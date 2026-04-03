Bez spalovacích motorů se ještě dlouho neobejdeme, zní z Toyoty
Japonský gigant poukazuje na globální problémy nerovnoměrné adopce elektromobility a ukazuje, že chce do budoucna nabídnout pro každého něco.
Ve svém vlastním deníku Toyota Times automobilka nedávno vysvětlila, proč dlouhodobě zaujímá zdrženlivou pozici vůči přechodu ke stoprocentní elektromobilitě a že modely se spalovacími motory budou ještě dlouho potřeba.
Toyota v období pobláznění elektromobilitou napříč automobilovým průmyslem nadále vyvíjela nové čtyřválcové spalovací motory, které plánuje používat v plejádě svých budoucích modelů. „Stále existuje mnoho oblastí, kde se lidé bez benzinových aut prostě neobejdou,“ zní z automobilky.
To je zřejmé především v kontextu historicky nejprodávanějšího globálního modelu Corolla, který má ve své nadcházející třinácté generaci dostat kromě hybridní a elektrické varianty také variantu se spalovacím motorem. Může za to především nerovnoměrná adopce elektromobility napříč světovými trhy.
Přestože některé automobilky na vybraných trzích již dokázaly prodávat elektrickou verzi modelu za stejnou cenu jako verzi se spalovacím motorem, téměř vždy je to pouze díky umělému navýšení ceny spalovacího modelu.
Konkrétním příkladem budiž Opel Astra, který na britském trhu se spalovacím motorem stojí o třetinu víc než na trhu českém. Poté je dosažení parity ceny s elektromobilem relativně snadné.
Složitá adopce
I kdybychom dokázali snížit cenu plně elektrických vozidel, stále mezi zákazníky existuje několik dalších překážek. Nabíjecí síť sice v tuzemsku a vybraných evropských státech roste relativně rychle, některé nabíječky však stále budujeme pomalé, na špatných místech nebo v malém počtu.
Potom není neobvyklé, že člověk u vybrané nabíječky musí čekat, než si nabije někdo jiný. A to jsou teprve problémy u nás, z globálního pohledu stále existují trhy, které nemají nabíjecí síť zdaleka tak dobře vyvinutou. Na takovém trhu automobilky stále silně bojují s porodními bolestmi elektromobility, jako byl strach z nízkého dojezdu.
Pro mnoho zákazníků nových aut zůstává stále důležitým faktorem rychlost nabíjení, která se jednoduchému doplnění fosilního paliva rovnat nemůže. Že dnešní elektromobily ujedou dostatečně daleko na to, aby stačilo nabíjet doma či v práci, to už mnozí při výběru nového auta nevnímají.
V USA prodeje po zrušení dotačních programů mírně poklesly, ale v Evropě dlouhodobě rostou. Minulý rok již nové elektromobily tvořily téměř pětinu všech nově prodaných vozidel, společně s plug-in hybridy už to byla téměř třetina. Na čínském trhu dokonce více než polovina prodaných vozidel využívá plně elektrického či plug-in hybridního pohonu.
„Ať už jsou energetické podmínky nebo životní styl jakékoli, naším cílem je vytvořit model Corolla, který by tamní řidiči rádi řídili,“ zaznívá z Toyoty. Radikální koncept představený na konci minulého roku byl sice plně elektrický, zcela jistý je však příchod hybridní varianty. Čistě spalovací varianta ani plug-in hybrid oficiálně potvrzeny nebyly.
Je však známo, že Toyota společně s japonskou automobilkou Mazda investuje do vývoje motorů schopných spalovat kapalný vodík, různá biopaliva nebo paliva syntetická. Toyota tak neříká, že by elektromobilita byla špatným směrem.
Pouze poukazuje na to, že její příchod není tak snadný, jak se před pár lety zákonodárci a některé automobilky domnívali. A také si nechává vrátka otevřená pro možný průlom v technologiích, které by spalovacím motorům mohly vdechnout druhý dech. Jisté zatím je, že na čistě elektrickou nabídku si u Toyoty ještě počkáme.
Zdroje: Motor1, Toyota Times