Bentley ukázalo slavný blower ve čtyřech velikostech. Elektrická zmenšenina může na silnici
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Na společné fotografii se potkala závodní legenda z roku 1929, její pojízdná elektrická replika a dva ručně vyráběné sběratelské modely. Prvních 25 vozů Blower Jnr je nyní připraveno k předání zákazníkům.
Na první pohled může fotografie působit jako nepovedená montáž. Bentley však skutečně seřadilo čtyři různě velká zpracování stejného automobilu. Původní závodní blower doplnila jeho elektrická zmenšenina a dvojice modelů v měřítkách 1:8 a 1:18.
Předlohou všech tří novodobých verzí je Bentley 4½ Litre Supercharged Team Car No. 2 z roku 1929. Vůz s registrační značkou UU 5872 vznikl jako jeden ze čtyř továrních blowerů a v roce 1930 se zúčastnil čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans.
Jeho dlouhá příď, odkryté mechanické součásti a kompresor umístěný před chladičem z něj udělaly jeden z nejznámějších předválečných automobilů značky. Dnes patří k nejcennějším exponátům tovární Heritage Collection, stále však nezůstal pouhým statickým muzejním předmětem. Bentley jej používá při historických jízdách a představuje na automobilových akcích po celém světě.
Největší z novodobých interpretací se jmenuje Blower Jnr. Britské Hedley Studios, dříve známé jako The Little Car Company, jej zmenšilo na 85 procent původních rozměrů. Nejde ovšem o dětskou hračku ani výstavní maketu, ale o plně funkční elektromobil homologovaný pro provoz na veřejných komunikacích.
Pohon zajišťuje elektromotor o výkonu 23 kW (31 koní). Nejvyšší rychlost překračuje 80 km/h a certifikovaný dojezd dosahuje až 120 kilometrů. Vzhled, proporce a základní uspořádání vycházejí ze závodního originálu, zatímco pod povrchem pracuje současná technika.
Blower Jnr musel dostat moderní brzdy, kompletní elektrickou soustavu, světlomety, směrová světla a dokonce couvací kameru. Vývojáři se snažili všechny nezbytné prvky ukrýt nebo začlenit tak, aby co nejméně narušovaly historický vzhled a analogový charakter vozu.
Hedley Studios počítá s výrobou 349 exemplářů. Prvních 25 automobilů již dokončilo ve svém závodě v Bicesteru a připravuje je k předání zákazníkům. Úvodní kus si objednalo samotné Bentley, které jej již převzalo do svého areálu v Crewe.
Zakladatel studia Ben Hedley považuje za nejnáročnější právě vývoj částí, které na hotovém automobilu nejsou vidět. Podle něj může jít o první zmenšenou repliku předválečného vozu homologovanou jako nově vyrobený sériový automobil. Studio však toto prvenství formuluje jako vlastní předpoklad.
Zbývající zpracování vytvořila britská společnost Amalgam Collection, která se specializuje na detailní ručně vyráběné modely automobilů. Blower v měřítku 1:8 představila už v únoru 2020, nyní k němu přidává kompaktnější variantu 1:18.
Novinku označuje za svůj dosud nejsložitější model v tomto měřítku. Tvůrci museli zmenšit nejen tvar karoserie, ale také velké množství odkrytých mechanických součástí, které jsou pro skutečný blower charakteristické.
Majitelé vozů Bentley Blower Continuation Series si mohou objednat model v měřítku 1:8 nebo 1:18 odpovídající individuální specifikaci svého automobilu. Miniatura tak může kopírovat jeho barevné provedení, materiály i další zvolené detaily.
Amalgam připravil také patinovanou variantu většího modelu. Limitovaná série 30 kusů zachycuje Team Car No. 2 ve stavu po závodě 24 hodin Le Mans v roce 1930. Ručně vytvořené nečistoty, stopy opotřebení a poškození zahrnují i ohnuté zadní blatníky, které na skutečném voze poškodily poruchy pneumatik.
Čtyři blowery vystavené v Crewe tak plní rozdílné úlohy. Originál zůstává aktivní součástí historické sbírky, elektrický Blower Jnr převádí jeho podobu do silničního vozidla a dvě nejmenší verze míří do vitrín sběratelů. Všechny přitom vycházejí ze stejného závodního automobilu starého téměř sto let.
Zdroj: Bentley I Video: Bentley