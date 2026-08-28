Benzin a nafta stojí o desítky procent víc než loni. V uplynulém týdnu opět zdražila
Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu opět o desítky haléřů zdražily. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stoupla v průměru o 40 haléřů na 42,06 koruny za litr a cena nafty o 81 haléřů na 45,78 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Ve srovnání se stejnou dobou v loňském roce jsou paliva výrazně dražší - benzin o 8,22 koruny na litru (+ 24 %), nafta o 13,32 koruny (+41 %).
Paliva začala letos výrazně zdražovat poté, co stouply ceny ropy na světových trzích, když Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země a americké základny v nich. Cena benzinu v Česku tehdy vyskočila během jednoho měsíce ze zhruba 33,6 koruny na 41,6 koruny za litr a cena nafty z 33 na 48,3 koruny. Poté ceny kolísaly. Kvůli zdražování česká vláda zhruba po tři měsíce ceny paliv regulovala. Regulaci 20. července ukončila.
Nejlevnější benzin natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 41,66 koruny. Nafta je nejlevnější v Pardubickém kraji, litr tam prodávají průměrně za 45,31 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí dlouhodobě pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 42,84 koruny a litr nafty 46,70 koruny.
|Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 26. srpnu 2026 (v Kč/l)
|Kraj
|Natural 95
|Nafta
|ČR
|42,06
|45,78
|Praha
|42,84
|46,7
|Středočeský
|42,13
|45,98
|Jihočeský
|41,66
|45,61
|Plzeňský
|42,15
|46,01
|Karlovarský
|41,81
|45,69
|Ústecký
|41,77
|45,6
|Liberecký
|41,87
|45,59
|Královéhradecký
|41,96
|45,63
|Pardubický
|42,01
|45,31
|Vysočina
|42,3
|45,93
|Jihomoravský
|42,5
|45,84
|Olomoucký
|42,08
|45,78
|Zlínský
|41,85
|45,55
|Moravskoslezský
|41,85
|45,64
|Zdroj: CCS
Zdroj: ČTK