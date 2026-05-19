Bentley svolává nejrychlejší Bentaygu kvůli banální chybě na nálepce
Britská automobilka Bentley musí v Americe poslat do servisů majitele svého vrcholného SUV Bentayga Speed. Důvodem je obyčejný informační štítek nalepený na karoserii. Výrobce chybně uvedl vyšší nosnost, než jakou auto reálně zvládne.
Výrobce z britského Crewe musí do amerických a kanadských servisů pozvat majitele zhruba 163 vozů Bentley Bentayga Speed modelového roku 2026 kvůli jediné samolepce. Ta se nachází na rámu karoserie a je viditelná po otevření dveří.
Problém spočívá v takzvaném štítku o pneumatikách a zatížení vozidla (tzv. tire placard), který má posádce i servisům jasně sdělovat, kolik kilogramů nákladu auto bezpečně uveze.
Interní komunikační šum
U specifické verze Speed, která má kvůli sportovně odladěnému podvozku a masivnějším komponentům pohonu nižší užitečnou hmotnost než standardní modely, tiskárna vychrlila nesprávné údaje. Výsledný štítek tak majitelům tvrdí, že do auta mohou naložit více, než na co je stavěné. Hodnota se liší zhruba o 80 až 100 kilogramů.
Podle interního vyšetřování automobilky, které začalo po rutinní kontrole, vznikl celý incident čistě kvůli komunikačnímu šumu. Vývojové oddělení sice přesně spočítalo limity pro verzi Speed, ale informaci o snížené nosnosti včas nepředalo týmu, který generuje tisková data pro výrobní linku.
Systém poté automaticky použil hodnoty pro běžnou Bentaygu. Výsledkem je porušení amerického federálního bezpečnostního standardu číslo 110. Ačkoliv se jedná o administrativní přehmat, úřady k němu přistupují nekompromisně.
Pokud by majitelé vůz naložili na základě chybných údajů, hrozí reálné překročení technických limitů šasi. To bezprostředně ovlivňuje ovladatelnost a stabilitu takto těžkého a pekelně rychlého kolosu. Kritickým bodem jsou v tomto případě nízkoprofilové pláště verze Speed, které mají odlišný hmotnostní index než standardní modely. Pokud jsou dlouhodobě vystaveny nadměrné zátěži a extrémním silám ve vysokých rychlostech, hrozí jejich selhání.
Mizivé náklady, velká nepříjemnost
Problém se týká vozů vyrobených v poměrně krátkém období od 26. září do 17. listopadu minulého roku v domovské továrně Bentley v anglickém městě Crewe. Evropských majitelů se tato patálie netýká.
Chybný štítek je čistě specifickou záležitostí severoamerického trhu, kde legislativa vyžaduje striktní formátování údajů podle tamního bezpečnostního standardu. Pro Evropu se auta schvalují podle jiných norem s odlišnou dokumentací.
Americké zastoupení značky začíná dotčené klienty v USA a Kanadě oficiálně obesílat dopisy právě v těchto dnech. Celá náprava v servisu je pro ně bezplatná a zabere mechanikům několik minut, během kterých starou nálepku strhnou a nahradí ji novou se správnými daty.
Zdroje: NHTSA, Transport Canada, Autoevolution, Kelley Blue Book