přivezla do Japonska své nejnovější dvoudveřové klenoty v čele s řidičsky orientovaným modelem Continental GT S a extrémní verzí Supersports. Oficiální část oslav měla sice veškerý očekávaný lesk, včetně kompletního nasvícení ikonické Tokyo Tower do charakteristické zelené barvy Bentley, ale to zajímavější se odehrálo až po tiskovce a VIP večírku.
Do ulic Tokia totiž vyrazil i speciální exemplář Supersports, známý jako „Pymkhana“. Jde o identický vůz, se kterým kaskadér Travis Pastrana létal bokem v akčním videu. Pro svou japonskou misi stroj dostal zelené podsvícení podvozku, jakoby právě vyjel z prvních dílů rychle a zběsile. Cílem byl sraz na legendárním odpočívadle Daikoku.
Pro nezasvěceného pozorovatele je Daikoku Parking Area zkrátka obyčejným dálničním uzlem na umělém ostrově v Yokohamě, obklopeným monstrózní spletí estakád dálnice Shuto Expressway. Pro milovníky aut je to však epicentrum japonské tuningové kultury.
Vše začalo v divokých devadesátých letech, kdy přilehlé dálniční rovinky sloužily k ilegálním závodům. Daikoku se tehdy stalo přirozeným útočištěm, kde jezdci po nebezpečných sprintech chladili a diskutovali. A přestože pouliční závodění bylo v Japonsku téměř vymýceno, atmosféra na slavném parkovišti nezmizela.
Srazy na parkovišti Daikoku zpravidla nemají žádného oficiálního organizátora, pevný program ani vstupné. Každý pátek a sobotu v noci se zde prostě spontánně scházejí tisíce nadšenců. Vedle sebe tu tak parkují extrémně upravené nissany, nablýskané italské supersporty či bizarně osvětlené minivany stylu bosozoku.
Navzdory tunerské atmosféře zde panuje přísný vnitřní řád postavený na typickém japonském respektu. Místní komunita dodržuje nepsaný kodex, který zakazuje například blokování míst pro kamiony, jež tvoří páteř tamní logistiky. Nepatří sem ani bezhlavé vytáčení motorů nebo bezdůvodné pálení pneumatik. I tak policie srazy pravidelně rozpouští pomocí amplionů a uzavírání příjezdových cest. Pro komunitu je to však jen rutinní hra na kočku a myš. Auta se disciplinovaně rozjedou a za hodinu, až se situace uklidní, se vrátí zpět.
Když mezi tyto dálniční samuraje tiše vplul tovární britský supersport se zářícími zelenými neony, vyvolal naprostou senzaci. Bentley tímto krokem zbořilo mýtus o upjaté značce pro starší pány. Nebyla to však jediná zastávka této netradiční propagační jízdy. Upravený Continental se ukázal i na světoznámé křižovatce v Šibuji, kde obří obrazovky promítaly ono Pastranovo šílené video. Následovala neformální party „Coffee & Cars“ ve čtvrti Šindžuku.
Prezentaci podtrhl druhý představený model, Continental GT S, který dostal unikátní polep. Ten byl inspirován nejrychlejším japonským rychlovlakem Šinkansen Hajabusa, který spojuje Tokio s severním přístavem Hakodate.
Zeleně podsvícený continental se nyní vrací domů do Velké Británie, kde ho čeká debut před domácím publikem na slavném Festivalu rychlosti v Goodwoodu. V zemi vycházejícího slunce však po sobě zanechal nesmazatelnou stopu.
Zdroje: Bentley, HotCars