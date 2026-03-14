Benzin a nafta letí vzhůru, plynná paliva zatím ne. Jak to?
Na každodenní zdražování benzinu a nafty se zatím majitelé aut na plynná paliva mohou dívat s úsměvem. Pravděpodobně se to však brzy změní.
V případě velkých výkyvů cen ropy na světových trzích je situace na českých čerpacích stanicích pokaždé stejná. Zdražování paliv je okamžité, i když paliva v nádržích jsou nakoupená ještě za nižší ceny, ale když cena ropy klesá, zlevňování benzinu a nafty jde jen pomalu, protože přeci paliva v nádržích byla nakoupena za draho.
Tuto praxi již komentovali jiní, nebudeme se tedy opakovat. Za zmínku v tomto ohledu stojí, že plynných paliv se skokové zdražování netýká – zatím. LPG podražilo na začátku letošního roku kvůli diskutabilní změně započítávání emisí CO2 z jeho spalování, ale od té doby se na pumpách drží na hranici 19 korun za litr.
To podle Ivana Indráčka, předsedy České asociace LPG, ovšem nebude mít dlouhého trvání. „Od začátku měsíce LPG podražilo o 2,70 až 3 koruny na litr, tedy o korunu méně než u benzinu,“ uvádí s tím, že však distributoři mají na LPG často měsíční kontrakty. Dnešní ceny u benzinek tedy vychází z únorových nákupních cen. Zdražování LPG se v budoucnu očekává, avšak změny se u něj projevují pomaleji oproti benzinu a naftě.
Cena CNG se rovněž zatím drží stále zhruba na stejných úrovních okolo 39 Kč/kg, resp. 27,90 Kč/m3. Oproti loňskému roku je CNG dokonce levnější zhruba o dvě koruny na kilogram. „Za srovnatelnou jednotku paliva tak majitelé CNG vozidel ušetří oproti těm benzínovým 9 korun, což je o 2 koruny více než před rokem,“ říká Damir Duraković ze společnosti Axigon, která poskytuje palivové karty.
CNG se kupuje jinak
Důvod, proč tomu tak je, je v jiném mechanismu nákupu. „Ceny CNG obecně mnohem méně reflektují pohyby cen plynu na evropském trhu. Zejména krátkodobé výkyvy se na cenách CNG fakticky vůbec neobjevují. Je to dáno mj. mechanismem nákupu plynu, který většinou neprobíhá na velkoobchodním trhu, ale přes obchodníky. Ti podobně jako v případě domácností plyn pro své odběratele nakupují průběžně a eliminují tak do značné míry cenové výkyvy,“ vysvětluje Michal Kocůrek, projektový ředitel poradenské společnosti EGU.
Současná stabilita však nemusí být trvalá. Pokud by výpadky LNG na světovém trhu přetrvávaly delší dobu, projeví se to i v cenách CNG. „V případě, že by konflikt na Blízkém východě a s ním spojený výpadek v dodávkách LNG na světový trh pokračoval více než pár týdnů, budou ceny CNG také reagovat na obecné navýšení vstupů – tedy ceny plynu, která tvoří v ceně CNG obvykle asi 30 %,“ uvádí dále Kocůrek.
Podobně situaci hodnotí i innogy, největší provozovatel CNG stanic v Česku. „Další vývoj bude záviset na situaci na Blízkém východě, který dnes neumí nikdo předvídat,“ říká mluvčí společnosti Pavel Grochál.
Do cen plynu i u čerpacích stanic však v blízké budoucnosti pravděpodobně promluví nedávné zastavení produkce LNG v Kataru, který patří k světově největším exportérům této komodity. Na burze už se to projevilo.
Cena CNG v posledních letech prošla velkými výkyvy, zejména kvůli Ruskem rozpoutané válce na Ukrajině a souvisejícími sankcemi. V září roku 2022, kdy trh procházel cenovým vrcholem, stál kilogram CNG průměrně téměř 75 korun. To je přepočteno na objem odpovídající jednomu litru benzínu 53,50 Kč/m3. Extrémy však byly mnohem výš, i vysoko nad 100 korunami za kilogram.
Jak ušetřit? S otáčkami opatrně
V souvislosti s drahými palivy motoristé pochopitelně hledají cesty, jak své náklady snížit. Nejjednodušší cesta, tedy méně jezdit, někdy není dost dobře proveditelná, stejně jako přestavba na LPG, která navíc vyžaduje velkou počáteční investici, nějakou dobu trvá a také není proveditelná u všech aut.
Technický stav vozu či namontované příslušenství jsou však věci, které se dají vyřešit během pár minut. V prvé řadě je tedy namístě sundat střešní box či i jen příčníky, pokud jste tak ještě neučinili, nebo třeba různé vlaječky vyjadřující podporu českým sportovcům na olympijských či paralympijských hrách.
Také je vhodné zkontrolovat tlak v pneumatikách; podhuštěné gumy mohou zvýšit spotřebu až o 5 %. Všechno to zvyšuje jízdní odpory vozidla a s tím i spotřebu; samozřejmě víc na dálnici než ve městě.
Ve městě však může pomoci zapnout stop-start, který řada řidičů z obavy o opotřebení motoru vypíná. Zejména u objemnějších motorů je úspora vlivem stop-startu znatelná, jezdíte-li hodně ve městě, a dnes běžné mild hybridy nestartují pastorkovým startérem, nýbrž jemněji startér-generátorem.
Za zvážení by mohlo stát také použití jízdního režimu Eco či následování rádce řazení na přístrojovém štítu. „Moderní auta dnes řidiče doslova učí jezdit úsporně. Eco režim nebo ukazatel správného řazení dokážou spotřebu snížit i bez toho, aby řidič musel zásadně měnit své návyky,“ říká Jáchym Knedlhans, který má na starost provoz Direct auto Parku..
Zde je však namístě opatrnost, protože obojí znamená silné podtáčení motoru, které mu nesvědčí. Podtočený motor vibruje, duní a nejede, a když ho více zatížíte, spotřeba nemusí oproti vyšším otáčkám, v nichž je vyšší točivý moment, o tolik klesnout. Při dlouhodobém podtáčení také hrozí zanášení motoru karbonem.
Zdroje: Autorský text s využitím informací od ČALPG, Axigon, EGU, innogy, Direct auto Park | foto: archiv | video: auto.cz