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Benzin a nafta stojí o desítky procent víc než loni. V uplynulém týdnu opět zdražila

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Svět motorů/Michal Kollert

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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ČTK
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Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu opět o desítky haléřů zdražily. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stoupla v průměru o 40 haléřů na 42,06 koruny za litr a cena nafty o 81 haléřů na 45,78 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Ve srovnání se stejnou dobou v loňském roce jsou paliva výrazně dražší - benzin o 8,22 koruny na litru (+ 24 %), nafta o 13,32 koruny (+41 %).

Paliva začala letos výrazně zdražovat poté, co stouply ceny ropy na světových trzích, když Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země a americké základny v nich. Cena benzinu v Česku tehdy vyskočila během jednoho měsíce ze zhruba 33,6 koruny na 41,6 koruny za litr a cena nafty z 33 na 48,3 koruny. Poté ceny kolísaly. Kvůli zdražování česká vláda zhruba po tři měsíce ceny paliv regulovala. Regulaci 20. července ukončila.

Nejlevnější benzin natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 41,66 koruny. Nafta je nejlevnější v Pardubickém kraji, litr tam prodávají průměrně za 45,31 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí dlouhodobě pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 42,84 koruny a litr nafty 46,70 koruny.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 26. srpnu 2026 (v Kč/l)
KrajNatural 95Nafta
ČR42,0645,78
Praha42,8446,7
Středočeský42,1345,98
Jihočeský41,6645,61
Plzeňský42,1546,01
Karlovarský41,8145,69
Ústecký41,7745,6
Liberecký41,8745,59
Královéhradecký41,9645,63
Pardubický42,0145,31
Vysočina42,345,93
Jihomoravský42,545,84
Olomoucký42,0845,78
Zlínský41,8545,55
Moravskoslezský41,8545,64
Zdroj: CCS

Zdroj: ČTK

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