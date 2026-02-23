Bez tlačítek nebude pět hvězd. EuroNCAP má plné zuby displejů!
EuroNCAP bude vyžadovat fyzické ovladače pro některé základní funkce vozu, aby vozu udělila pětihvězdičkové hodnocení. Je jich ale tak málo, že zatím změnu reálně nepocítíme.
Svorně na to nadáváme už několik let, přesto je to čím dál horší – displeje v autech přebírají funkce, které jsme si dřív nedovedli představit bez fyzického tlačítka. Důvod je jednoduchý – je levnější namapovat funkci někam do dotykového displeje, než pro ni vyrobit tlačítko s kabeláží, podsvícením a vším potřebným.
Bezpečnost samozřejmě trpí, už když do displeje schováte vnitřní cirkulaci vzduchu, natož třeba ovládání adaptivního tempomatu nebo stěračů. Nezávislá organizace hodnotící bezpečnost nových aut EuroNCAP říká dost a neudělí pět hvězdiček autům, která nebudou mít fyzické ovládací prvky pro základní funkce.
Vypadá to skvěle – ale jen dokud nezjistíte, které funkce to jsou, resp. jak moc základní jsou. Jde o blinkry, výstražné dvojblinkry, stěrače, klakson a tlačítko SOS. To je všechno. V tomto seznamu nejsou ani světlomety, ani třeba vypínání samočinných dálkových světel, které leckdy funguje tragicky a v takovém případě dokáže protijedoucímu řádně znepříjemnit život.
Tyto funkce se v drtivé většině aut ovládají tlačítky už nyní, a tak není co měnit. Dokonce i auta jako Volkswagen ID.3 už dnes mají místo dotykového tlačítka pro dvojblinkry tlačítko fyzické. Problém by však mohly mít auta značky Tesla, která např. pro přepnutí stěračů z automatického do manuálního používají displej. To by nebyl problém, kdyby stěrače fungovaly vždy bezchybně, ovšem opak je pravdou.
Nezisková organizace ETSC (Evropská rada bezpečnosti dopravy) toto rozhodnutí vítá a považuje ho za pouhý začátek. Podle Franka Mützeho z ETSC čím déle řidič stráví prací s displejem, tím méně pozornosti věnuje řízení. „Současné dotykové displeje a infotainmenty jsou rozptylující a nebezpečné,“ nešetří kritikou v odpovědi na otázku webu Automotive News.
„Že EuroNCAP vyžaduje pro některé funkce fyzické ovladače, je vítaný krok správným směrem. Nyní však potřebujeme, aby se zákonodárci EU inspirovali“ a nařídili tlačítka pro všechna auta, dodal Mütze.
Krok podobným směrem zvažuje i Čína, která již finalizovala povinnost mít fyzické kliky, které umožní se dostat do auta i z něj bez elektřiny. Právě čínská auta často kopírují Teslu a většinu ovládání vozu soustřeďují do displeje až za hranu toho, co je optimální.
Změna v požadavcích EuroNCAPu na pětihvězdičkové hodnocení samozřejmě není předpis, jak auta vyrábět. Z dosažení pětihvězdičkového hodnocení se však stal velmi dobrý marketingový nástroj, takže se automobilky snaží, aby jejich auta měla pět hvězdiček. Aby však nové požadavky měly reálnější dopad, seznam ovladačů, které musí být v autě fyzicky, by měl být mnohem širší.
Zdroj: Carscoops | foto, video: Auto.cz