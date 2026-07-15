Bez tohoto dílu se žádný elektromobil neobejde. Vyrábějí ho v Klášterci nad Ohří
Německá firma ZF, respektive její pobočka Electronics se sídlem v Klášterci nad Ohří, otevírá novou výrobní linku. Vznikat na ní bude nová generace elektrických měničů.
To, jakým způsobem moderní elektromobily jezdí, za to vděčí výkonové elektronice. Právě ta má za úkol řídit otáčky trakčního motoru. Vše se děje bezeztrátovou elektronickou regulací s vyloučením mechanických spínačů. Moderní výkonová elektronika je tak pro elektromobily, ale také hybridy či plug-in hybridy, naprosto klíčová.
Jedním z jejích klíčových dodavatelů je společnost ZF Friedrichshafen AG, respektive ZF Electronics Klášterec s.r.o. coby součást divize Electrified Powertrain Technology. Ta od 1. června 2026 otevírá novou výrobní linku na novou generaci invertorů (střídačů) a měničů pro elektrické pohony německého prémiového výrobce automobilů.
Pobočka ZF, založená v roce 1992 a nacházející se v Klášterci nad Ohří v České republice, dnes zaměstnává přibližně 700 lidí a patří mezi klíčová evropská výrobní centra ZF pro elektrifikované pohony. Specializuje se na komponenty výkonové elektroniky pro elektromotory, které se montují do vozidel předních světových automobilových značek. Výroba z Klášterce směřuje hlavně do dalších závodů ZF v Německu a Srbsku, kde se tyto komponenty kompletují do finálních systémů.
Nová generace měničů představuje krok vpřed v efektivitě i výkonu elektrických pohonů. Invertory jsou klíčovou součástí celého elektrického pohonného systému, když mění stejnosměrný proud z baterie na střídavý pro elektromotor a zároveň umožňují přesně řídit točivý moment spolu s otáčkami kotvy. Zavedením nové generace chce ZF dosáhnout vyššího měrného výkonu, lepší energetické účinnosti a efektivnějšího řízení teploty v elektromobilech. To se promítá do delšího dojezdu, lepší dynamiky jízdy a nižší spotřeby energie, což jsou pro automobilky klíčové parametry při přechodu na elektromobilitu. Tato generace invertorů je založená na technologii 800 V se Silicon Carbide (karbidem křemíku), a tedy odpovídá současnému trendu v automobilovém průmyslu, kde se stále více prosazují elektromobily s napětím 800–900 V.
„Nová výrobní linka na invertory nové generace je výsledkem dlouhodobého vývoje v našem závodě a úzké spolupráce v rámci globální sítě ZF. Díky ní můžeme dál posouvat úroveň naší výroby a zároveň pružně reagovat na potřeby zákazníků v oblasti elektromobility,“ říká Tomáš Michal, jednatel společnosti ZF Electronics Klášterec s.r.o.
„Zároveň tato silná globální síť posiluje naši konkurenceschopnost a tvoří pevný základ úspěchu naší společnosti.“
Závod ZF v lázeňském městě nad řekou Ohří je zároveň příkladem udržitelné výroby, neboť představuje jeden z nízkoemisních závodů na výrobu výkonové elektroniky. To zahrnuje zhruba 3400 solárních panelů, které se nacházejí přímo v areálu. Pokrývají přibližně 20 procent roční spotřeby elektřiny. Elektřina, která se nakupuje, pak pochází z obnovitelných zdrojů, konkrétně z větrných a vodních elektráren. Oboje zaručuje velmi nízkou uhlíkovou stopu.
Ekologičtější je nově také vytápění, které namísto plynového kotle využívá tepelné čerpadlo. To přineslo snížení ročních nákladů na vytápění přibližně o polovinu. Při vytápění budov se chytře využívá odpadní tepla z výroby.
Zdroj: Tisková zpráva ZF Electronics, Wikipedie